19 साल की लड़की ने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? अदालत ने इस कारण जांच के दिए आदेश

जज ने कहा कि, कोर्ट की तरफ से थोड़ी सी सतर्कता से एक 19 साल की लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई.

JK High Court Orders Probe After 19-Year-Old Girl Rescued From Alleged Exploitation
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 12, 2026 at 8:03 PM IST

5 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में एक ऐसे मामले की सुनवाई हुई जिसमें एक 19 साल की जवान लड़की ने 46 साल के आदमी के साथ कथित तौर पर शादी करने के बाद सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने इस मामले में जांच के आदेश दिए.

श्रीनगर में मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस राहुल भारती ने चेतावनी दी कि यह मामला कमजोर युवा महिलाओं के शोषण के एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा कर सकता है. WP(C) 200/2026 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस भारती ने कहा कि इस मामले के दूर तक जाने वाले कानूनी असर हैं और इसे रेगुलर कस्टडी विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

जज ने अपने आदेश में कहा, "इस केस के बहुत बड़े कानूनी मतलब हैं, जिन पर इस कोर्ट को पूरी तरह ध्यान देना चाहिए और उन्हें सुलझाना चाहिए, न कि इसे एक बार का केस मानकर याचिकाकर्ता की कस्टडी उसकी मां को वापस देने की रस्म की तरह निपटा देना चाहिए. यह केस कोर्ट के ध्यान में तब आया जब 19 साल की लड़की 46 साल के आदमी के साथ खुद पेश हुई, और दावा किया कि उसने उससे शादी कर ली है. साथ ही लड़की ने सुरक्षा की मांग की.

उसकी दिमागी हालत और हालात को लेकर परेशान होकर, कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया जाए और नौगाम में लड़कियों के लिए ओपन शेल्टर में रखा जाए. जस्टिस भारती ने बाद में कहा कि कोर्ट के दखल से शायद गंभीर नुकसान को रोका जा सकता था.

जज ने कहा, "इस कोर्ट की तरफ से थोड़ी देर की सतर्कता, जो एक 19 साल की जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा पाई. इस आदेश के लिए सबसे अच्छी शुरुआत है. क्योंकि इस तारीख से पहले की घटनाओं का क्रम पता चल गया है."

पिछली सुनवाई के दौरान, लड़की को पुलिस अधिकारियों ने शेल्टर होम से कोर्ट के सामने पेश किया. उसकी मां भी खुद पेश हुईं और उन्होंने माता-पिता की देखरेख में हुई गलतियों को माना. कोर्ट ने आखिरकार लड़की की कस्टडी उसकी मां को वापस देने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि वे अपने घर सुरक्षित वापस लौटें.

जस्टिस भारती ने एक महिला पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि वह मां और बेटी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक ले जाए और गाड़ी और ड्राइवर की पूरी जानकारी रिकॉर्ड करे ताकि वे सुरक्षित घर पहुंच सकें. हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला जवान लड़कियों के संभावित ऑर्गनाइज्ड शोषण के बारे में गंभीर सवाल उठाता है.

जस्टिस भारती ने कहा, "इसके अलावा, उस धार्मिक उपदेशक, मौलवी की भूमिका की भी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, जिसके हवाले से 14 नवंबर 2025 का कथित निकाहनामा पेश किया गया है. कोर्ट ने पूछा कि, क्या याचिकाकर्ता जैसी जवान और भोली लड़कियों को बहलाने के लिए कोई आपराधिक रैकेट चल रहा है."

जज ने निर्देश दिया कि मामला खुद से शुरू की गई कार्यवाही के तौर पर जारी रहेगा ताकि युवतियों की सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों की जांच की जा सके. कोर्ट ने उस वकील के व्यवहार पर भी सवाल उठाया जिसने जोड़े की ओर से याचिका दायर की थी और उसे तलब करने का आदेश दिया.

रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को वकील जफर इकबाल को नोटिस जारी करने और कोर्ट में उनकी खुद की पेशी पक्की करने का निर्देश दिया गया. जस्टिस भारती ने चेतावनी दी कि अगर वह नोटिस की सेवा से बचते हैं तो सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.

हाई कोर्ट ने अधिकारियों को लड़की को मनोवैज्ञानिक सहायता देने और उसकी सुरक्षा पक्की करने का भी निर्देश दिया. बांदीपुरा में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों को परामर्श सेवा का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया, जबकि बांदीपुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लड़की और उसकी मां की सुरक्षा पक्की करने का आदेश दिया गया.

कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को यह पक्का करना चाहिए कि कथित शादी में शामिल आदमी या उसकी तरफ से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से दोनों को कोई नुकसान न हो. इससे पहले की कार्रवाई में, हाई कोर्ट ने श्रीनगर हाई कोर्ट परिसर में एक महिला पुलिस अधिकारी की गैरमौजूदगी पर भी चिंता जताई थी, जब लड़की पहली बार कोर्ट में पेश हुई थी.

जस्टिस भारती ने कहा कि लड़की को अधिकारियों को सुरक्षित रूप से सौंपने से पहले कोर्ट को पुलिस स्टेशन से एक महिला कांस्टेबल के आने का लगभग आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा. कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रेगुलर तौर पर महिला केस करने वाली और महिला वकील आती हैं, जिससे एक महिला पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी हो जाता है.

जज ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, श्रीनगर विंग के परिसर की सुरक्षा के सिलसिले में एक महिला पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग बहुत जरूरी है. वहीं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी कश्मीर, खुद पेश हुए और कोर्ट को भरोसा दिलाया कि ऐसी गलतियों को रोकने के लिए सुधार के कदम उठाए जाएंगे.

