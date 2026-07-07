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कैंसर-किडनी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए विधायक अपने फंड से देंगे रुपये; जानिये किस राज्य में शुरू हुई यह स्कीम?

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के विधायक अब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे गरीब परिवारों को अपने विकास कोष से 20 लाख रुपये तक आवंटित कर सकते हैं. यह फैसला जम्मू-कश्मीर में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है. इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे उन मरीजों को मदद मिलने की उम्मीद है, जो इलाज के खर्च के लिए तेजी से सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग का सहारा ले रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में एक विधायक अपने सालाना 3 करोड़ रुपये के निर्वाचन क्षेत्र विकास फंड का 6.7 प्रतिशत है यानी कि 20 लाख रुपये तक आवंटित कर सकता है. सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि इस राशि का उपयोग जानलेवा बीमारियों से पीड़ित मरीजों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा.

आदेश में आगे कहा गया है, "एक व्यक्तिगत लाभार्थी को मिलने वाली यह सहायता कैंसर के इलाज के लिए अधिकतम 2.75 लाख रुपये, अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन) के लिए 5 लाख रुपये और डायलिसिस की आवश्यकता वाली क्रॉनिक किडनी बीमारी व सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य बीमारियों के लिए 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी."

यह वित्तीय सहायता केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों (EWS) में आने वाले मरीजों को ही मिलेगी. इसके साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई है कि मरीज पीएम-जय सेहत (PM-JAY SEHAT), मेडिकल एड ट्रस्ट (MAT), गरीबों के लिए कैंसर उपचार और प्रबंधन कोष (CTMFFP) और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों का पूरा इस्तेमाल कर चुका हो.