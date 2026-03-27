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JK विधानसभा में विधायकों ने लहराए खामेनेई के पोस्टर, कार्यवाही बाधित, मचा बवाल

कार्यवाही शुरू होने से पहले नेशनल कॉफ्रेंस के विधायक सदन के वेल में आ गए और 'इजराइल मुर्दाबाद' और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगे.

J-K: National Conference MLAs protest in assembly
JK विधानसभा में विधायकों ने लहराए खामेनेई के पोस्टर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 11:59 AM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज शुक्रवार को काफी गहमा-गहमी देखने को मिली. जानकारी के मुताबिक नेशनल कॉफ्रेंस (JKNC) और पीडीपी (PDP) के विधायकों ने पश्चिमी एशिया में हो रहे युद्ध को लेकर विधानसभा के बाहर और अंदर कड़े विरोध-प्रदर्शन किए. इस दौरान विधायकों ने इस युद्ध में मारे गए ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पोस्टर लहराए.

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेशनल कॉफ्रेंस के विधायक सदन के वेल में आ गए और 'इजराइल मुर्दाबाद' और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगे. इस विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व नेशनल कॉफ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने किया. तनवीर सादिक समेत तमाम विधायकों ने ईरान के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं और इजरायली हमलों की निंदा की. तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी और जम्मू-कश्मीर सरकार अली खामेनेई की हत्या पर ईरान के साथ खड़ी है.

उन्होंने कहा कि किसी भी देश को दूसरे पर हमला करने का अधिकार नहीं है और उन्होंने भारत के टॉप लीडरशिप से इस घटना की निंदा करने की अपील की, साथ ही कहा कि वे ईरान के लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं. मीडिया से बात करते हुए सादिक ने कहा कि हम ईरान के साथ एकजुटता में खड़े हैं. पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है. जैसे सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहले सिविल सोसाइटी में अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की निंदा की थी, वैसे ही आज हम सब यहां खड़े हैं.

तनवीर सादिक ने आगे कहा कि हम समझते हैं कि जिस तरह से अयातुल्ला अली खामेनेई को मारा गया, जिस तरह से उन्हें शहीद किया गया, किसी भी देश को दूसरे देश पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है. मुझे लगता है कि इस देश के टॉप लीडरशिप को इसकी निंदा करनी चाहिए. आज, हम ईरान के लोगों का समर्थन कर रहे हैं.

इससे पहले 7 मार्च को, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की निंदा की थी. उन्होंने कहा था कि हवाई बमबारी से शासन में बदलाव नहीं किया जा सकता. उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या को 'ताकत का घोर गलत इस्तेमाल और हर एक अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन' बताया था. मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि किसी देश के नागरिकों को ही अपनी सरकार चुनने का अधिकार है. विरोध-प्रदर्शन के चलते सदन की कार्यवाही करीब 30 मिनट तक बाधित रही.

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