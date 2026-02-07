ETV Bharat / bharat

इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हमले के विरोध में जम्मू-कश्मीर में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय आतंकवाद में लगा रहता है.

SHIA CHANTS PAKISTAN MURDABAD
इस्लामाबाद मस्जिद में हमले के विरोध में जम्मू- कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामूला: जम्म-कश्मीर के बारामूला जिले के हंजीवेरा इलाके में शिया स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के विरोध में श्रीनगर-बारामूला नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया. इसमें शिया समुदाय के कई लोग मारे गए थे. प्रदर्शनकारियों ने 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए मार्च किया.

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'पाकिस्तान में यह हमला कोई नई बात नहीं है. यह पिछले 10-15 सालों से हो रहा है. हम, याह्या, इसकी निंदा करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं. आप शिया समुदाय को मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम मिटेंगे नहीं.'

एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' का नारा देश के मासूम आम लोगों पर लागू नहीं होता, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पर लागू होता है, जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल और सोशल हालत को स्थिर करने में नाकाम रही है और इसके बजाय आतंकवाद में लगी रहती है.

आज हम इस जुलूस के लिए यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई मस्जिद में नमाज पढ़ते समय किसी दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है. यह किस तरह की सोच है जो किसी को मस्जिद में जाकर अपने शरीर पर बम फोड़ने और अपने बगल में खड़े लोगों का खून बहाने पर मजबूर करती है? यह किस तरह की मानसिकता, किस तरह की विचारधारा है जो उन्हें मस्जिद में जाकर बच्चों, महिलाओं और बेगुनाह लोगों का कत्ल करने के लिए उकसाती है?

जब हम 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहते हैं, तो हमारा मकसद निश्चित रूप से पाकिस्तान के लोगों की निंदा करना नहीं होता. यह नारा उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके सिस्टम और उनकी सरकार के लिए है, जो तार्किक नहीं है, और जिनकी फाइनेंशियल और सोशल हालत खराब हो रही है. पूरी दुनिया में उनकी निंदा हुई है, फिर भी वे आतंकवाद में लगे हुए हैं.'

खामा प्रेस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह विरोध प्रदर्शन इस्लामाबाद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए सुसाइड बॉम्बिंग के बाद हुआ जिसमें बड़ी संख्या नमाजियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. इसके बाद पाकिस्तान ने देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और जांच जारी है.

डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि शुक्रवार की नमाज के दौरान इस्लामाबाद के एक इमामबाड़े में आत्मघाती हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हो गए. डॉन के अनुसार यह धमाका तरलाई इलाके में इमामबाड़ा खदीजा-तुल-कुबरा में हुआ.

इसमें आगे बताया गया है कि गृह राज्य मंत्री, तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया को बताया कि हमलावर अफगानी नहीं था, लेकिन अधिकारी फोरेंसिक टेस्ट से यह पता लगा पाए हैं कि वह कितनी बार अफगानिस्तान गया था.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में धमाका : 31 मौत, मची अफरा-तफरी, मदद के लिए गुहार, आईएस पर शक

TAGGED:

JAMMU KASHMIR SHIA CHANTS
ISLAMABAD MOSQUE BOMBING ATTACK
पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे
जम्मू कश्मीर
SHIA CHANTS PAKISTAN MURDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.