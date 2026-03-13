ETV Bharat / bharat

वैष्णो देवी मंदिर के पूर्व पुजारी की 38 साल पुरानी बर्खास्तगी याचिका खारिज, जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के एक पूर्व पुजारी द्वारा दायर दशकों पुरानी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 1988 में अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती दी थी और बहाली की मांग की थी. न्यायमूर्ति संजय धर ने अपने 14 पन्नों के फैसले में कहा कि सुभाष रैना द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य के खिलाफ दायर की गई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें श्राइन बोर्ड के खिलाफ निजी संविदात्मक सेवा विवाद को लागू करने की मांग की गई है. अदालत ने यह भी पाया कि मामले की खूबियों के आधार पर भी याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने का कोई वैध अधिकार नहीं था क्योंकि उसकी नियुक्ति पूरी तरह से एडहॉक (एक अस्थायी आधार) पर की गई थी. याचिकाकर्ता सुभाष रैना ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जारी आदेश संख्या सीईओ/के/2895-2901 दिनांक 30 जून, 1988 को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. इस आदेश के माध्यम से रैना की सेवाएं 1 जुलाई, 1988 से समाप्त कर दी गई थीं. अधिवक्ता हरप्रीत सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए रैना ने प्रतिवादियों को उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश देने की भी मांग की. इसके अलावा, उन्होंने जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम, 1986 की धारा 14(2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, याचिका के मुताबिक, रैना को 27 सितंबर, 1986 को प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा श्राइन बोर्ड के दरबार में पुजारी के रूप में 700 रुपये प्रति माह के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति के समय वे छात्र थे और नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. उन्होंने तर्क दिया कि बर्खास्तगी आदेश ने याचिकाकर्ता के करियर को बर्बाद कर दिया है. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि उनकी नौकरी स्थायी है और उन्होंने निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया था. उन्होंने आगे कहा कि बर्खास्तगी का उनके परिवार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है. याचिका में यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता पर कई लोग आश्रित हैं ऐसे में विवादित आदेश उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करता है. रैना ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बर्खास्तगी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 311 का उल्लंघन है और यह आदेश बिना किसी जांच के जारी किया गया था. यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने से पहले प्रतिवादियों द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी. याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति एक स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध की गई थी जो अभी भी मौजूद थी और आरोप लगाया कि अन्य व्यक्तियों को बाद में नवनिर्मित पदों पर समायोजित किया गया जबकि उन्हें हटा दिया गया. अधिवक्ता आदर्श शर्मा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अतुल वर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध किया और कहा कि बर्खास्तगी न तो दंडात्मक थी और न ही कलंकित करने वाली थी. उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति पूरी तरह से एडहॉक थी और इसलिए सेवा में बने रहने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है. प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि श्राइन बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है, सरकार नहीं.