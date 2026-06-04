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'कॉपी-पेस्ट कल्चर' मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कथित तौर पर जंगल की जमीन पर कब्ज़ा करने वाले तालिब हुसैन की जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है. प्रिवेंटिव डिटेंशन पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने बिना सोचे-समझे और "गलत और गैर-मौजूद आधारों" पर इस सख्त कानून का इस्तेमाल किया.

जम्मू में जस्टिस राजेश सेखरी ने अपने 13 पन्नों के फैसले में तालिब हुसैन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया. उन्होंने जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 7 जून, 2024 को जारी किए गए दो हिरासत आदेशों को रद्द कर दिया, जिन दोनों का नंबर और तारीख एक ही थी. अदालत ने साफ किया कि हुसैन पर मुख्य रूप से जंगल की जमीन पर कब्जा करने और अवैध निर्माण करने के आरोप थे.

जम्मू के चट्ठा सुंजवां के रहने वाले 39 वर्षीय तालिब हुसैन ने पीएसए (PSA) की धारा 8(1)(a) और 8(1)(a-1) के तहत जारी किए गए दो हिरासत आदेशों को चुनौती दी थी.

जम्मू के संभागीय वन अधिकारी (DFO) द्वारा जमा की गई हिरासत की रिपोर्ट के अनुसार, हुसैन को आदतन जमीन हड़पने वाला बताया गया था. उन पर बहु वन क्षेत्र में जंगली जमीन पर कब्जा करने, अवैध निर्माण करने, जमीन तोड़ने, खनन गतिविधियां चलाने और जंगली जमीन को आवासीय प्लॉट के रूप में बेचने की कोशिश करने का आरोप था.

अधिकारियों का दावा था कि उनकी इन हरकतों से जनता में अशांति फैल सकती थी, इसलिए उन्हें पहले ही हिरासत में लेना जरूरी था. हालांकि, हाई कोर्ट ने पाया कि ये आरोप पीएसए की धारा 8(1)(a-1) की कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं. यह धारा मुख्य रूप से लकड़ी या शराब की तस्करी और उससे जुड़ी गतिविधियों से निपटती है.

जस्टिस सेखरी ने ध्यान दिलाया कि हुसैन पर लगे आरोप सिर्फ जंगल की जमीन पर कब्जा करने और उससे जुड़ी गतिविधियों तक ही सीमित थे. हिरासत के आदेशों में सबसे बड़ी कमी को रेखांकित करते हुए अदालत ने कहा- "इन आरोपों को ध्यान से देखने से यह साफ है कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने गलत और गैर-मौजूद आधारों पर यह आदेश जारी किए हैं. पीएसए (PSA) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (A-1) के तहत हिरासत का आदेश देने का कोई भी आधार नहीं बनता है."

अदालत ने आगे कहा, "इसलिए, हिरासत में लेने वाले अधिकारी का व्यक्तिगत संतोष कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण पाया गया है और केवल इसी आधार पर इन आदेशों को रद्द किया जाना तय है."

एक बड़ा कारण जिसने अदालत के फैसले को प्रभावित किया, वह यह था कि अधिकारियों द्वारा लगाए गए कुछ आरोप तालिब हुसैन पर नहीं, बल्कि उनके पिता सैन दित्ता पर थे. फैसले में यह बात नोट की गई कि अधिकारियों द्वारा दी गई मामलों की सूची में हुसैन के पिता द्वारा कथित तौर पर किए गए कब्जों के आरोप शामिल थे.

जस्टिस सेखरी ने कहा, "हिरासत में लेने वाले अधिकारी द्वारा दी गई मामलों की सूची से यह साफ है कि याचिकाकर्ता को उसके पिता द्वारा किए गए कथित काम के लिए पीएसए (PSA) के तहत हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अधिकारी ने इस मामले में बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है."

हाई कोर्ट ने सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि यह याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि इसे हिरासत आदेश लागू होने से पहले दायर किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले (एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाम अलका सुभाष गाड़िया) का हवाला देते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि असाधारण मामलों में हिरासत आदेश लागू होने से पहले के चरण पर भी न्यायिक समीक्षा की अनुमति है.