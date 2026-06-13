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'कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है कश्मीर': उमर सरकार फिर बहाल करेगी पुनर्वास कमेटी

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर सरकार घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी और उनके पुनर्वास के लिए एक विशेष समिति (पैनल) को फिर से शुरू करेगी. इस समिति में कश्मीरी पंडित और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे. मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने ये बातें कहीं. यह समिति उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान बनाई गई थी, ताकि कश्मीरी पंडितों की वापसी और केंद्र सरकार के राहत उपायों की देखरेख की जा सके.

विस्थापित समुदाय के सदस्य शनिवार को शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव: फ्रॉम एक्साइल टू एक्सीलेंस' के हिस्से के रूप में श्रीनगर में डल झील के किनारे एकत्र हुए थे.

सम्मेलन में बोलते हुए वानी ने कहा, "सरकारी स्तर पर, हमें इस शीर्ष समिति (एपेक्स कमेटी) को फिर से स्थापित करना होगा. हमें आपस में बात करनी होगी और फैसला लेना होगा. हमारे कुछ अधिकार हैं और आपके भी कुछ अधिकार हैं. हमारा एक साझा इतिहास है. आप हमें खुद से अलग नहीं सोच सकते. मेरा और आपका खून-रंग (अस्तित्व) एक ही है. आपकी तरफ से कुछ सदस्यों और हमारी तरफ से कुछ सदस्यों को जल्द ही आपस में बात करनी होगी और रास्ता निकालना होगा. सरकारी स्तर पर, मुझे लगता है कि इस शीर्ष समिति को फिर से बहाल करने की जरूरत है."

उन्होंने कहा कि इस संस्था के पुनर्गठन के लिए जल्द ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री से संपर्क किया जाएगा. साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने से पहले उनके और मुसलमानों के बीच के मजबूत रिश्ते को बयां करने के लिए 'पीर वाएर' (सूफियों और संतों की भूमि) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है.

उन्होंने कहा, "हमने सरकार के स्तर पर कई प्रयास किए, चाहे वह कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए पुनर्वास हो, पीएम पैकेज हो, ट्रांजिट कैंप हो या शीर्ष समिति हो. हमने ये सभी पहल कीं. लेकिन आप सभी को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते. अगर आपको कोई कांटा चुभा, तो उस दर्द को हमने भी अपने दिल में महसूस किया."