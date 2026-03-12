ETV Bharat / bharat

19 साल की लड़की ने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? अदालत ने इस कारण जांच के दिए आदेश

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में एक ऐसे मामले की सुनवाई हुई जिसमें एक 19 साल की जवान लड़की ने 46 साल के आदमी के साथ कथित तौर पर शादी करने के बाद सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने इस मामले में जांच के आदेश दिए.

श्रीनगर में मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस राहुल भारती ने चेतावनी दी कि यह मामला कमजोर युवा महिलाओं के शोषण के एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा कर सकता है. WP(C) 200/2026 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस भारती ने कहा कि इस मामले के दूर तक जाने वाले कानूनी असर हैं और इसे रेगुलर कस्टडी विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

जज ने अपने आदेश में कहा, "इस केस के बहुत बड़े कानूनी मतलब हैं, जिन पर इस कोर्ट को पूरी तरह ध्यान देना चाहिए और उन्हें सुलझाना चाहिए, न कि इसे एक बार का केस मानकर याचिकाकर्ता की कस्टडी उसकी मां को वापस देने की रस्म की तरह निपटा देना चाहिए. यह केस कोर्ट के ध्यान में तब आया जब 19 साल की लड़की 46 साल के आदमी के साथ खुद पेश हुई, और दावा किया कि उसने उससे शादी कर ली है. साथ ही लड़की ने सुरक्षा की मांग की.

उसकी दिमागी हालत और हालात को लेकर परेशान होकर, कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया जाए और नौगाम में लड़कियों के लिए ओपन शेल्टर में रखा जाए. जस्टिस भारती ने बाद में कहा कि कोर्ट के दखल से शायद गंभीर नुकसान को रोका जा सकता था.

जज ने कहा, "इस कोर्ट की तरफ से थोड़ी देर की सतर्कता, जो एक 19 साल की जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा पाई. इस आदेश के लिए सबसे अच्छी शुरुआत है. क्योंकि इस तारीख से पहले की घटनाओं का क्रम पता चल गया है."

पिछली सुनवाई के दौरान, लड़की को पुलिस अधिकारियों ने शेल्टर होम से कोर्ट के सामने पेश किया. उसकी मां भी खुद पेश हुईं और उन्होंने माता-पिता की देखरेख में हुई गलतियों को माना. कोर्ट ने आखिरकार लड़की की कस्टडी उसकी मां को वापस देने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि वे अपने घर सुरक्षित वापस लौटें.

जस्टिस भारती ने एक महिला पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि वह मां और बेटी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक ले जाए और गाड़ी और ड्राइवर की पूरी जानकारी रिकॉर्ड करे ताकि वे सुरक्षित घर पहुंच सकें. हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला जवान लड़कियों के संभावित ऑर्गनाइज्ड शोषण के बारे में गंभीर सवाल उठाता है.

जस्टिस भारती ने कहा, "इसके अलावा, उस धार्मिक उपदेशक, मौलवी की भूमिका की भी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, जिसके हवाले से 14 नवंबर 2025 का कथित निकाहनामा पेश किया गया है. कोर्ट ने पूछा कि, क्या याचिकाकर्ता जैसी जवान और भोली लड़कियों को बहलाने के लिए कोई आपराधिक रैकेट चल रहा है."