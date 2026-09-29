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जम्मू कश्मीर में विधायकों-मंत्रियों की वेतन बढ़ोतरी का बिल वापस, सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला

जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र. ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool 2 Min Read

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार 29 सितंबर को विधायकों, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़े विधेयकों को वापस ले लिया. सरकार ने यह कदम मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की उस दलील के बाद उठाया, जिसमें पार्टी ने कहा था कि जब तक दिहाड़ी मजदूरों और अन्य श्रमिकों को नियमित नहीं किया जाता, तब तक वे अपने वेतन में बढ़ोतरी नहीं चाहते.