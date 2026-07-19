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'पापा दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और बाबा जम्मू में...': उमर अब्दुल्ला पर सज्जाद लोन ने क्यों कसा ये तंज?

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, शनिवार, 11 जुलाई, 2026 को श्रीनगर के हजरतबल में नसीम बाग में बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला, जिन्हें "मदार-ए-मेहरबान" के नाम से जाना जाता था, की 26वीं बरसी पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए. ( IANS )

By Mir Farhat Maqbool 3 Min Read