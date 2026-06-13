'कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है कश्मीर': उमर सरकार फिर बहाल करेगी पुनर्वास कमेटी
श्रीनगर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री के सलाहकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कमेटी को दोबारा बहाल करने का एलान किया.
Published : June 13, 2026 at 5:45 PM IST
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर सरकार घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी और उनके पुनर्वास के लिए एक विशेष समिति (पैनल) को फिर से शुरू करेगी. इस समिति में कश्मीरी पंडित और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे. मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने ये बातें कहीं. यह समिति उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान बनाई गई थी, ताकि कश्मीरी पंडितों की वापसी और केंद्र सरकार के राहत उपायों की देखरेख की जा सके.
विस्थापित समुदाय के सदस्य शनिवार को शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव: फ्रॉम एक्साइल टू एक्सीलेंस' के हिस्से के रूप में श्रीनगर में डल झील के किनारे एकत्र हुए थे.
सम्मेलन में बोलते हुए वानी ने कहा, "सरकारी स्तर पर, हमें इस शीर्ष समिति (एपेक्स कमेटी) को फिर से स्थापित करना होगा. हमें आपस में बात करनी होगी और फैसला लेना होगा. हमारे कुछ अधिकार हैं और आपके भी कुछ अधिकार हैं. हमारा एक साझा इतिहास है. आप हमें खुद से अलग नहीं सोच सकते. मेरा और आपका खून-रंग (अस्तित्व) एक ही है. आपकी तरफ से कुछ सदस्यों और हमारी तरफ से कुछ सदस्यों को जल्द ही आपस में बात करनी होगी और रास्ता निकालना होगा. सरकारी स्तर पर, मुझे लगता है कि इस शीर्ष समिति को फिर से बहाल करने की जरूरत है."
उन्होंने कहा कि इस संस्था के पुनर्गठन के लिए जल्द ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री से संपर्क किया जाएगा. साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने से पहले उनके और मुसलमानों के बीच के मजबूत रिश्ते को बयां करने के लिए 'पीर वाएर' (सूफियों और संतों की भूमि) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है.
उन्होंने कहा, "हमने सरकार के स्तर पर कई प्रयास किए, चाहे वह कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए पुनर्वास हो, पीएम पैकेज हो, ट्रांजिट कैंप हो या शीर्ष समिति हो. हमने ये सभी पहल कीं. लेकिन आप सभी को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते. अगर आपको कोई कांटा चुभा, तो उस दर्द को हमने भी अपने दिल में महसूस किया."
उन्होंने कहा कि जब 1990 के दशक में उग्रवाद भड़का, तो न केवल कश्मीरी पंडितों बल्कि मुसलमानों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा. उन्होंने आगे कहा, "लेकिन अगर हम एक-दूसरे पर दोष मढ़ना जारी रखेंगे, तो हम किसी समाधान पर नहीं पहुंच पाएंगे. मेरा अनुरोध है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए. हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमें वह रास्ता तलाशना होगा." वानी ने कहा कि जब तक कश्मीरी पंडित सम्मानजनक तरीके से घाटी में वापस नहीं लौटते, तब तक सम्मेलनों और समितियों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा.
इससे पहले, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि दर्द और विस्थापन का सामना करने के बावजूद, कश्मीरी पंडितों ने विपरीत परिस्थितियों को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने कहा, "1990 के दशक के दौरान कश्मीरी पंडित समुदाय ने गहरा दुख झेला. परिवारों को रातों-रात विस्थापित होना पड़ा, लेकिन इस दर्द और अनिश्चितता के बावजूद, उन्होंने निराशा के आगे घुटने नहीं टेकने का फैसला किया."
उन्होंने कहा कि यह समुदाय अब एक नए उभार और आत्मविश्वास के साथ अपनी मातृभूमि पर लौट रहा है. सिन्हा के अनुसार, कश्मीरी पंडितों ने अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद कभी सहानुभूति नहीं मांगी और इसके बजाय विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
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