जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने सीआरपीएफ के एक सम्मानित अधिकारी के खिलाफ 'पक्षपातपूर्ण' रिपोर्ट खारिज की

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय और लद्दाख उच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक अधिकारी की प्रतिकूल वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने "अत्यधिक पूर्वाग्रह" और "प्रतिशोधात्मक" भावना से काम किया, क्योंकि उन्होंने अपनी यूनिट में कथित भ्रष्टाचार का विरोध किया था.

न्यायमूर्ति मोहम्मद अकरम चौधरी ने WP(C) संख्या 1607/2023 में फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को विकास चौधरी, 44, सेकेंड-इन-कमांड (IRLA 5278), रेंज मुख्यालय, CRPF हीरानगर, जम्मू और कश्मीर के 2018-19 APAR में प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने और उनके जूनियर को पहले ही पदोन्नत किए जाने पर पदोन्नति के उनके मामले पर विचार करने के लिए एक समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) बुलाने का निर्देश दिया.

अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि CRPF ने कमांडेंट मनीष कुमार मीणा के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया था, जिनके अधीन चौधरी ने 2017 और 2020 के बीच कथित अनियमितताओं और कदाचार के लिए काम किया था.

अपने 20-पृष्ठ के फैसले में, न्यायमूर्ति चौधरी ने लिखा: “यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि सलाह/चेतावनी के संबंध में ज्ञापन केवल रिपोर्टिंग अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट को सही ठहराने के लिए बनाए गए थे 62वीं बटालियन ने अत्यधिक पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया था और यहां तक ​​कि याचिकाकर्ता के करियर को बर्बाद करने के उद्देश्य से दस्तावेज/ज्ञापन भी तैयार किए थे, जिसे उस पदोन्नति से वंचित किया गया था जिसके वह हकदार थे."

उन्होंने कहा, "अधीनस्थ अधिकारियों के लिए नेतृत्व, मार्गदर्शन और संरक्षक का प्रदर्शन करने के बजाय, वरिष्ठ अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के प्रति प्रतिशोध और द्वेष के साथ व्यवहार किया है." चौधरी, एक सजायाफ्ता सीआरपीएफ अधिकारी, जिन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, ने अपने 2018-19 एपीएआर में दर्ज "अच्छे" ग्रेडिंग और प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती दी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि मूल्यांकन उनके तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों, कमांडेंट मनीष कुमार मीणा और उप महानिरीक्षक एस के मिश्रा के पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत दुश्मनी से दूषित था, जब वह छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 62 बटालियन सीआरपीएफ में तैनात थे.

उनकी याचिका के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर दोनों अधिकारियों द्वारा की गई "भ्रष्ट और अनुचित गतिविधियों" में शामिल होने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा कि बदले की कार्रवाई में, उनकी वार्षिक कार्य-पूर्व मूल्यांकन (एपीएआर) को घटाकर "अच्छा" कर दिया गया, जो पदोन्नति के लिए आवश्यक मानक से भी कम है.

प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देने वाले उनके अभ्यावेदन को सीआरपीएफ के कोलकाता स्थित मध्य क्षेत्र मुख्यालय द्वारा 15 फरवरी, 2021 और 21 सितंबर, 2022 के आदेशों के माध्यम से खारिज कर दिया गया.

न्यायमूर्ति चौधरी ने विस्तार से बताया कि बाद की अवधि के लिए, जब उन्हीं वरिष्ठों का तबादला हुआ, अधिकारी की वार्षिक कार्य-पूर्व मूल्यांकन (एपीएआर) को "उत्कृष्ट" और "बहुत अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे "पूरी तरह से स्थापित" हो गया कि पहले की गई यह गिरावट व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण थी.

न्यायाधीश ने कहा: "उपर्युक्त तथ्यों से, यह पूरी तरह से स्थापित हो गया है कि याचिकाकर्ता के एपीएआर के रिपोर्टिंग और समीक्षा अधिकारी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे और इस तरह, याचिकाकर्ता के खिलाफ एपीएआर की रिकॉर्डिंग दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थी ताकि 62 बीएन सीआरपीएफ के गठन में किए गए भ्रष्ट/गलत आचरण की शिकायतों का बदला लिया जा सके... विभाग ने स्वीकार किया था कि रिपोर्टिंग अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण, पक्षपाती इरादे रखते थे और याचिकाकर्ता को दिए गए प्रतिकूल एपीएआर को अपग्रेड कर दिया." उच्च न्यायालय ने सीआरपीएफ अधिकारियों द्वारा जारी 28 मार्च, 2025 के एक कार्यालय आदेश का हवाला दिया, जिसने कमांडेंट मनीष कुमार मीणा के खिलाफ "वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक उनके खिलाफ किए गए कदाचार के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का निर्देश दिया."