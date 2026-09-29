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जम्मू कश्मीर में विधायकों-मंत्रियों की वेतन बढ़ोतरी का बिल वापस, सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला

विधानसभा में विपक्षी दल बीजेपी द्वारा दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने की मांग और सैलरी बढ़ाने के विरोध के बाद यह कदम उठाया गया.

JK Government
जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र. (ETV Bharat)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : September 29, 2026 at 6:28 PM IST

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श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार 29 सितंबर को विधायकों, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़े विधेयकों को वापस ले लिया. सरकार ने यह कदम मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की उस दलील के बाद उठाया, जिसमें पार्टी ने कहा था कि जब तक दिहाड़ी मजदूरों और अन्य श्रमिकों को नियमित नहीं किया जाता, तब तक वे अपने वेतन में बढ़ोतरी नहीं चाहते.

जब वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो संभालने वाले मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन तीन विधेयकों में से पहला विधेयक पेश किया, तो भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने इस पर चर्चा करते हुए कहा कि जब दिहाड़ी मजदूरों की बेरोजगारी और अन्य श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव पर विधायिका को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है.

संयोग से, शाम लाल शर्मा उस हाउस पैनल (संसदीय समिति) के अध्यक्ष थे, जिसने पिछले साल विधायकों, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक इस विधेयक को पारित करने पर पूरे सदन में एकराय नहीं बन जाती, तब तक वह इसे पास कराने पर जोर नहीं देंगे और इसे वापस ले लेंगे. उमर ने कहा कि वह भाजपा को इस वेतन बढ़ोतरी पर राजनीति नहीं करने देंगे, क्योंकि बाद में उनके विधायक भी बढ़ी हुई सैलरी का लाभ लेंगे.

इसके बावजूद भाजपा अपनी असहमति पर अड़ी रही. इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह विधेयक वापस ले रहे हैं. जब विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने विधेयक को वापस लेने के लिए मतदान कराया, तो विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ने इस वापसी का विरोध किया.

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