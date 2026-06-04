'कॉपी-पेस्ट कल्चर' मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कथित वन भूमि कब्जाधारक तालिब हुसैन की पीएसए (PSA) हिरासत को रद्द किया. पूरी खबर पढ़ें
Published : June 4, 2026 at 3:20 PM IST
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कथित तौर पर जंगल की जमीन पर कब्ज़ा करने वाले तालिब हुसैन की जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है. प्रिवेंटिव डिटेंशन पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने बिना सोचे-समझे और "गलत और गैर-मौजूद आधारों" पर इस सख्त कानून का इस्तेमाल किया.
जम्मू में जस्टिस राजेश सेखरी ने अपने 13 पन्नों के फैसले में तालिब हुसैन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया. उन्होंने जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 7 जून, 2024 को जारी किए गए दो हिरासत आदेशों को रद्द कर दिया, जिन दोनों का नंबर और तारीख एक ही थी. अदालत ने साफ किया कि हुसैन पर मुख्य रूप से जंगल की जमीन पर कब्जा करने और अवैध निर्माण करने के आरोप थे.
जम्मू के चट्ठा सुंजवां के रहने वाले 39 वर्षीय तालिब हुसैन ने पीएसए (PSA) की धारा 8(1)(a) और 8(1)(a-1) के तहत जारी किए गए दो हिरासत आदेशों को चुनौती दी थी.
जम्मू के संभागीय वन अधिकारी (DFO) द्वारा जमा की गई हिरासत की रिपोर्ट के अनुसार, हुसैन को आदतन जमीन हड़पने वाला बताया गया था. उन पर बहु वन क्षेत्र में जंगली जमीन पर कब्जा करने, अवैध निर्माण करने, जमीन तोड़ने, खनन गतिविधियां चलाने और जंगली जमीन को आवासीय प्लॉट के रूप में बेचने की कोशिश करने का आरोप था.
अधिकारियों का दावा था कि उनकी इन हरकतों से जनता में अशांति फैल सकती थी, इसलिए उन्हें पहले ही हिरासत में लेना जरूरी था. हालांकि, हाई कोर्ट ने पाया कि ये आरोप पीएसए की धारा 8(1)(a-1) की कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं. यह धारा मुख्य रूप से लकड़ी या शराब की तस्करी और उससे जुड़ी गतिविधियों से निपटती है.
जस्टिस सेखरी ने ध्यान दिलाया कि हुसैन पर लगे आरोप सिर्फ जंगल की जमीन पर कब्जा करने और उससे जुड़ी गतिविधियों तक ही सीमित थे. हिरासत के आदेशों में सबसे बड़ी कमी को रेखांकित करते हुए अदालत ने कहा- "इन आरोपों को ध्यान से देखने से यह साफ है कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने गलत और गैर-मौजूद आधारों पर यह आदेश जारी किए हैं. पीएसए (PSA) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (A-1) के तहत हिरासत का आदेश देने का कोई भी आधार नहीं बनता है."
अदालत ने आगे कहा, "इसलिए, हिरासत में लेने वाले अधिकारी का व्यक्तिगत संतोष कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण पाया गया है और केवल इसी आधार पर इन आदेशों को रद्द किया जाना तय है."
एक बड़ा कारण जिसने अदालत के फैसले को प्रभावित किया, वह यह था कि अधिकारियों द्वारा लगाए गए कुछ आरोप तालिब हुसैन पर नहीं, बल्कि उनके पिता सैन दित्ता पर थे. फैसले में यह बात नोट की गई कि अधिकारियों द्वारा दी गई मामलों की सूची में हुसैन के पिता द्वारा कथित तौर पर किए गए कब्जों के आरोप शामिल थे.
जस्टिस सेखरी ने कहा, "हिरासत में लेने वाले अधिकारी द्वारा दी गई मामलों की सूची से यह साफ है कि याचिकाकर्ता को उसके पिता द्वारा किए गए कथित काम के लिए पीएसए (PSA) के तहत हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अधिकारी ने इस मामले में बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है."
हाई कोर्ट ने सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि यह याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि इसे हिरासत आदेश लागू होने से पहले दायर किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले (एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाम अलका सुभाष गाड़िया) का हवाला देते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि असाधारण मामलों में हिरासत आदेश लागू होने से पहले के चरण पर भी न्यायिक समीक्षा की अनुमति है.
अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामला पूरी तरह से उन अपवादों के अंतर्गत आता है, क्योंकि हिरासत के आदेश गलत उद्देश्य के लिए, गलत व्यक्ति के खिलाफ और अस्पष्ट व अप्रासंगिक आधार पर जारी किए गए थे.
जसटिस सेखरी ने कहा, "इसलिए, वर्तमान मामला पूरी तरह से अलका सुभाष गाड़िया के आधार (ii), (iii) और (iv) के तहत आता है, क्योंकि प्रतिवादी अधिकारी द्वारा धारा 8(1)(a) और 8(1)(A-1) के तहत यह आदेश गलत उद्देश्य से, गलत व्यक्ति के खिलाफ और पूरी तरह से अस्पष्ट, बाहरी व अप्रासंगिक आधारों पर पारित किए गए हैं."
अदालत ने विशेष रूप से अधिकारियों की उस कोशिश की आलोचना की, जिसमें उन्होंने यह दावा करके हिरासत को सही ठहराने का प्रयास किया था कि धारा 8(1)(a-1) का उल्लेख केवल एक लिपिकीय (clerical) गलती थी. जज ने नोट किया कि हिरासत का आदेश और हिरासत के आधार खुद यह बयां करते हैं कि अधिकारी इस बात को लेकर उलझन में थे कि हुसैन को किस धारा के तहत हिरासत में लिया जाना चाहिए.
जस्टिस सेखरी ने टिप्पणी की, "आदेश के रुख और हिरासत के आधारों से ऐसा प्रतीत होता है कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी को खुद यह तय करने का होश नहीं है कि याचिकाकर्ता को किस प्रावधान के तहत हिरासत में रखा जाना चाहिए." अपनी सबसे दिलचस्प टिप्पणियों में, हाई कोर्ट ने प्रायोजक एजेंसियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों को बिना सोचे-समझे जस का तस दोहराने की बढ़ती आदत के खिलाफ चेतावनी दी.
जस्टिस सेखरी ने कहा, "किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ इस तरह के लापरवाह तरीके से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता... हिरासत में लेने वाले अधिकारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे सरकार और नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच निष्पक्ष होकर काम करें. वे प्रायोजक अधिकारियों की 'रबर स्टैंप' की तरह काम नहीं कर सकते."
अदालत ने इसे "कॉपी-पेस्ट" का तरीका बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की और कहा- "हिरासत में लेने वाले अधिकारियों की ओर से ऐसी 'कॉपी-पेस्ट' संस्कृति, संविधान के तहत नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का बुनियादी रूप से हनन करेगी." फैसले में आगे कहा गया, "निवारक नजरबंदी भविष्य के अपराधों को रोकने के लिए उठाया जाने वाला एक कड़ा और एहतियाती कदम है, लेकिन बिना सबूत के दावों के आधार पर किसी नागरिक को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता."
अदालत ने माना कि इस मामले में न तो राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा था, न ही सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा कोई मुद्दा था और न ही लकड़ी-तस्करी की वे गतिविधियां शामिल थीं, जो अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई पीएसए (PSA) की धारा के दायरे में आती हैं.
याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस सेखरी ने आदेश दिया- "उपरोक्त कारणों से, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है, विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को तुरंत हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है."
इसके साथ ही, अदालत ने यह भी साफ किया कि उसका यह फैसला अधिकारियों को जंगली जमीन पर कब्जे के आरोपों के संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा. जस्टिस सेखरी ने कहा, "हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता पर भारी मात्रा में जंगली जमीन पर कब्जा करने के गंभीर आरोप हैं, इसलिए प्रतिवादी (अधिकारी) उसके खिलाफ उचित दीवानी और आपराधिक उपाय तलाशने और उनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे."
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