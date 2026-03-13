वैष्णो देवी मंदिर के पूर्व पुजारी की 38 साल पुरानी बर्खास्तगी याचिका खारिज, जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति पूरी तरह से एडहॉक पर की गई थी. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
Published : March 13, 2026 at 3:18 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के एक पूर्व पुजारी द्वारा दायर दशकों पुरानी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 1988 में अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती दी थी और बहाली की मांग की थी.
न्यायमूर्ति संजय धर ने अपने 14 पन्नों के फैसले में कहा कि सुभाष रैना द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य के खिलाफ दायर की गई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें श्राइन बोर्ड के खिलाफ निजी संविदात्मक सेवा विवाद को लागू करने की मांग की गई है.
अदालत ने यह भी पाया कि मामले की खूबियों के आधार पर भी याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने का कोई वैध अधिकार नहीं था क्योंकि उसकी नियुक्ति पूरी तरह से एडहॉक (एक अस्थायी आधार) पर की गई थी.
याचिकाकर्ता सुभाष रैना ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जारी आदेश संख्या सीईओ/के/2895-2901 दिनांक 30 जून, 1988 को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. इस आदेश के माध्यम से रैना की सेवाएं 1 जुलाई, 1988 से समाप्त कर दी गई थीं.
अधिवक्ता हरप्रीत सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए रैना ने प्रतिवादियों को उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश देने की भी मांग की. इसके अलावा, उन्होंने जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम, 1986 की धारा 14(2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी,
याचिका के मुताबिक, रैना को 27 सितंबर, 1986 को प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा श्राइन बोर्ड के दरबार में पुजारी के रूप में 700 रुपये प्रति माह के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति के समय वे छात्र थे और नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी.
उन्होंने तर्क दिया कि बर्खास्तगी आदेश ने याचिकाकर्ता के करियर को बर्बाद कर दिया है. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि उनकी नौकरी स्थायी है और उन्होंने निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया था. उन्होंने आगे कहा कि बर्खास्तगी का उनके परिवार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है.
याचिका में यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता पर कई लोग आश्रित हैं ऐसे में विवादित आदेश उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करता है. रैना ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बर्खास्तगी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 311 का उल्लंघन है और यह आदेश बिना किसी जांच के जारी किया गया था.
यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने से पहले प्रतिवादियों द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी. याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति एक स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध की गई थी जो अभी भी मौजूद थी और आरोप लगाया कि अन्य व्यक्तियों को बाद में नवनिर्मित पदों पर समायोजित किया गया जबकि उन्हें हटा दिया गया.
अधिवक्ता आदर्श शर्मा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अतुल वर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध किया और कहा कि बर्खास्तगी न तो दंडात्मक थी और न ही कलंकित करने वाली थी. उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति पूरी तरह से एडहॉक थी और इसलिए सेवा में बने रहने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है. प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि श्राइन बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है, सरकार नहीं.
हाई कोर्ट ने शुरुआत में 1998 में याचिका को स्वीकार कर लिया था और बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए बिना पिछले वेतन के बहाली का निर्देश दिया था. हालांकि, श्राइन बोर्ड ने उस निर्णय को लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती दी, जिसे 2000 में एक डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर लिया था.
इसके बाद रैना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पूर्व निर्णयों को रद्द कर दिया और चैन सिंह बनाम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मामले में अपने फैसले के आलोक में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए हाई कोर्ट को वापस भेज दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि क्या श्राइन बोर्ड अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन है. जस्टिस धर ने इस संबंध में कानूनी स्थिति की जांच की कि क्या श्राइन बोर्ड के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर की जा सकती हैं.
ओमकार शर्मा बनाम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मामले में खंडपीठ के फैसले सहित पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि बोर्ड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं माना जाता है. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह स्वतः ही अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार को बाधित नहीं करता है.
फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने वाले "किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण" को रिट जारी कर सकते हैं. कोर्ट ने यह स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला दिया कि जहां सार्वजनिक कानून के तत्व शामिल हैं, वहां रिट क्षेत्राधिकार निजी निकायों तक विस्तारित हो सकता है.
लेकिन रैना के मामले में, विवाद केवल एक निजी सेवा अनुबंध के प्रवर्तन से संबंधित थ. जस्टिस धर ने टिप्पणी की, "प्रतिवादी बोर्ड का आदेश किसी भी तरह से सार्वजनिक तत्व को प्रतिबिंबित नहीं करता है." "याचिकाकर्ता इस याचिका के माध्यम से केवल प्रतिवादी बोर्ड के साथ किए गए सेवा अनुबंध के तहत अपने अधिकारों को लागू करवाना चाहता है, जो पूरी तरह से निजी प्रकृति का है और इसमें किसी भी सार्वजनिक कानून तत्व का अभाव है."
याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए भी, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के पास योग्यता के आधार पर कोई मामला नहीं है. निर्णय में कहा गया कि बर्खास्तगी आदेश में केवल यह कहा गया है कि बोर्ड को रैना और दो अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है.
जस्टिस धर ने कहा, "विवादित आदेश याचिकाकर्ता पर कोई कलंक नहीं लगाता है और यह दंडात्मक प्रकृति का नहीं है." अदालत ने आगे कहा कि रैना को विशुद्ध रूप से एडहॉक आधार पर नियुक्त किया गया था. जज ने टिप्पणी की, “एडहॉक के आधार व्यक्ति को उस पद पर कोई निहित अधिकार नहीं होता है जिस पर उसे नियुक्त किया गया है."
जज धर ने आगे कहा कि इस तरह का रोजगार स्वतः समाप्त हो जाता है जब वह उद्देश्य या आवश्यकता जिसके लिए व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, समाप्त हो जाती है. "याचिकाकर्ता को इस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके रोजगार की प्रकृति विशुद्ध रूप से निजी है." मामले का निष्कर्ष निकालते हुए, जस्टिस धर ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया.
ये भी पढ़ें: बिजली के तार से पक्षी को हटाने की मदद में दोनों हाथ गंवाए, हाई कोर्ट का 54.49 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश