ईरान के साथ एकजुटता, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया प्रस्ताव, खामेनेई को श्रद्धांजलि दी

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के अन्य नेता ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने सोमवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर दुख और ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक प्रस्ताव पास किया. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में शोक सभा में मौजूद सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया. बयान में कहा गया कि पार्टी के सांसदों और विधायकों ने भी दुख की इस घड़ी में ईरान के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए, एनसी के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने ईरान पर US-इजराइली हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके लिए दुआ की, जिसमें हमले में जान गंवाने वाली स्कूली छात्राएं भी शामिल थीं. आधिकारिक बयान में कहा गया, "पार्टी के पदाधिकारियों ने ईरान में लोगों की दुखद मौत पर उनके प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना जताई और इस मुश्किल समय में उनकी सुरक्षा और ताकत के लिए प्रार्थना की." उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया.