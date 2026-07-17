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जंतर-मंतर पर NC के प्रदर्शन में शामिल होगी कांग्रेस, सज्जाद लोन ने खड़े किए सवाल

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने की तैयारी कर रही है. उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है. दूसरी तरफ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस प्रस्तावित धरने में शामिल होने से इनकार कर दिया है. इस प्रदर्शन के लिए अभी दिल्ली पुलिस से मंजूरी मिलने का इंतजार है.

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "उन्होंने जो अब फैसला लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं. इस आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस ने तैयार की थी, कांग्रेस ही इसे आगे लेकर गई और वही इसे अंजाम तक पहुंचाएगी. हम उनके प्रदर्शन में शामिल होंगे, भले ही सत्ताधारी पार्टी (NC) ने राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए किए गए हमारे प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था."

उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली प्रदर्शन से पहले, कांग्रेस 19 जुलाई को जम्मू के हरि सिंह पार्क में धरना देगी. इसके बाद लोक निवास तक विरोध मार्च निकाला जाएगा. जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव सौंपा जाएगा.

कर्रा ने आगे कहा, "हमने अपने संघर्ष को तेज करने और इसे हर विधानसभा क्षेत्र में शुरू करने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए हैं. अगर भारत सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है, तो हम सही समय पर लखनपुर से लोलाब तक एक यात्रा शुरू करेंगे. हम इस यात्रा की तैयारियों पर काम कर रहे हैं." उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस इस आंदोलन से अलग नहीं रह सकती क्योंकि इस मुहिम की शुरुआत हमारे द्वारा ही की गई थी.

उन्होंने कहा, "राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षा और भावना है. किसी भी राजनीतिक दल का इसमें स्वागत है. कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में 'हमारी रियासत हमारा हक' के नारे के तहत राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए अभियान चलाया था. इस आंदोलन को तेज करने के लिए हमने भूख हड़ताल की और 'श्रीनगर चलो', 'जम्मू चलो' और 'दिल्ली चलो' जैसे आंदोलन भी शुरू किए, जो काफी सफल रहे." कर्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था.

एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 20 जुलाई के इस आंदोलन के लिए 52 राजनीतिक दलों और नेताओं को आमंत्रित किया है, जिसके लिए पार्टी को अभी दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने का इंतजार है. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) सहित कश्मीर के विपक्षी दलों ने अपनी भागीदारी को लेकर रुख साफ नहीं किया है, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वह इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी.