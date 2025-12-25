ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: नए साल और क्रिसमस को लेकर टूरिस्ट स्पॉट पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी

नए साल और क्रिसमस के मौके पर जम्मू-कश्मीर में किसी भी आतंकी खतरे को टालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

Jammu Kashmir Security
जम्मू-कश्मीर में नए साल और क्रिसमस पर टूरिस्ट स्पॉट पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी को लेकर चर्चा करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 12:10 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने नए साल और क्रिसमस के मौके पर टूरिस्ट स्पॉट बढ़ने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. टूरिस्ट स्पॉट खासकर स्की-रिसॉर्ट गुलमर्ग में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, जहां पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी.

टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जम्मू- कश्मीर पुलिस ने केबल कार टर्मिनल, जंगल के रास्तों, भीड़-भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट और आने-जाने के मुख्य रास्तों समेत खास टूरिस्ट जगहों पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी रखने का निर्देश दिया है.

ये कदम इस साल अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद उठाए जा रहे हैं. इसमें आतंकवादियों ने 25 बाहरी टूरिस्ट और एक लोकल पोनी ऑपरेटर को मार डाला था. सरकार को उम्मीद है कि नए साल के जश्न से पहले गुलमर्ग, पहलगाम जैसे रिसॉर्ट्स में टूरिस्ट की भारी भीड़ होगी, जहाँ कुछ लोकल लोग और टूरिस्ट जश्न मनाने आते हैं. पहलगाम हमले के बाद इन जगहों पर टूरिस्ट की संख्या में भारी कमी आई है.

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर जोन के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, वी.के. बिरदी ने आने वाले इवेंट्स को शांति से मनाने की तैयारियों का अंदाजा लगाने के लिए श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम में एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की.

मीटिंग में कश्मीर जोन के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए. वी.के बिरदी ने मिलकर पेट्रोलिंग करने, रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयर करने और लगातार निगरानी करने को कहा. घाटी में हाईवे, रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा का भी जायजा लिया. बिरदी ने कहा, 'चेकपॉइंट पर सुरक्षा बढ़ानी होगी, खासकर रात के समय, और घाटी में कमजोर जगहों पर ज़्यादा निगरानी रखनी होगी.'

आईजीपी ने कहा कि शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए. इस बीच, जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को 26 जनवरी, 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए बिना किसी गलती के इंतजाम करने का निर्देश दिया है.

इस मौके की अहमियत पर जोर देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपब्लिक डे से एक दिन पहले सभी सरकारी ऑफिस और खास इमारतों को डेकोरेटिव लाइटिंग से रोशन करने का निर्देश दिया. उन्होंने उनसे कहा कि वे सभी लेवल पर सेलिब्रेशन में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन पक्का करें और जम्मू-कश्मीर में एकता और देश के गर्व की भावना दिखाते हुए पूरे जम्मू-कश्मीर में अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करें.

डुल्लू ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के हर स्कूल को अपना रिपब्लिक डे कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए. उन्होंने सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को अपने-अपने ऑफिस में यादगार फंक्शन ऑर्गनाइज करने का भी निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि झांकियों में राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों के खास विषयों जैसे विकसित भारत, नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल बदलाव, महिला सशक्तिकरण और दूसरे क्षेत्रों को खास तौर पर दिखाया जाना चाहिए, जहां जम्मू-कश्मीर ने खास तरक्की की है.

