जम्मू-कश्मीर: नए साल और क्रिसमस को लेकर टूरिस्ट स्पॉट पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी

जम्मू-कश्मीर में नए साल और क्रिसमस पर टूरिस्ट स्पॉट पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी को लेकर चर्चा करते पुलिस अधिकारी ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने नए साल और क्रिसमस के मौके पर टूरिस्ट स्पॉट बढ़ने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. टूरिस्ट स्पॉट खासकर स्की-रिसॉर्ट गुलमर्ग में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, जहां पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी. टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जम्मू- कश्मीर पुलिस ने केबल कार टर्मिनल, जंगल के रास्तों, भीड़-भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट और आने-जाने के मुख्य रास्तों समेत खास टूरिस्ट जगहों पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी रखने का निर्देश दिया है. ये कदम इस साल अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद उठाए जा रहे हैं. इसमें आतंकवादियों ने 25 बाहरी टूरिस्ट और एक लोकल पोनी ऑपरेटर को मार डाला था. सरकार को उम्मीद है कि नए साल के जश्न से पहले गुलमर्ग, पहलगाम जैसे रिसॉर्ट्स में टूरिस्ट की भारी भीड़ होगी, जहाँ कुछ लोकल लोग और टूरिस्ट जश्न मनाने आते हैं. पहलगाम हमले के बाद इन जगहों पर टूरिस्ट की संख्या में भारी कमी आई है. एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर जोन के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, वी.के. बिरदी ने आने वाले इवेंट्स को शांति से मनाने की तैयारियों का अंदाजा लगाने के लिए श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम में एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की. मीटिंग में कश्मीर जोन के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए. वी.के बिरदी ने मिलकर पेट्रोलिंग करने, रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयर करने और लगातार निगरानी करने को कहा. घाटी में हाईवे, रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा का भी जायजा लिया. बिरदी ने कहा, 'चेकपॉइंट पर सुरक्षा बढ़ानी होगी, खासकर रात के समय, और घाटी में कमजोर जगहों पर ज़्यादा निगरानी रखनी होगी.'