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'सरहद पर रहना ही देश सेवा नहीं...' युवाओं को DIG शिव कुमार शर्मा की बड़ी सीख

जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के बीच ईटीवी भारत संवाददाता मोहम्मद अशरफ गनाई की डीआईजी शिव कुमार शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत. पढ़िए...

JK Independence Day
DIG शिव कुमार शर्मा से ईटीवी भारत संवाददाता की खास बातचीत. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 7:34 PM IST

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जम्मूः देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया. मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया गया, जहां जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. वहीं, जम्मू क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम जम्मू के एम.ए. स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इसी तरह के शांतिपूर्ण कार्यक्रम अन्य जिलों में भी आयोजित किए गए.

उधमपुर-रियासी रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) शिव कुमार शर्मा ने इस मौके पर ईटीवी भारत के साथ एक खास बातचीत की. उन्होंने कहा, "तिरंगा हमारे देश का गौरव और सम्मान है. इसके लिए कई वीर नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है. यही वजह है कि आज हम हर गली-कूचे में इस झंडे को फहरा पा रहे हैं."

DIG शिव कुमार शर्मा से ईटीवी भारत संवाददाता की खास बातचीत. (ETV Bharat)

युवा पीढ़ी पूरी तरह नशामुक्त रहे

इस अवसर पर उधमपुर क्षेत्र में व्यापार मंडल द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया. स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं की भूमिका और सामाजिक सौहार्द से जुड़े एक सवाल के जवाब में डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने कहा कि देशभक्ति की भावना के साथ-साथ वे चाहते हैं कि देश की युवा पीढ़ी पूरी तरह नशामुक्त रहे.

डीआईजी ने याद दिलाया कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है. उन्होंने आगे कहा कि इस पावन धरती पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी आपस में भाई-भाई हैं और कोई भी बाहरी ताकत हमारी इस एकता और अखंडता को नहीं तोड़ सकती.

आतंकवाद और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ा रुख

घाटी में आतंकवाद के खात्मे और वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर डीआईजी शर्मा ने स्पष्ट किया कि दुश्मन देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के एजेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सभी सुरक्षा बल एकजुट हैं. उन्होंने बताया कि सेना, पुलिस, सीआरपीएफ (CRPF) और एसओजी (SOG) की टीमें आपस में बेहतरीन तालमेल के साथ मिलकर काम कर रही हैं.

डीआईजी के अनुसार, हर एक नागरिक की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से वर्तमान में विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर गहन चेकिंग, तलाशी, क्षेत्र में घेराबंदी व तलाशी अभियान सक्रिय रूप से चलाए जा रहे हैं.

सुरक्षा में जनता की भूमिका और सतर्कता

सुरक्षा व्यवस्था में आम नागरिकों के सहयोग और उनकी भूमिका से जुड़े सवाल पर डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जनता की सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है. उन्होंने जनता को पुलिस की असली ताकत बताया.

डीआईजी ने कहा कि जब भी नागरिकों की ओर से किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति या किसी लावारिस वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, तो पुलिस बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत एक्शन लेती है. उन्होंने समय पर सूचनाएं साझा करने के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया.

ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट

दूर-दराज के इलाकों की सुरक्षा और पुलिस की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डीआईजी शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नागरिक बेहद सजग हैं. इलाके में शांति बनाए रखना अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं. उन्होंने जमीनी स्तर पर पुलिस की मुस्तैदी का जिक्र करते हुए कहा कि एंटी-सबोटेज यूनिट, बम निरोधक दस्ता (BDS) और डॉग स्क्वायड जैसी टीमें हर वक्त जमीन पर तैनात रहती हैं.

युवाओं के लिए संदेश

आज की युवा पीढ़ी के लिए उनके खास संदेश और देश सेवा के सही अर्थ से जुड़े सवाल के जवाब में डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने कहा कि राष्ट्र की सेवा करना केवल सीमाओं की रक्षा करने या सेना और पुलिस की वर्दी पहनने तक ही सीमित नहीं है. उनका मानना है कि देश का हर नागरिक और युवा जब भी पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वह वास्तव में देश की सेवा ही कर रहा होता है.

विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी और देश को मजबूत बनाने के सवाल पर डीआईजी शर्मा ने आगे विस्तार से बताया कि यदि एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाता है या एक शिक्षक छात्रों को इस तरह शिक्षित करता है कि वे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस (IAS) अधिकारी बन सकें, तो वह शिक्षक भी देश की बड़ी सेवा कर रहा होता है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को जवाबदेही के साथ निभाए, तो देश स्वतः ही मजबूत होगा और हमारी युवा पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ेगी. अंत में उन्होंने सभी से एकजुट होकर देश को सशक्त बनाने और शांति व भाईचारा बनाए रखने की अपील की.

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