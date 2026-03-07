ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: रामबन के गांव को दूसरी तहसील में शिफ्ट करने का सरकारी आदेश रद्द

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत रामबन के एक दूरदराज के गांव को एक तहसील से दूसरी तहसील में शिफ्ट किया गया था. कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलों को नजरअंदाज किया गया.

लोगों की जिंदगी की असलियत के आधार पर प्रशासनिक फैसलों के महत्व पर जोर देते हुए, जस्टिस एमए चौधरी ने 30 अगस्त 2018 के सरकारी ऑर्डर नंबर 155-Rev(S) 2018 को रद्द कर दिया, जिसमें राजस्व ग्राम धनमस्ता (Dhanmasta) को तहसील रामसू (Ramsoo) के नियाबत नील में शामिल करने का निर्देश दिया गया था, जबकि पहले यह तहसील पोगल परिस्तान (Pogal Paristan) में था और इसका मुख्यालय उखराल में था.

सरकारी आदेश को रद्द करते हुए जम्मू में हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि सरकार एक सामान्य प्रशासनिक आदेश के जरिये कानूनी नोटिफिकेशन को दरकिनार नहीं कर सकती और उसे भौगोलिक वास्तविकता और स्थानीय लोगों की सुविधा का ध्यान रखना होगा.

कोर्ट ने कहा, "सरकार का आदेश SRO के रूप में जारी कानूनी नोटिफिकेशन को खत्म नहीं कर सकता." कोर्ट ने जोर देकर कहा कि प्रशासनिक इकाइयों की क्षेत्रीय सीमाओं में कोई भी बदलाव भू-राजस्व अधिनियम, 1996 के तहत तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा.

यह याचिका रामबन जिले की पोगल परिस्तान तहसील के धनमस्ता गांव के 13 लोगों ने दायर की थी, जिसमें कई पुराने पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल थे. ये सभी राजस्व ग्राम धनमस्ता के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं.

याचिकाकर्ताओं ने आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट को बताया था कि गांव धनमस्ता कोई एक बस्ती नहीं है, बल्कि धनमस्ता, सिल्ली, बटरू, धरनी, ओग्लिन, दर्दनबत, अहमा, कवालिन, खुदमुल्ला, ताजनिहाल, रौनीगाम, खारवान और ढाक जैसी बिखरी हुई बस्तियों का एक ग्रुप है. उन्होंने दलील दी कि पहले यह गांव तहसील बनिहाल का हिस्सा था और बाद में सरकार के SRO 443, 2014 के जरिये प्रशासनिक इकाइयों को पुनर्गठित करने के बाद यह तहसील पोगल परिस्तान का हिस्सा बन गया.

हालांकि, 2018 के आदेश में निर्देश दिया गया था कि धनमस्ता को तहसील रामसू के नियाबत नील के अंदर रखा जाए, लोगों ने कहा कि इससे सरकारी ऑफिस तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा. ग्रामीणों ने कोर्ट को बताया कि इस शिफ्टिंग से लोगों को रामसू तहसील ऑफिस तक पहुंचने के लिए ऊबड़-खाबड़ इलाकों से होकर अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी.