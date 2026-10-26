'सरकार गिरा दिये जाने के डर से उमर अब्दुल्ला ने छोड़ दी 370 की मांग', NC के बागी सांसद ने लगाए गंभीर आरोप
श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अपने बडगाम आवास पर 'ईटीवी भारत' को दिए एक विशेष इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया.
Published : October 26, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 5:17 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बड़ी सनसनी सामने आई है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी के सांसद ने मोर्चा खोल दिया है. श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अपनी ही पार्टी और राज्य सरकार पर जनता से विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी 3 नवंबर को संसद और पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है.
ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत
पार्टी में बागी तेवर अपना चुके सांसद मेहदी ने अपने बडगाम आवास पर 'ईटीवी भारत' को दिए एक विशेष इंटरव्यू में यह बड़ा खुलासा किया. उमर अब्दुल्ला सरकार के दो साल के कार्यकाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज और उनके राजनीतिक स्टैंड से जनता में भारी असंतोष है. मेहदी ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र तैयार कर लिया है, जिसे वे लोकसभा अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को भेजेंगे.
उमर अब्दुल्ला पर लगाए गंभीर आरोप
सांसद मेहदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सीधा हमला बोलते हुए उन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मदद करने का आरोप लगाया. मेहदी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने कई बार ऑन-रिकॉर्ड कहा है कि वे सिर्फ राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) बहाल करने की बात करेंगे, अनुच्छेद 370 पर बात नहीं करेंगे. यह ठीक वैसा ही स्टैंड है जैसा भाजपा चाहती है. भाजपा ने उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के जरिए अपना एजेंडा हासिल कर लिया है."
उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 के लिए लड़ने का जो वादा किया था, उसे तोड़कर लोगों के साथ धोखा किया है. मेहदी के अनुसार, राजनीतिक और शासन दोनों ही मोर्चों पर असंतोष है. रोजगार, विकास, आरक्षण और छात्रों के मुद्दों पर सरकार पिछले दो साल में पूरी तरह विफल रही है और अब 370 की बहाली की मांग करने वाली हर आवाज को खुद सरकार ही अमान्य ठहरा रही है.
उन्होंने कहा- "एक तरफ, मैं नई दिल्ली में BJP सरकार के खिलाफ हमारी इज्ज़त वापस लाने के लिए लड़ रहा था. दूसरी तरफ, पार्टी मेरे खिलाफ लड़ रही थी क्योंकि मैं BJP के खिलाफ लड़ रहा था. इसलिए, पार्टी प्रेसिडेंट ने मुझसे इस्तीफा मांगा और उन्होंने कहा कि अगर मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 वापस लाया जा सकता है, तो मैं इसे वापस लाऊंगा और पार्टी से इस्तीफा दे दूं. यह बयान ताबूत में आखिरी कील था." बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया था.
केंद्र सरकार के डर का दिया हवाला
उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कि वह इस डर से भाजपा के खिलाफ लड़ाई से पीछे हट गई है कि नई दिल्ली (केंद्र सरकार) उनकी सरकार को गिरा सकती है. अपने इंटरव्यू में, मेहदी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे लगातार प्रदर्शनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल नहीं है.
मेहदी ने कहा, "आज देश में छात्रों से लेकर कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यकों, राजनीतिक दलों और किसानों तक, हर कोई भाजपा की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ रहा है और प्रदर्शन कर रहा है. लेकिन यह बेहद अजीब है कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में सबसे बड़ा राजनीतिक हमला झेला, वही इस लड़ाई से गायब है. किसी को उनसे इसका कारण पूछना चाहिए."
3 नवंबर को ही इस्तीफा देने के लिए क्यों चुना
सांसद मेहदी 3 नवंबर को संसद और पार्टी से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे देंगे. उनका यह इस्तीफा 3 नवंबर को होने जा रहा है, जो उनके पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं पुण्यतिथि का दिन है. उनके पिता एक बेहद प्रभावशाली शिया और कांग्रेस नेता थे, जिनकी साल 2000 में एक आईईडी (IED) ब्लास्ट में हत्या कर दी गई थी. इस दिन वे एक कार्यक्रम के जरिए लोगों को एकजुट करने की योजना भी बना रहे हैं ताकि अपनी आवाज बुलंद कर सकें.
कौन हैं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी?
अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी वर्तमान में श्रीनगर से सांसद हैं. जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली आवाज माने जाते हैं. पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मेहदी अब अपनी पार्टी के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में हैं. इस इस्तीफे के जरिए वे अपनी ही पार्टी को एक कड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं.
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