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JK हाईकोर्ट ने IUST VC, रजिस्ट्रार के खिलाफ CAT के नॉन-बेलेबल वारंट पर रोक लगाई

ट्रिब्यूनल ने कहा कि निर्देशों का बार-बार पालन न करने के चलते कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा.

IUST CONTEMPT CASE
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 8:55 AM IST

5 Min Read
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईयूएसटी) के कुलपति प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू और रजिस्ट्रार शमीम अहमद शाह के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), श्रीनगर पीठ द्वारा शुरू की गई आगे की अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें एक दिन पहले उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट भी शामिल हैं.

एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की डिवीजन बेंच ने एक पेज का अंतरिम ऑर्डर पास किया. इसमें हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की फाइल की गई पिटीशन पर नोटिस जारी किया, ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड मंगवाए और मामले की सुनवाई 7 सितंबर, 2026 तय की.

कोर्ट ने निर्देश दिया, 'इस बीच कंटेम्प्ट में आगे की कार्रवाई रुकी रहेगी, लेकिन ट्रिब्यूनल को मेन ओए पर विचार करना चाहिए और उसे आखिर में निपटा देना चाहिए.' यह ऑर्डर तब आया जब रेस्पोंडेंट डॉ. इमरान के वकील ने कोर्ट के सामने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया, जिससे फॉर्मल सर्विस की जरूरत खत्म हो गई. हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड मंगा लिए जाएं.

हाई कोर्ट का दखल कैट की श्रीनगर बेंच द्वारा आईयूएसटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन में नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने के एक दिन बाद आया, जिसमें कहा गया था कि वे डॉ. इमरान द्वारा फाइल किए गए सर्विस मैटर में उसके निर्देशों का पालन करने में बार-बार फेल रहे हैं.

अपने छह पेज के ऑर्डर में ट्रिब्यूनल ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपोरा को वारंट एग्जीक्यूट करने और दोनों अधिकारियों को 6 अगस्त, 2026 को उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया. ट्रिब्यूनल ने देखा कि वर्चुअली पेश होने की इजाजत, जमानती वारंट जारी करने और खुद पेश होने के निर्देश समेत बार-बार मौके देने के बावजूद, यूनिवर्सिटी के अधिकारी उसके आदेशों का पालन करने में नाकाम रहे.

एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटों के आधार पर खुद पेश होने से छूट मांगने वाली उनकी एप्लीकेशन को खारिज करते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा, 'ऊपर बताई गई एप्लीकेशन जिनके जरिए छूट मांगी गई है, के कंटेंट को देखने पर पहली नजर में सही नहीं लगते, क्योंकि कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटों के अलावा कोई और काफी कारण नहीं दिखाया गया है.'

बेंच ने आगे कहा, 'रेस्पोंडेंट्स/कंटेम्पनर्स के लगातार व्यवहार से ऐसा लगता है कि वे सिर्फ कोर्ट के आदेशों का पालन करने में देरी करना चाहते हैं. उन्होंने जानबूझकर टालमटोल करने की पॉलिसी अपनाई है.' यह मानते हुए कि यह व्यवहार जानबूझकर किया गया उल्लंघन है, ट्रिब्यूनल ने कहा, 'उनका ऐसा व्यवहार जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है.' ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी कि न्यायपालिका के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता, यह देखते हुए: "कोर्ट को सिर्फ अपने आदेशों का पालन करने में देरी करने के लिए बंधक बनाया गया है.

हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मौजूदा मामले में स्थिति पालन के बिल्कुल उलट है. यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि कानून की सर्वोच्चता को किसी भी कीमत पर बनाए रखना और बनाए रखना होगा, क्योंकि कानून का शासन हमारे संविधान की नींव है.'

यह समझाते हुए कि जबरदस्ती कार्रवाई क्यों जरूरी हो गई थी, ट्रिब्यूनल ने कहा कि अवमानना ​​की शक्तियों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन कभी-कभी, हालात ऐसे होते हैं कि न्यायिक आदेशों का पालन पक्का करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं.'

इससे पहले कार्रवाई के दौरान और समय देते हुए, बेंच ने कहा था, 'हमें कानून का राज बनाए रखना है और लोगों का कोर्ट में जो भरोसा और विश्वास है, उसे बनाए रखना है, नहीं तो कोर्ट के आदेश मज़ाक का विषय बन जाएंगे.' यह कंटेम्प्ट की कार्रवाई डॉ. इमरान के फाइल किए गए ओरिजिनल एप्लीकेशन से शुरू हुई.

डॉ. इमरान जिनके पास लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में पीएचडी है और जो पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी में परमानेंट असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर चुके हैं, ने 2024 के रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के तहत आईयूएसटी में लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था.

हालांकि उन्हें यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमिटी ने चुना था और जनवरी 2025 में अपॉइंट किया था, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में गलत तरीके से पोस्ट को रेगुलर के बजाय टेन्योर-बेस्ड माना गया, जबकि उसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से चुने गए दूसरे कैंडिडेट को रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट किया गया था.

30 मई को ट्रिब्यूनल में जाकर डॉ. इमरान ने दलील दी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी एडवर्टाइज किए गए पोस्ट का नेचर नहीं बदल सकती. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट की शर्तों को किसी चुने हुए कैंडिडेट के नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता.

पहली नजर में मामला पाते हुए कैट ने 2 जून को यूनिवर्सिटी को अगले ऑर्डर तक डॉ. इमरान की मौजूदा पोजीशन और लाइब्रेरियन के तौर पर स्टेटस बनाए रखने का निर्देश दिया था और अधिकारियों से जवाब मांगा था. ट्रिब्यूनल के मुताबिक उसके निर्देशों पर अमल नहीं हुआ, जिसके कारण कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई और आखिरकार नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने से पहले कई ऑर्डर जारी किए गए.

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