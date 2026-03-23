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लालकिला ब्लास्ट मामला : NIA का जम्मू कश्मीर में कारोबारी समेत कई स्थानों पर छापा

यह छापेमारी दिल्ली बम ब्लास्ट के एक मामले के सिलसिले में की गई, जिसकी जांच एनआईए कर रही है.

NIA team raiding the businessman house
व्यापारी के घर पर छापेमारी करती एनआईए की टीम (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 1:03 PM IST

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कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर) : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की टीमों ने सोमवार सुबह दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस के सिलसिले में जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले और कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के गुलूरा इलाके में एक व्यापारी के घर पर छापा मारा.

एनआईए अधिकारी जगह की तलाशी लेने और डॉक्यूमेंट्स और डिवाइस की जांच करने में लगे हुए हैं. इस महीने की शुरुआत में, पटियाला हाउस की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान, डॉ. अदील अहमद, जसीर बिलाल वानी, डॉ. मुजम्मिल, यासिर अहमद डार और नासिर बिलाल मल्ला समेत सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी.

उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद स्पेशल जज (NIA) पीतांबर दत्त ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगले 15 दिनों के लिए बढ़ा दी.

11 मार्च को सुनवाई की आखिरी तारीख पर एनआईए ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अयातुल्लाह खामेनेई के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन की वजह से केस की जांच में रुकावट आई.

दो आरोपियों, तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर को पांच दिनों के लिए एनआईए कस्टडी में रखा गया था. कोर्ट ने पहले ही जांच का समय 45 दिन बढ़ा दिया है.

जम्मू-कश्मीर के दो लोगों को मुख्य आरोपी को हथियार सप्लाई करने के लिए अंसार गजवत-उल-हिंद (AGH) आतंकी संगठन से कथित तौर पर जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

एक बयान में, एनआईए ने कहा कि दोनों आरोपी, गांदरबल के जमीर अहमद अहंगर और श्रीनगर के तुफैल अहमद भट, एजीएच के सक्रिय ओवर-ग्राउंड वर्कर (OGWs) हैं, जिससे इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 11 हो गई है.

11 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक कार में भीषण ब्लास्ट हुआ था. एनआईए ने सबसे पहले आमिर राशिद मीर को 16 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद, दूसरे आरोपियों, यानी जसीर बिलाल वानी, मुफ्ती इरफान अहमद, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और सोएब को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया.

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