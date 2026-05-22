उमर अब्दुल्ला के बेटों की दलील पर हाई कोर्ट ने रद्द की प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या है पूरा मामला
कोर्ट ने माना कि हिरासत के आदेश को लागू करने में बिना किसी ठोस वजह के एक साल आठ महीने से अधिक देरी की गई.
Published : May 22, 2026 at 2:47 PM IST
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी रोकने से जुड़े कानून (PIT-NDPS एक्ट) के तहत जारी एक एहतियाती हिरासत (प्रिवेंटिव डिटेंशन) के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने माना कि हिरासत के आदेश को लागू करने में बिना किसी ठोस वजह के एक साल और आठ महीने से अधिक की देरी की गई, जिसने कथित अपराध और हिरासत के उद्देश्य के बीच की "सीधी और तात्कालिक कड़ी" को तोड़ दिया.
जस्टिस एमए चौधरी ने अपने नौ पन्नों के फैसले में फैसला सुनाया कि सामान्य आपराधिक कानून को दरकिनार करने या सक्षम अदालतों द्वारा दी गई जमानत को बेअसर करने के लिए एहतियाती हिरासत कानूनों का नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
यह याचिका कुपवाड़ा के त्रेहगाम के रहने वाले जाफर हुसैन शेख द्वारा दायर की गई थी. जिसमें उन्होंने कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर द्वारा पीआईटी-एनडीपीएस (PIT-NDPS) एक्ट के तहत 27 दिसंबर 2023 को जारी हिरासत आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता का पक्ष वकील जमीर अब्दुल्ला और जाहिर अब्दुल्ला ने रखा, जो जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं.
जस्टिस चौधरी ने कहा कि हालांकि एहतियाती हिरासत (प्रिवेंटिव डिटेंशन) संवैधानिक रूप से मान्य है, लेकिन फिर भी यह "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुमूल्य अधिकार का एक अपवाद है." अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि शेख के खिलाफ पहले कथित तौर पर 300 ग्राम चरस जैसे पदार्थ की बरामदगी को लेकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 20 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में एक सक्षम अदालत ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी.
हिरासत का आदेश 27 दिसंबर 2023 को पारित होने के बावजूद, अधिकारियों ने इसे 2 September 2025 को जाकर लागू किया. अदालत ने माना कि यह देरी हिरासत के आदेश को पूरी तरह खारिज करने वाली है. अदालत ने कहा, "इस प्रकार, हिरासत आदेश को लागू करने में एक वर्ष और आठ महीने से अधिक की देरी हुई है. उत्तरदाता (प्रशासन) रिकॉर्ड पर ऐसा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं जो इतनी बड़ी देरी को सही ठहरा सके."
फैसले में यह भी दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता ने इससे पहले याचिका संख्या HCP 09/2024 के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत ने 12 जनवरी 2024 को अधिकारियों को हिरासत आदेश लागू करने से रोक दिया था. हालांकि, 16 अप्रैल 2025 को उस याचिका के वापस ले लिए जाने के बाद भी, अधिकारियों को इस आदेश को लागू करने में और साढ़े चार महीने का समय लग गया.
"यदि प्रशासन खुद ही इस मामले पर सोते रहे और इतनी लंबी अवधि तक हिरासत के आदेश को लागू करने में विफल रहे, तो व्यक्तिगत संतुष्टि का मूल आधार ही संदेहास्पद हो जाता है." जस्टिस चौधरी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक सुरक्षा उपायों को रेखांकित करते हुए यह बात लिखी.
अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का विस्तार से हवाला दिया, जिनमें 'रमेश यादव बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एटा', 'टीए अब्दुल रहमान बनाम केरल राज्य', 'रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य' और 'एसएमएफ सुल्तान अब्दुल कादर बनाम भारत सरकार के संयुक्त सचिव' शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट के 'रमेश यादव' मामले के फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने दोहराया: "आमतौर पर, केवल उन मामलों में जमानत पर रिहाई को रोकने या उससे बचने के लिए हिरासत का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए जो अनिवार्य रूप से आपराधिक प्रकृति के हैं और जिनसे सामान्य कानून के तहत निपटा जा सकता है." जस्टिस चौधरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एहतियाती हिरासत कभी भी सामान्य आपराधिक प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकती.
अदालत ने 'रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी का भी हवाला दिया कि एहतियाती हिरासत "लोकतांत्रिक विचारों के विपरीत है और कानून के शासन (रूल ऑफ लॉ) के लिए एक अभिशाप है." हिरासत को पूरी तरह से अनुचित मानते हुए अदालत ने कहा कि बिना किसी स्पष्टीकरण की इस देरी ने हिरासत के आदेश को "दूषित" कर दिया है और आगे की हिरासत को अवैध बना दिया है.
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