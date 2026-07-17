ETV Bharat / bharat

जंतर-मंतर पर NC के प्रदर्शन में शामिल होगी कांग्रेस, सज्जाद लोन ने खड़े किए सवाल

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने जा रही है.

Jammu Kashmir Statehood Protest
एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला. (फाइल) (ETV Bharat)
author img

By Mir Farhat Maqbool

Published : July 17, 2026 at 5:07 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने की तैयारी कर रही है. उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है. दूसरी तरफ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस प्रस्तावित धरने में शामिल होने से इनकार कर दिया है. इस प्रदर्शन के लिए अभी दिल्ली पुलिस से मंजूरी मिलने का इंतजार है.

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "उन्होंने जो अब फैसला लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं. इस आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस ने तैयार की थी, कांग्रेस ही इसे आगे लेकर गई और वही इसे अंजाम तक पहुंचाएगी. हम उनके प्रदर्शन में शामिल होंगे, भले ही सत्ताधारी पार्टी (NC) ने राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए किए गए हमारे प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था."

उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली प्रदर्शन से पहले, कांग्रेस 19 जुलाई को जम्मू के हरि सिंह पार्क में धरना देगी. इसके बाद लोक निवास तक विरोध मार्च निकाला जाएगा. जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव सौंपा जाएगा.

कर्रा ने आगे कहा, "हमने अपने संघर्ष को तेज करने और इसे हर विधानसभा क्षेत्र में शुरू करने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए हैं. अगर भारत सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है, तो हम सही समय पर लखनपुर से लोलाब तक एक यात्रा शुरू करेंगे. हम इस यात्रा की तैयारियों पर काम कर रहे हैं." उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस इस आंदोलन से अलग नहीं रह सकती क्योंकि इस मुहिम की शुरुआत हमारे द्वारा ही की गई थी.

उन्होंने कहा, "राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षा और भावना है. किसी भी राजनीतिक दल का इसमें स्वागत है. कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में 'हमारी रियासत हमारा हक' के नारे के तहत राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए अभियान चलाया था. इस आंदोलन को तेज करने के लिए हमने भूख हड़ताल की और 'श्रीनगर चलो', 'जम्मू चलो' और 'दिल्ली चलो' जैसे आंदोलन भी शुरू किए, जो काफी सफल रहे." कर्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था.

एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 20 जुलाई के इस आंदोलन के लिए 52 राजनीतिक दलों और नेताओं को आमंत्रित किया है, जिसके लिए पार्टी को अभी दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने का इंतजार है. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) सहित कश्मीर के विपक्षी दलों ने अपनी भागीदारी को लेकर रुख साफ नहीं किया है, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वह इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी.

हंदवाड़ा से निर्दलीय विधायक और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि उन्हें डर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह आंदोलन अनुच्छेद 370 और 35A की मांग को दबाने की एक कोशिश है. श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह प्रदर्शन राज्य के दर्जे के लिए कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि यह अलग समय पर और अलग तरीके से 1975 (इंदिरा-शेख समझौते) की ही पुनरावृत्ति है.

लोन ने कहा, "राज्य का दर्जा मिलना एक महत्वपूर्ण बात है. लेकिन इस मांग को नई दिल्ली ले जाने से यह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष बनाम भाजपा का मुद्दा नहीं बनना चाहिए. अगर यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गया, तो इस मांग का क्या होगा? संवैधानिक रास्तों को पूरी तरह आजमाए बिना कोई इसे सड़कों पर कैसे ले जा सकता है? इसे राष्ट्रीय राजनीति का फुटबॉल मत बनाइए."

उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली में प्रदर्शन करने के बजाय, सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाना चाहिए और उस प्रस्ताव को भारत सरकार के सामने रखना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, "जब मैंने विधानसभा में उनके प्रस्ताव पर संशोधन पेश किए थे, तब एनसी ने हमारा समर्थन नहीं किया था. अब तक सत्ताधारी दल ने विधानसभा में कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है. मैं इसे तीन बार लेकर आया, लेकिन स्पीकर ने राज्य के दर्जे के मामले को अदालत के अधीन (सब-जुडिस) बताते हुए इसकी अनुमति नहीं दी."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

NATIONAL CONFERENCE PROTEST
FAROOQ ABDULLAH DELHI PROTEST
जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा
नेशनल कांफ्रेंस जंतर मंतर धरना
JAMMU KASHMIR STATEHOOD PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.