14 साल की बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की इजाजत नहीं, 27 हफ्ते के गर्भपात की याचिका पर J&K हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
कोर्ट ने कहा, डॉक्टरों की राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें इस एडवांस स्टेज पर गर्भपात न करने की चेतावनी दी गई है.
Published : May 22, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 1:40 PM IST
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 27 सप्ताह की गर्भावस्था के लिए गर्भपात कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाला किसी नाबालिग का अपनी पसंद से बच्चा पैदा करने या न करने का अधिकार मेडिकल सच्चाइयों से बड़ा नहीं हो सकता, खासकर तब जब गर्भपात कराने से उसकी जान को सीधा खतरा हो.
जस्टिस वसीम सादिक नर्गल ने श्रीनगर में दिए अपने 23 पन्नों के फैसले में कहा कि संवैधानिक अदालतें डॉक्टरों की उस विशेषज्ञ राय को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं, जिसमें गर्भावस्था के इस एडवांस स्टेज पर गर्भपात न करने की चेतावनी दी गई है. खासकर ऐसे मामलों में जहां डॉक्टरों को लगता है कि इससे प्रसव से जुड़ी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं. लड़की की भविष्य में मां बनने की क्षमता को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है.
हालांकि, अदालत ने 'पेरेंस पेट्रिए' सिद्धांत (यानी राज्य द्वारा माता-पिता की तरह जिम्मेदारी निभाने का नियम) का इस्तेमाल किया. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नाबालिग पीड़िता और आने वाले बच्चे को पूरी मेडिकल देखभाल, काउंसलिंग, सुरक्षा और पुनर्वास (रहने-खाने की व्यवस्था) देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि नवजात बच्चे के गोद लेने से जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रियाएं 'जूवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015' के तहत पूरी की जाएं.
यह मामला पीड़िता के पिता की तरफ से दायर एक याचिका के बाद सामने आया, जिसमें कथित बलात्कार के बाद लड़की गर्भवती हो गई थी. इस मामले में कुलगाम जिले के डीएच पोरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी थी और आरोपी को हिरासत में बताया गया था.
याचिकाकर्ता ने 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971' (गर्भपात कानून) के तहत तय कानूनी समय सीमा से आगे जाकर गर्भपात कराने की अदालती इजाजत मांगी थी. दलील दी गई थी कि गर्भावस्था को जारी रखने से बच्ची के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी पढ़ाई और भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील आसिफा राशिद ने दलील दी कि 14 साल की बलात्कार पीड़िता को गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके "जीने के अधिकार, सम्मान और शारीरिक अखंडता" का उल्लंघन होगा.
हाई कोर्ट ने इस पर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिलाकर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया और उनसे यह जांचने को कहा कि क्या इस स्थिति में सुरक्षित रूप से गर्भपात किया जा सकता है. बोर्ड ने बाद में अदालत को बताया कि गर्भावस्था के इस आखिरी पड़ाव में गर्भपात करने से "मेडिकल जटिलताओं का बहुत अधिक जोखिम" है और इससे नाबालिग की जान को खतरा हो सकता है.
जस्टिस नर्गल ने इस मामले और सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के उस आदेश के बीच अंतर बताया जिसमें 28 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत दी गई थी. उन्होंने साफ किया कि उस मामले में मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग को शारीरिक रूप से इस प्रक्रिया के लिए पूरी तरह फिट पाया था. अदालत ने कहा, "गर्भपात की मांग करने के अधिकार को मेडिकल सच्चाइयों और विशेषज्ञों के आकलन से अलग एक पूर्ण (असीमित) अधिकार नहीं माना जा सकता."
अदालत ने कहा कि गर्भावस्था उस चरण में पहुंच चुकी है जहां गर्भ में पल रहा शिशु जीवित रहने की स्थिति (फेटल वायेबिलिटी) में काफी हद तक विकसित हो चुका था और अब गर्भपात कराना अपने आप में मेडिकल रूप से जटिल और जोखिम भरा हो गया था.
गर्भपात की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट लाला डेड अस्पताल, श्रीनगर को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद का मुफ्त इलाज, दवाइयां, जांच, खान-पान की मदद और काउंसलिंग उपलब्ध कराए. अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट (अधीक्षक) को इस पूरे इलाज और डिलीवरी से जुड़ी प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया.
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