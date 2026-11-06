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जम्मू-कश्मीर हथियार लाइसेंस घोटाला: दो आईएएस अधिकारियों की याचिका खारिज, 14 साल पुराने मामले में बढ़ेगी मुश्किल

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय. ( ETV Bharat )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 6 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने दो आईएएस अधिकारियों की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित हथियार लाइसेंस घोटाले से जुड़ी 14 साल पुरानी जनहित याचिका (PIL) में हस्तक्षेप करने की मांग की थी. अधिकारियों ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की थी कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर फैसला करने से पहले उनके ज्ञापनों पर विचार किया जाए.

मुख्य न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की बेंच ने दो पन्नों के अपने आदेश में कहा कि अधिकारियों द्वारा मांगी गई यह दिशा-निर्देश अनावश्यक थी. अदालत ने इस धारणा पर भी सवाल उठाया कि क्या प्राधिकारी तब तक अपनी स्वतंत्र समझ का इस्तेमाल करने में नाकाम रहेंगे जब तक कि अदालत द्वारा उन्हें विशेष रूप से निर्देश न दिया जाए.