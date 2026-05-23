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नाबालिग से रेप जांच में लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त, मामले की तह तक जाने के लिए SIT गठन का आदेश

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार के मामले में विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया है. यह फैसला तब आया जब डीएनए (DNA) जांच की रिपोर्ट में आरोपी शख्स के पीड़िता के बच्चे का पिता होने की बात खारिज हो गई. अदालत ने पुलिस जांच को "लापरवाह और घटिया" करार दिया और चेतावनी दी कि अगर जांच को सुधारा नहीं गया, तो असली अपराधी सजा से बच निकलेगा.

जम्मू में न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने आठ पन्नों के अपने फैसले में आरोपी पवन कुमार उर्फ राजा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक (IGP), जम्मू को सात दिनों के भीतर एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाने का निर्देश दिया, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक रैंक से नीचे का कोई अधिकारी नहीं करेगा.

यह मामला कटरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. अदालत ने पीड़िता की दुखद पृष्ठभूमि को रिकॉर्ड में दर्ज किया है. पीड़िता ने बचपन में ही अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था, जिसके बाद वह अपने भाई-बहनों के साथ बिना किसी पारिवारिक सहारे के अकेली रह गई थी.

फैसले के अनुसार, यह परिवार काम की तलाश में उधमपुर से कटरा आया था. साल 2014 में बच्चों की मां और 2018 में पिता की मृत्यु के बाद ये भाई-बहन पूरी तरह अनाथ हो गए. अदालत ने यह भी नोट किया कि उनकी देखभाल के लिए कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं आया.

अदालत के फैसले में बताया गया है कि साल 2021 में, यह नाबालिग लड़की और उसकी बहन अपने पैतृक गांव गए थे, जहां वे अपने सौतेले नाना के पास रुके थे. बहन ने बाद में आरोप लगाया कि नाना ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी. वह किसी तरह भागकर वापस कटरा आ गई, लेकिन पीड़िता वहीं पीछे रह गई. बाद में वह लड़की गर्भवती हो गई. उसने फरवरी 2022 में एक बच्ची को जन्म दिया. 12 जुलाई 2022 को डिहाइड्रेशन के कारण उस नवजात बच्ची की मौत हो गई थी.

न्यायमूर्ति ओसवाल ने जांच के तरीके पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा- "यह अदालत इस बात पर अपनी हैरानी व्यक्त किए बिना नहीं रह सकती कि कितनी लापरवाही और घटिया तरीके से जांच की गई." उन्होंने आगे कहा, "पुख्ता वैज्ञानिक सबूतों (DNA) से यह साबित होने के बावजूद कि याचिकाकर्ता उस बच्चे का पिता नहीं हो सकता, जांच अधिकारी असली अपराधी की पहचान उजागर करने के उपाय करने में पूरी तरह नाकाम रहा."