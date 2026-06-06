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जम्मू हाईकोर्ट ने पाक्सो के आरोपी को दी जमानत, जानें किन आधारों पर मिली राहत

श्रीनगरः जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत 16 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है. कोर्ट ने माना कि इस मामले के तथ्यों को देखते हुए जमानत न देना नाइंसाफी होगी. न्यायाधीश संजय धर ने अपने 11 पन्नों के फैसले में बडगाम जिले के मगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आरोपी शाहनवाज अमीन शाह की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया.

सरकारी वकील के अनुसार पीड़ित लड़की के पिता ने 2 जनवरी 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी का आरोपी द्वारा अपहरण कर लिया गया है. पुलिस ने बाद में लड़की को अनंतनाग जिले के डोरू से बरामद किया और शाह को गिरफ्तार कर लिया. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि वहां रुकने के दौरान आरोपी ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. जांच के अनुसार, लड़की की जन्मतिथि 27 दिसंबर 2008 थी, जिससे घटना के समय वह नाबालिग थी.

अदालत ने नोट किया कि सुनवाई के दौरान पीड़ित लड़की ने बयान दिया कि वह लगभग दो महीने से आरोपी के संपर्क में थी और डोरू पहुंचने से पहले अपनी मर्जी से उसके साथ अलग-अलग जगहों पर गई थी. उसने ट्रायल कोर्ट को बताया कि वे एक-दूसरे से प्यार करते थे और वह अपनी मर्जी से उसके साथ गाड़ियों में बैठी थी. उसने आगे कहा कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वह उसकी सहमति से हुआ था.

हाईकोर्ट ने लड़की की मां के बयान पर भी गौर किया, जिन्होंने कहा कि पीड़ित लड़की और आरोपी एक-दूसरे से प्यार करते थे और उनकी बेटी अपनी मर्जी से घर से गई थी. मां ने आगे गवाही दी कि लड़की आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी उसके परिवार के साथ ही रह रही थी क्योंकि वह उससे शादी करना चाहती थी.

जमानत याचिका पर विचार करते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी मूल्य नहीं होता है, लेकिन जमानत का फैसला करते समय रिश्ते के हालातों को प्रासंगिक माना जा सकता है. अदालत ने आगे टिप्पणी की: "ऐसे यौन संबंध निश्चित रूप से गुमराह करने वाले होते हैं, लेकिन उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए."