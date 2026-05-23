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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भाई को नहीं मिलेगा 4 करोड़ का मुआवजा, हाई कोर्ट ने बदला सिंगल बेंच का फैसला

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने साल 2025 के सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन को श्रीनगर के गौसिया अस्पताल से जुड़े जमीन विवाद में 4 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने माना कि यह रिट याचिका विचार करने योग्य नहीं थी, क्योंकि इसे बिना उचित कानूनी अधिकार के दायर किया गया था.

श्रीनगर में न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने आठ पन्नों के एक दिलचस्प फैसले में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा दायर 'लेटर पेटेंट अपील' (LPA) को स्वीकार कर लिया और 20 मई 2025 को रिट कोर्ट द्वारा पारित पिछले आदेश को खारिज कर दिया.

यह मामला श्रीनगर के खनियार में स्थित तीन कनाल, सात मरला और 6.5 वर्ग फुट जमीन के मुआवजे के दावे से जुड़ा है. जहां वर्तमान में गौसिया अस्पताल बना हुआ है. इस जमीन पर 91 वर्षीय ख्वाजा निजाम शाह ने अपने अटॉर्नी धारक (पावर ऑफ अटॉर्नी), 63 वर्षीय उमर खलील नेदो के माध्यम से अपना दावा पेश किया था.

उमर खलील नेदो जाने-माने होटल कारोबारी 'नेदो परिवार' के वंशज हैं और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मौसेरे/फुफेरे भाई (फर्स्ट कज़िन) हैं. अदालत में उनका पक्ष वरिष्ठ वकील एस.एफ. कादिरी के साथ वकील जमीर अब्दुल्ला और ज़ाहिर अब्दुल्ला ने रखा. ये दोनों मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं.

हालांकि, खंडपीठ ने मुआवजे की प्रक्रिया और इस मुकदमे को लड़ने के लिए नेदो द्वारा जताए गए कानूनी अधिकार, दोनों में गंभीर खामियां पाईं. अदालत ने सितंबर 2013 में उमर खलील नेदो के पक्ष में तैयार की गई 'पावर ऑफ अटॉर्नी' की जांच की.

अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि यह दस्तावेज सिर्फ गुलमर्ग की संपत्ति की देखरेख से जुड़ा था, जो याचिकाकर्ता के पिता ख्वाजा सलाम शाह नक्शबनी की थी. बेंच ने साफ किया कि इस दस्तावेज में नेदो को खनियार की जमीन से जुड़े मुआवजे के दावों पर कानूनी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था.

अदालत ने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा- "ऐसा प्रतीत होता है कि उमर खलील नेदो ने बिना किसी कानूनी अधिकार और गैर-कानूनी तरीके से मुआवजा पाने के लिए एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर कीं, जबकि उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था."

बेंच ने आगे कहा- "एक बार जब यह मान लिया गया कि उमर खलील नेदो के पास ख्वाजा निजाम शाह की तरफ से रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, तो इस नतीजे पर पहुंचना स्वाभाविक है कि ख्वाजा निजाम शाह ने विवादित जमीन के मुआवजे पर कभी कोई दावा ही नहीं किया था."