ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में 1984 से लंबित इस बड़े प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, जानें क्यों है खास?

श्रीनगरः केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सलाहकार पैनल ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर 'किरथाई चरण-द्वितीय' जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए 197 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण को 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने की सिफारिश की है. बैठक के अनुसार, वन सलाहकार समिति ने इस महीने की शुरुआत में पहाड़ी जिले किश्तवाड़ में बनने वाली इस 840-मेगावाट की 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजना को हरी झंडी दे दी है.

हालांकि, इसमें आगे कहा गया है कि केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा साल 1975-76 से 2021-22 तक पानी की उपलब्धता के संशोधित आंकड़ों को मंजूरी दिए जाने के बाद, इस परियोजना की क्षमता को 940 मेगावाट से घटाकर 840 मेगावाट कर दिया गया है.

इस परियोजना को 'चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' (CVPPL) के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, जो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JKSPDC) का एक संयुक्त उद्यम है.

बैठक के विवरण के अनुसार, इससे पहले मार्च की शुरुआत में, समिति ने जम्मू-कश्मीर सरकार से इस परियोजना के संबंध में कुछ और जानकारी न मिल पाने के कारण इस प्रस्ताव को 'स्थगित' करने का फैसला किया था.

अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ाई जाने वाली यह तीसरी परियोजना है. साल 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर पूरा नियंत्रण देती है, जबकि पश्चिमी नदियों- जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम शामिल हैं, के पानी के सीमित उपयोग की अनुमति देती है.

सिंधु जल संधि को रोकने के बाद, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1,856 मेगावाट की सवलकोट जलविद्युत परियोजना और 260 मेगावाट की दुलहस्ती चरण-द्वितीय परियोजना को मंजूरी दी थी. वहीं, किरथाई II परियोजना, जिसकी मूल योजना साल 1984 में बनाई गई थी, तब से लंबित पड़ी हुई थी.