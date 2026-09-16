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कश्मीर के नौगाम में बाढ़ क्षेत्र में औद्योगिकीकरण पर उठे सवाल, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

कश्मीर के नौगाम में बाढ़ क्षेत्र में औद्योगिकीकरण पर उठे सवाल, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब ( File/ ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कश्मीर के संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) को नौगाम में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क परियोजना पर उठाई गई चिंताओं का जवाब देने का निर्देश दिया है, क्योंकि एक हलफनामे में कहा गया है कि नौगाम की प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना संभावित बाढ़ क्षेत्र में आती है.

चीफ जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भट्टी और जस्टिस राजेश ओसवाल की खंडपीठ ने कश्मीर में बाढ़ से जुड़े मुद्दों से संबंधित लंबे समय से चल रहे एक जनहित याचिका (PIL) पर एक पन्ने का निर्देश जारी किया.

कोर्ट ने मामले को आगे के विचार के लिए 29 अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए निर्देश दिया कि एन्वायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप (EPG) द्वारा दायर हलफनामे पर प्रतिक्रिया एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए.

खंडपीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता की तरफ से 27 अगस्त, 2026 का हलफनामा दायर किया गया है. हलफनामे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें संभावित बाढ़ क्षेत्र (flood zone area) में औद्योगिकीकरण भी शामिल है, जिस पर कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को तुरंत जवाब देना होगा."

खंडपीठ ने आगे कहा, "यह निर्देश दिया जाता है कि हलफनामे पर जवाब आज से एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए."

यह निर्देश PIL नंबर 8/2017 और इससे जुड़े मामलों, जिसमें PIL नंबर 2/2014, OWP नंबर 780/2015, CPOWP नंबर 878/2015 और PIL नंबर 18/2018 शामिल हैं, में आया.

इस आदेश के केंद्र में जो हलफनामा था, वह 27 अगस्त 2026 का था. कोर्ट ने दर्ज किया कि इसमें "कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे" उठाए गए थे, जिसमें बाढ़ क्षेत्र के रूप में पहचाने गए क्षेत्र का प्रस्तावित औद्योगिकीकरण भी शामिल था.

आदेश में नौगाम औद्योगिक परियोजना की तथ्यात्मक और वैधानिक स्थिति को संभागीय आयुक्त(कश्मीर) के समक्ष रखा गया है.

पिछले महीने, ईटीवी भारत ने 'कश्मीर में संभावित बाढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क' एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसमें नौगाम में प्रोजेक्ट और श्रीनगर मास्टर प्लान-2035 के तहत निर्माण के बाढ़ अवशोषण बेसिन इलाके से कथित नजदीकी को लेकर EPG की चिंताओं पर जोर दिया गया था.

योजना के अनुसार, राज्य प्रशासनिक परिषद ने फरवरी 2019 में श्रीनगर मास्टर प्लान-2035 को मंजूरी देते हुए प्रस्ताव में संशोधन किया था, जिसके तहत पंथा चौक से नौगाम तक नेशनल हाई (NH) बाईपास के किनारे किसी भी विकास या निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी.

प्लानिंग डॉक्यूमेंट में इस कॉरिडोर को बाढ़ का पानी सोखने वाले क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में दर्शाया गया था.

इसलिए अधिकारियों के सामने यह मुद्दा है कि क्या प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क इस प्रतिबंध के दायरे में आता है और अगर आता है, तो कौन सी प्लानिंग और कानूनी ढांचा प्रस्तावित निर्माण की इजाजत देता है.