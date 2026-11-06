जम्मू-कश्मीर हथियार लाइसेंस घोटाला: दो आईएएस अधिकारियों की याचिका खारिज, 14 साल पुराने मामले में बढ़ेगी मुश्किल
जम्मू-कश्मीर हथियार लाइसेंस घोटाले में फंसे दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों, शाहिद इकबाल चौधरी और पांडुरंग पोले को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.
Published : November 6, 2026 at 8:49 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने दो आईएएस अधिकारियों की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित हथियार लाइसेंस घोटाले से जुड़ी 14 साल पुरानी जनहित याचिका (PIL) में हस्तक्षेप करने की मांग की थी. अधिकारियों ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की थी कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर फैसला करने से पहले उनके ज्ञापनों पर विचार किया जाए.
मुख्य न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की बेंच ने दो पन्नों के अपने आदेश में कहा कि अधिकारियों द्वारा मांगी गई यह दिशा-निर्देश अनावश्यक थी. अदालत ने इस धारणा पर भी सवाल उठाया कि क्या प्राधिकारी तब तक अपनी स्वतंत्र समझ का इस्तेमाल करने में नाकाम रहेंगे जब तक कि अदालत द्वारा उन्हें विशेष रूप से निर्देश न दिया जाए.
जनहित याचिका संख्या 9/2012 में सीएम नंबर 6833/2026 के रूप में दर्ज यह आवेदन पांडुरंग कोंडबाराव पोले (2004-बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में भूमि और भवन सचिव के पद पर तैनात हैं) और शाहिद इकबाल चौधरी (2009-बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश सरकार में सचिव के पद पर तैनात हैं) द्वारा दायर किया गया था.
इन अधिकारियों ने 'शेख मोहम्मद शफी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' नाम की जनहित याचिका में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी. साथ ही उन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को निर्देश देने की मांग की थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके ज्ञापनों पर विचार किया जाए.
आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सकल भूषण ने अधिवक्ता राहुल शर्मा की सहायता से दलील दी कि 'डीम्ड सैंक्शन' के सिद्धांत को बिना सोचे-समझे लागू नहीं किया जा सकता. सक्षम प्राधिकारियों व अदालत को हर मामले का अलग-अलग मूल्यांकन करना आवश्यक है.
अधिवक्ता भूषण ने बेंच को बताया कि अधिकारी केवल सीमित राहत की मांग कर रहे थे, यानी सीबीआई (CBI) द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी के सौंपे गए प्रस्ताव पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके ज्ञापनों पर विचार किया जाए. अदालत इस दलील से सहमत नहीं हुई. अपने आदेश में अदालत ने दर्ज किया कि वकील भूषण ने वैकल्पिक रूप से आवेदन वापस लेने और सीधे डीओपीटी के समक्ष ज्ञापनों पर आगे बढ़ने की अनुमति मांगी थी.
न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी की, "यह अदालत प्रतिवादी-प्राधिकारियों को ऐसा निर्देश जारी करना अनावश्यक समझती है, जब वैकल्पिक रूप से भूषण ने यह निवेदन किया कि उन्हें आवेदन वापस लेने और डीओपीटी के समक्ष अपना ज्ञापन देने की अनुमति दी जा सकती है." इसके बाद अदालत ने आवेदन को खारिज करने का कारण स्पष्ट किया, और आवेदकों के इस अनुरोध के आधार को लेकर एक तीखी टिप्पणी की.
आदेश में कहा गया, "इस अदालत द्वारा आवेदन स्वीकार न करने का कारण यह है कि अधिवक्ता की दलील का मुख्य सार केवल यह था कि जब तक अदालत निर्देश नहीं देती, तब तक प्रतिवादी अपनी समझ का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे; अदालत इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है." बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि इस आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता और इसे 'वापस लिए जाने के कारण खारिज' के रूप में दर्ज कर दिया.
जब अधिवक्ता ने आवेदकों के लिए कानून के तहत उपलब्ध उचित कानूनी उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता मांगी, तो अदालत ने साफ कर दिया कि इसके लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है. पीठ ने टिप्पणी की, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस अदालत से ऐसी किसी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है."
अधिकारियों की हस्तक्षेप याचिका को खारिज करने के साथ ही, हाईकोर्ट ने इस लंबे समय से लंबित जनहित याचिका में अपने पहले के निर्देशों के पालन से जुड़े व्यापक सवाल पर भी संज्ञान लिया. सुनवाई के दौरान, जनहित याचिका संख्या 9/2012 के मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एस. एस. अहमद ने पीठ को सूचित किया कि गृह मंत्रालय (MHA) ने अदालत के 6 जुलाई 2026 के आदेश के जवाब में एक ताजा स्टेट्स रिपोर्ट दायर की है.
अदालत के समक्ष दी गई जानकारियों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने बताया था कि उसने इस प्रस्ताव की विस्तार से जांच की है और जांच एजेंसी तथा जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ भी विचार-विमर्श किया है. इस विचार-विमर्श के बाद, मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अपने विचारों और टिप्पणियों को अंतिम रूप दिया और तय प्रक्रिया के तहत अंतिम निर्णय लेने के लिए अपनी सुविचारित राय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दी है.
अधिवक्ता अहमद ने अदालत से निर्देश देने की मांग की कि डीओपीटी (DoPT) को मुकदमा चलाने की मंजूरी के प्रस्ताव पर लिए गए अंतिम फैसले को अदालत के समक्ष रखने के लिए कहा जाए. हालांकि, अदालत ने मुकदमा चलाने की मंजूरी के प्रस्ताव की खूबियों या इस मामले में 'डीम्ड सैंक्शन' (मान ली गई मंजूरी) के लागू होने को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं किया. इसके बजाय, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने पहले के आदेशों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा विवरण देने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने निर्देश दिया, "इस मामले को 23 दिसंबर, 2026 के लिए सूचीबद्ध करें, जिस तारीख को डीएसजीआई (DSGI) विशाल शर्मा अदालत द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट सौंपेंगे."
भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल (DSGI) विशाल शर्मा केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका कोहली ने अधिवक्ता सगीरा जाफर की सहायता से अन्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया. केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल शर्मा ने भी किया, जिनकी सहायता केंद्र सरकार के स्थायी वकील करण शर्मा ने की.
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