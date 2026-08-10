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छात्रों को ले जा रही मिनीबस जम्मू फ्लाईओवर पर पलटी, 29 घायल, 3 की हालत गंभीर

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में रविवार रात एक बड़ा हादसा हो गया. जम्मू शहर में शकुंतला फ्लाईओवर पर एक मेटाडोर (मिनीबस) पलट गई. इस हादसे में करीब 29 छात्रों के घायल होने की सूचना मिली है. इन घायल छात्रों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.

यह दुर्घटना उस समय हुई जब छात्र तिरंगा रैली में भाग लेने के बाद मिनीबस बाग-ए-बाहु से मुबारक मंडी लौट रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय निवासियों की मदद से राहत कार्य शुरू कराया. वहीं, घायल छात्रों को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) और हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इस हादसे पर GMC जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. वीरेंद्र त्रिसाल ने ETV भारत को बताया कि हादसे में 29 छात्र घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि छात्र जम्मू क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं और रोजाना जम्मू में ट्रेनिंग लेते हैं.

डॉ. त्रिसाल ने कहा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की हालत खतरे से बाहर है; हालांकि, उनमें से कुछ की हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है और उनका इलाज चल रहा है. GMC अधिकारियों ने बाद में एक ऑफिशियल रिलीज में मरीजों की लिस्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद 29 मरीज भर्ती हुए थे. लिस्ट में तीन मरीज क्रिटिकल बताए गए हैं, जबकि 26 की हालत स्थिर बताई गई है.

हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट में इन तीन स्टूडेंट्स की हालत क्रिटिकल बताई गई है: