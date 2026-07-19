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'पापा दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और बाबा जम्मू में...': उमर अब्दुल्ला पर सज्जाद लोन ने क्यों कसा ये तंज?

राजौरी में बाढ़ के बाद BJP ने सचिवालय घेराव टाला. वहीं, सज्जाद लोन ने दिल्ली से लौटने पर CM का मज़ाक उड़ाया.

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जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, शनिवार, 11 जुलाई, 2026 को श्रीनगर के हजरतबल में नसीम बाग में बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला, जिन्हें "मदार-ए-मेहरबान" के नाम से जाना जाता था, की 26वीं बरसी पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए. (IANS)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : July 19, 2026 at 5:04 PM IST

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श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग को लेकर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) सोमवार को अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक विरोध प्रदर्शन करेगी. दूसरी ओर, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को होने वाले अपने सिविल सचिवालय घेराव प्रदर्शन को टाल दिया है.

भाजपा प्रवक्ता साजिद यूसुफ ने कहा, "राजौरी और पुंछ में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 20 जुलाई को लाल चौक पर होने वाले सचिवालय घेराव प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है. इस विरोध प्रदर्शन की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी."

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने सचिवालय प्रदर्शन के लिए जम्मू-कश्मीर से अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लिया था. लेकिन, राजौरी और पुंछ के हालातों को देखते हुए सोमवार के विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया गया है. बता दें कि इन इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 16 लोगों की मौत हो चुकी है.

भाजपा ने सचिवालय घेराव की योजना नेशनल कॉन्फ्रेंस के धरने के जवाब में बनाई थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने वाली है.

इसी बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और कार्यकर्ता सोमवार को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष भी हैं, ने घोषणा की कि पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला नई दिल्ली में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे.

उमर ने कहा कि वह राजौरी और पुंछ के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जम्मू लौटेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके वापस लौटने से प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला इसका नेतृत्व करेंगे.

इसी बीच, हंदवाड़ा के विधायक और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने पूर्ण राज्य के दर्जे पर उमर के बयान और बाढ़ की स्थिति के बाद उनके जम्मू लौटने को लेकर उन पर तंज कसा है. लोन ने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया, "पापा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे और बाबा जम्मू में अच्छा बच्चा बनकर सुधरा हुआ व्यवहार करेंगे."

लोन पर पलटवार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और जादीबल के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि हंदवाड़ा के विधायक (सज्जाद लोन) ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए मुख्यमंत्री के वापस लौटने पर राजनीति करके बुनियादी इंसानियत खो दी है.

सादिक ने कहा, "अगर आप एक मुख्यमंत्री के उस फैसले पर राजनीति करते हैं जो अपने मृतकों का शोक मना रहे और अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही से जूझ रहे लोगों के साथ खड़े होने के लिए लिया गया है, तो आपने बुनियादी इंसानियत खो दी है. पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, और मुख्यमंत्री ने उस लड़ाई का सबसे आगे रहकर नेतृत्व किया है. लेकिन सरकार के मुखिया होने के नाते, उनका यह भी कर्तव्य है कि वे इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ खड़े रहें." उन्होंने कहा कि कभी भी शवों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए.

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