मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भाई को नहीं मिलेगा 4 करोड़ का मुआवजा, हाई कोर्ट ने बदला सिंगल बेंच का फैसला
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने श्रीनगर के गौसिया अस्पताल जमीन विवाद में 4 करोड़ रुपये मुआवजे के आदेश को रद्द किया.
Published : May 23, 2026 at 2:10 PM IST
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने साल 2025 के सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन को श्रीनगर के गौसिया अस्पताल से जुड़े जमीन विवाद में 4 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने माना कि यह रिट याचिका विचार करने योग्य नहीं थी, क्योंकि इसे बिना उचित कानूनी अधिकार के दायर किया गया था.
श्रीनगर में न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने आठ पन्नों के एक दिलचस्प फैसले में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा दायर 'लेटर पेटेंट अपील' (LPA) को स्वीकार कर लिया और 20 मई 2025 को रिट कोर्ट द्वारा पारित पिछले आदेश को खारिज कर दिया.
यह मामला श्रीनगर के खनियार में स्थित तीन कनाल, सात मरला और 6.5 वर्ग फुट जमीन के मुआवजे के दावे से जुड़ा है. जहां वर्तमान में गौसिया अस्पताल बना हुआ है. इस जमीन पर 91 वर्षीय ख्वाजा निजाम शाह ने अपने अटॉर्नी धारक (पावर ऑफ अटॉर्नी), 63 वर्षीय उमर खलील नेदो के माध्यम से अपना दावा पेश किया था.
उमर खलील नेदो जाने-माने होटल कारोबारी 'नेदो परिवार' के वंशज हैं और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मौसेरे/फुफेरे भाई (फर्स्ट कज़िन) हैं. अदालत में उनका पक्ष वरिष्ठ वकील एस.एफ. कादिरी के साथ वकील जमीर अब्दुल्ला और ज़ाहिर अब्दुल्ला ने रखा. ये दोनों मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं.
हालांकि, खंडपीठ ने मुआवजे की प्रक्रिया और इस मुकदमे को लड़ने के लिए नेदो द्वारा जताए गए कानूनी अधिकार, दोनों में गंभीर खामियां पाईं. अदालत ने सितंबर 2013 में उमर खलील नेदो के पक्ष में तैयार की गई 'पावर ऑफ अटॉर्नी' की जांच की.
अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि यह दस्तावेज सिर्फ गुलमर्ग की संपत्ति की देखरेख से जुड़ा था, जो याचिकाकर्ता के पिता ख्वाजा सलाम शाह नक्शबनी की थी. बेंच ने साफ किया कि इस दस्तावेज में नेदो को खनियार की जमीन से जुड़े मुआवजे के दावों पर कानूनी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था.
अदालत ने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा- "ऐसा प्रतीत होता है कि उमर खलील नेदो ने बिना किसी कानूनी अधिकार और गैर-कानूनी तरीके से मुआवजा पाने के लिए एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर कीं, जबकि उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था."
बेंच ने आगे कहा- "एक बार जब यह मान लिया गया कि उमर खलील नेदो के पास ख्वाजा निजाम शाह की तरफ से रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, तो इस नतीजे पर पहुंचना स्वाभाविक है कि ख्वाजा निजाम शाह ने विवादित जमीन के मुआवजे पर कभी कोई दावा ही नहीं किया था."
अदालत ने तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त (एडिशनल डिप्टी कमिश्नर), श्रीनगर द्वारा 12 जनवरी 2021 को तैयार की गई रिपोर्ट की भी तीखी आलोचना की. इसी रिपोर्ट के आधार पर रिट कोर्ट ने 4 करोड़ रुपये के मुआवजे के आदेश को सही ठहराया था. बेंच ने कहा कि अधिकारी यह बताने में भी विफल रहे कि मुआवजे की रकम की गणना किस आधार पर की गई थी.
फैसले के मुताबिक, इस रिपोर्ट में 2016 में सहायक राजस्व आयुक्त (असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू) द्वारा तैयार की गई एक पुरानी और विरोधाभासी रिपोर्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था. साथ ही, यह रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग (PWD) को शामिल किए बिना जारी की गई थी, जिसने कथित तौर पर दशकों पहले ही इस जमीन पर कब्जा ले लिया था.
यह विवाद 1986 का है जब ख्वाजा निजाम शाह ने पहली बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आरोप लगाया था कि सरकार ने अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है. अदालत ने नोट किया कि 1998 में अधिकारियों को मुआवजा देने (यदि पहले न दिया गया हो) की जांच करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उस आदेश के बाद याचिकाकर्ता लगभग 15 वर्षों तक पूरी तरह निष्क्रिय रहा.
साल 2023 में, अतिरिक्त उपायुक्त (एडिशनल डिप्टी कमिश्नर) की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए रिट कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन को छह प्रतिशत ब्याज के साथ 4 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था. खंडपीठ ने अब उस पूरे फैसले को पलट दिया है.
प्रशासन की अपील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, "इन सभी कारणों से, हमें इस अपील में योग्यता (दम) नजर आती है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है. रिट कोर्ट द्वारा 20 मई 2025 को पारित किए गए विवादित आदेश को रद्द किया जाता है."
इसके साथ ही, बेंच ने ख्वाजा निजाम शाह के लिए स्वतंत्र रूप से नया कानूनी रास्ता तलाशने का विकल्प खुला रखा है. अदालत ने साफ किया कि उसका यह फैसला शाह को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत मुआवजे के दावे को आगे बढ़ाने से "नहीं रोकेगा", बशर्ते वह लोक निर्माण विभाग (PWD) सहित सभी जरूरी पक्षों को इसमें शामिल करें और जमीन पर अपने मालिकाना हक व कब्जे दोनों को साबित करें.
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