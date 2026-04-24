जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 'केवल तकनीकी चूक के आधार पर भर्ती रद्द करना गलत'
कोर्ट ने सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें बाद में नए कारण जोड़कर फैसले को सही ठहराने की कोशिश की गई थी.
Published : April 24, 2026 at 6:18 PM IST
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी भर्ती प्रक्रिया को केवल प्रक्रियात्मक चूक के आधार पर तब तक रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसमें किसी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का सबूत न हो. अदालत ने भर्ती रद्द करने के ऐसे तर्क को "भ्रामक" और कानूनी रूप से टिकने के अयोग्य बताया.
अपने 10 पन्नों के फैसले में, मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा दायर दो अपीलों को खारिज कर दिया. ये अपीलें एकल न्यायाधीश के उस पुराने फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की गई थीं, जिसने जम्मू-कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी में इंजीनियरिंग पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के सरकार के फैसले को पलट दिया था.
अपीलकर्ता जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और उसके अधिकारी थे, जिनका प्रतिनिधित्व उप महाधिवक्ता विक्रमदीप सिंह और वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली ने किया. उत्तरदाताओं में एक अपील में समीर अहमद खान और अन्य, तथा उससे जुड़े दूसरे मामले में शरण गुप्ता और अन्य शामिल थे. उनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मियां तुफैल, एम. सलीम पर्रे और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने अपनी टीम के साथ किया.
यह विवाद सितंबर 2017 में जारी उन भर्ती विज्ञापनों से शुरू हुआ, जो विभिन्न विषयों में सहायक इंजीनियरों और जूनियर इंजीनियरों के 77 पदों के लिए निकाले गए थे. चयन प्रक्रिया के तहत एक निजी एजेंसी, 'मैसर्स एलएम एनर्जी एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी.
सरकार ने दिसंबर 2019 में इस भर्ती को रद्द कर दिया था. इसके पीछे एकमात्र कारण यह बताया गया कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को बिना किसी 'प्रस्ताव अनुरोध' या 'रुचि की अभिव्यक्ति' जारी किए काम पर रखा गया था. प्रशासन के अनुसार, इससे पारदर्शिता के साथ समझौता हुआ क्योंकि अन्य एजेंसियों को इसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिला.
रिट कोर्ट ने इस रद्दीकरण को खारिज कर दिया था और अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था. प्रशासन ने इसी फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी.
उच्च न्यायालय ने रिट कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की अपील को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने गौर किया कि भर्ती रद्द करने का आदेश केवल एजेंसी की नियुक्ति में हुई एक "तकनीकी चूक" पर आधारित था, और इसमें परीक्षा के संचालन या उम्मीदवारों की योग्यता में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं था.
अदालत ने कहा, "भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए जो कारण बताए गए हैं... वे स्वभाव से भ्रामक हैं." कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं होता, लेकिन राज्य भर्ती प्रक्रिया को छोड़ने में मनमानी नहीं कर सकता, खासकर तब जब वह एक उन्नत चरण में पहुंच चुकी हो.
खंडपीठ ने पाया: "लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी थी, एजेंसी के खिलाफ धोखाधड़ी, कदाचार या अक्षमता का कोई आरोप नहीं था, और रद्दीकरण के आदेश में चयन की निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली किसी भी बड़ी अवैधता का जिक्र नहीं था." ऐसी परिस्थितियों में, अदालत ने माना कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करना अनुचित था.
खंडपीठ ने प्रक्रियात्मक दोषों पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि एजेंसी चुनने में प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया का पालन न करना एक अनियमितता हो सकती है, लेकिन यह तब तक पूरी भर्ती को अमान्य नहीं ठहराता जब तक कि इससे चयन की ईमानदारी प्रभावित न हो. फैसले में कहा गया, "केवल एक प्रक्रियात्मक चूक को उस चयन प्रक्रिया को रद्द करने का ठोस आधार नहीं माना जा सकता, जो एक उन्नत चरण में पहुंच चुकी हो."
प्रशासन ने यह तर्क भी दिया कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और पहाड़ी भाषी लोगों जैसी नई आरक्षण श्रेणियां पेश की गई थीं, जिससे पुरानी प्रक्रिया को जारी रखना अनुचित होगा. अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि भर्ती रद्द करने के आदेश में इस आधार का कोई ज़िक्र नहीं था, और अधिकारी अपने पुराने फैसले को सही ठहराने के लिए बाद में नए कारण नहीं जोड़ सकते.
स्थापित कानून का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि एक प्रशासनिक आदेश उन्हीं कारणों पर टिका होना चाहिए जो उसमें लिखे गए हैं, और बाद में अदालत में दलीलों के ज़रिए उनमें सुधार या इज़ाफा नहीं किया जा सकता.
अदालत ने दोनों अपीलों (श्रीनगर विंग के जुड़े हुए मामले सहित) को खारिज कर दिया और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश को बरकरार रखा. कोर्ट ने माना कि इस मामले में "रियायत देने का कोई कारण नहीं है" और फैसला सुनाया कि सरकार के फैसले में कोई दम नहीं था.
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