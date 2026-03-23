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लालकिला ब्लास्ट मामला : NIA का जम्मू कश्मीर में कारोबारी समेत कई स्थानों पर छापा

व्यापारी के घर पर छापेमारी करती एनआईए की टीम ( ANI )

कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर) : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की टीमों ने सोमवार सुबह दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस के सिलसिले में जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले और कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के गुलूरा इलाके में एक व्यापारी के घर पर छापा मारा. एनआईए अधिकारी जगह की तलाशी लेने और डॉक्यूमेंट्स और डिवाइस की जांच करने में लगे हुए हैं. इस महीने की शुरुआत में, पटियाला हाउस की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान, डॉ. अदील अहमद, जसीर बिलाल वानी, डॉ. मुजम्मिल, यासिर अहमद डार और नासिर बिलाल मल्ला समेत सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी. उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद स्पेशल जज (NIA) पीतांबर दत्त ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगले 15 दिनों के लिए बढ़ा दी. 11 मार्च को सुनवाई की आखिरी तारीख पर एनआईए ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अयातुल्लाह खामेनेई के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन की वजह से केस की जांच में रुकावट आई.