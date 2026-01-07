ETV Bharat / bharat

12 साल का इंतजार खत्म: नेशनल हाईवे के लिए ली गई जमीन का मुआवजा देगा प्रशासन

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के एक दशक से भी अधिक समय बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक स्थानीय भूस्वामी के कानूनी वारिसों को ब्याज सहित मुआवजा जारी करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों के बीच की लापरवाही या चूक के कारण नागरिकों को उनके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता.

तलत कौसर और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस राहुल भारती ने याचिकाकर्ताओं को 14.46 लाख रुपये (ब्याज सहित) जारी करने का निर्देश दिया. यह राशि किश्तवाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के 'हस्ती से मालीपेठ' खंड को चौड़ा करने के लिए 2014 में अधिग्रहित की गई भूमि के बदले दी जानी है.

5 जनवरी, 2026 को सुनाए गए अपने फैसले में जज ने टिप्पणी की, "याचिकाकर्ताओं को उनके मुआवजे से वंचित रखने के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत निहित 'संपत्ति के अधिकार' का उल्लंघन है."

यह याचिका मूल रूप से फरवरी 2021 में गुलाम रसूल हमल के चार बेटों द्वारा दायर की गई थी. इसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत वैधानिक ब्याज के साथ 8.97 लाख रुपये के भुगतान की मांग की थी. यह राशि किश्तवाड़ गांव के खसरा नंबर 5339, 5332 और 4214 के अंतर्गत आने वाली 1 कनाल और 4 मरला भूमि के अधिग्रहण से संबंधित थी.

मामले की सुनवाई के दौरान, 1 मई 2021 को याचिकाकर्ता इरशाद अहमद हमल की मृत्यु हो गई. इसके बाद उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में शामिल किया गया, जिसका नेतृत्व उनकी विधवा तलत कौसर कर रही हैं, जो अब इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हैं.

इस मामले में प्रतिवादियों में लोक निर्माण विभाग (PWD) के आयुक्त सचिव के माध्यम से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और सहायक आयुक्त राजस्व (किश्तवाड़), सीमा सड़क संगठन (BRO) की 118 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर और किश्तवाड़ में PWD के अधिशासी अभियंता शामिल थे.

फैसले के अनुसार, 8 सितंबर 2014 को जारी एक आदेश के तहत कुल 127.17 कनाल भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसका कुल मुआवजा 9.78 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया था. हालांकि मुआवजे का कुछ हिस्सा जमा कर दिया गया था, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा 5.68 करोड़ रुपये से अधिक की शेष राशि जारी नहीं की गई थी. इसके कारण याचिकाकर्ताओं सहित कई भूस्वामियों को भुगतान नहीं हो सका.