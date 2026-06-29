ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में 1984 से लंबित इस बड़े प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, जानें क्यों है खास?

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर 840 मेगावाट की किरथाई चरण-2 जलविद्युत परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है.

Kirthai Hydroelectric Project
चेनाब नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट की फाइल फोटो. (ETV Bharat)
author img

By Moazum Mohammad

Published : June 29, 2026 at 5:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगरः केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सलाहकार पैनल ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर 'किरथाई चरण-द्वितीय' जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए 197 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण को 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने की सिफारिश की है. बैठक के अनुसार, वन सलाहकार समिति ने इस महीने की शुरुआत में पहाड़ी जिले किश्तवाड़ में बनने वाली इस 840-मेगावाट की 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजना को हरी झंडी दे दी है.

हालांकि, इसमें आगे कहा गया है कि केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा साल 1975-76 से 2021-22 तक पानी की उपलब्धता के संशोधित आंकड़ों को मंजूरी दिए जाने के बाद, इस परियोजना की क्षमता को 940 मेगावाट से घटाकर 840 मेगावाट कर दिया गया है.

इस परियोजना को 'चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' (CVPPL) के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, जो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JKSPDC) का एक संयुक्त उद्यम है.

बैठक के विवरण के अनुसार, इससे पहले मार्च की शुरुआत में, समिति ने जम्मू-कश्मीर सरकार से इस परियोजना के संबंध में कुछ और जानकारी न मिल पाने के कारण इस प्रस्ताव को 'स्थगित' करने का फैसला किया था.

अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ाई जाने वाली यह तीसरी परियोजना है. साल 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर पूरा नियंत्रण देती है, जबकि पश्चिमी नदियों- जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम शामिल हैं, के पानी के सीमित उपयोग की अनुमति देती है.

सिंधु जल संधि को रोकने के बाद, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1,856 मेगावाट की सवलकोट जलविद्युत परियोजना और 260 मेगावाट की दुलहस्ती चरण-द्वितीय परियोजना को मंजूरी दी थी. वहीं, किरथाई II परियोजना, जिसकी मूल योजना साल 1984 में बनाई गई थी, तब से लंबित पड़ी हुई थी.

परियोजना के दस्तावेजों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सरकार ने सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के लिए 'उनकी रणनीतिक प्रकृति और देश के जल संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता को देखते हुए' संचयी प्रभाव मूल्यांकन और वहन क्षमता प्रभाव की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. इस परियोजना के कारण घने जंगलों में 8,723 पेड़ काटे जाएंगे, जिनमें देवदार, सिल्वर फर, ओक और अन्य समशीतोष्ण (टेम्परेट) व चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं.

चिनाब नदी की जलविद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस प्रस्तावित परियोजना के संबंध में प्रस्ताव में कहा गया है कि "विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच कुछ समझौता (ट्रेड-ऑफ) करना आवश्यक है."

लेकिन समिति ने कहा कि पेड़ों की कटाई से सामान्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा, विशेष रूप से पानी का बहाव बढ़ने और मिट्टी के कटाव के मामले में, जिससे भूस्खलन हो सकता है. पैनल ने अपनी टिप्पणी में कहा, "इसलिए, राज्य सरकार को इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए और आवश्यक सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था लागू करनी चाहिए."

जम्मू-कश्मीर वन्यजीव विभाग के अनुसार, परियोजना स्थल चिलगोजा पाइन, हिमालयन तहर, एशियाई काला भालू, हिमालयन भूरा भालू और एशियाई आइबेक्स (एक प्रकार का पहाड़ी बकरा) का प्राकृतिक आवास है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

किरथाई पनबिजली परियोजना
CHENAB RIVER HYDRO PROJECT
चिनाब नदी जलविद्युत परियोजना
KISHTWAR POWER PROJECT
KIRTHAI HYDROELECTRIC PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.