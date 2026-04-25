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'आरोपी की आजादी से बड़ा है समाज का हित': जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने खारिज की गैंगरेप आरोपियों की जमानत याचिका

अदालत एक ही चार्जशीट "UT of J&K बनाम मुज़मिल अज़ीज़ और अन्य" से जुड़ी हुई दो अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी.

JK High Court
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट. (ETV Bharat)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : April 25, 2026 at 4:57 PM IST

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श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने रामबन जिले में सामूहिक दुष्कर्म मामले के दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने नौ पन्नों के फैसले में शाहिद अहमद और मुज़मिल अज़ीज़ द्वारा दायर अलग-अलग जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन गूल में दर्ज एफआईआर के तहत IPC की धारा 376-D, 34 और 506 के तहत मुकदमा चल रहा है.

अदालत एक ही चार्जशीट "UT of J&K बनाम मुज़मिल अज़ीज़ और अन्य" से पैदा हुई दो जुड़ी हुई अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी, जो वर्तमान में रामबन की एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट में लंबित है. यह मामला पीड़िता के साथ बार-बार किए गए यौन शोषण के आरोपों पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप उसने एक बच्ची को जन्म दिया. उस बच्ची को बाद में बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया और वर्तमान में उसे रामबन की एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में रखा गया है.

बचाव पक्ष ने दलील दी कि शाहिद अहमद का नाम मूल एफआईआर में नहीं था और पीड़िता ने मुकदमे के दौरान विरोधाभासी बयान दिए थे. वहीं, मुज़मिल अज़ीज़ के वकील ने घटना की रिपोर्ट करने में हुई देरी पर जोर दिया और पीड़िता के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा किया. वकील ने पीड़िता के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उसने कहा था कि अगर वह गर्भवती नहीं होती, तो पुलिस के पास नहीं जाती.

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयान में दोनों आरोपियों को लगातार दोषी ठहराया है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें हिरासत में रखना जरूरी है.

अदालत ने गौर किया कि हालांकि एफआईआर में शुरू में केवल एक आरोपी का नाम था, लेकिन बाद में पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को बताया कि दोनों व्यक्तियों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. इसी बयान के आधार पर जांचकर्ताओं ने सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़ी. डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि आरोपी अज़ीज़ उस बच्चे का जैविक पिता है. शाहिद अहमद का डीएनए मैच नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने कहा कि जमानत के स्तर पर इससे उसके खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता कम नहीं होती.

न्यायमूर्ति ओसवाल ने स्पष्ट किया कि जमानत पर निर्णय लेते समय अदालतें सबूतों का विस्तृत मूल्यांकन नहीं कर सकतीं. अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता वास्तव में चाहते हैं कि यह अदालत पीड़िता के साक्ष्यों का विश्लेषण करे, जो जमानत याचिका पर विचार करते समय संभव नहीं है." अदालत ने 'कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन' और 'X बनाम राजस्थान राज्य' जैसे पुराने फैसलों का हवाला देते हुए दोहराया कि गंभीर अपराधों में जमानत बहुत सावधानी से दी जानी चाहिए, विशेषकर तब जब मुकदमा (ट्रायल) शुरू हो चुका हो.

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने न केवल पीड़िता को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि एक बच्चे को भी असुरक्षित स्थिति में छोड़ दिया है. अदालत ने टिप्पणी की, "आरोपियों ने अपने कथित कृत्यों से न केवल पीड़िता की गरिमा का उल्लंघन किया है, बल्कि प्रभावी रूप से एक बच्चे को अनाथ भी कर दिया है."

देरी और विरोधाभासों के सवाल पर, अदालत को इस चरण में बचाव पक्ष के तर्कों में कोई दम नजर नहीं आया. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता अपने बयान से मुकरी नहीं है और न ही उसने अपनी गवाही में आरोपियों को दोषमुक्त किया है.

बेंच ने 'त्वरित सुनवाई' के अधिकार पर भी बात की. कोर्ट ने गौर किया कि एक साल और दो महीने के भीतर लगभग दस गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, जो यह दर्शाता है कि मुकदमे की कार्यवाही उचित गति से आगे बढ़ रही है. कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में, "आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समुदाय के सामूहिक हित के आगे झुकना होगा."

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