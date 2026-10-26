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'सरकार गिरा दिये जाने के डर से उमर अब्दुल्ला ने छोड़ दी 370 की मांग', NC के बागी सांसद ने लगाए गंभीर आरोप

सैयद रुहुल्लाह मेहदी से खास बातचीत. ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 5 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बड़ी सनसनी सामने आई है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी के सांसद ने मोर्चा खोल दिया है. श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अपनी ही पार्टी और राज्य सरकार पर जनता से विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी 3 नवंबर को संसद और पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है.

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