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छात्रों को ले जा रही मिनीबस जम्मू फ्लाईओवर पर पलटी, 29 घायल, 3 की हालत गंभीर

अस्पताल ने घायल मरीजों की लिस्ट जारी की है जिसमें तीन छात्रों की हालत गंभीर है. पढ़ें मोहम्मद अशरफ गनी की रिपोर्ट.

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छात्रों को ले जा रही मिनीबस जम्मू फ्लाईओवर पर पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 9:20 AM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर में रविवार रात एक बड़ा हादसा हो गया. जम्मू शहर में शकुंतला फ्लाईओवर पर एक मेटाडोर (मिनीबस) पलट गई. इस हादसे में करीब 29 छात्रों के घायल होने की सूचना मिली है. इन घायल छात्रों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.

यह दुर्घटना उस समय हुई जब छात्र तिरंगा रैली में भाग लेने के बाद मिनीबस बाग-ए-बाहु से मुबारक मंडी लौट रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय निवासियों की मदद से राहत कार्य शुरू कराया. वहीं, घायल छात्रों को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) और हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इस हादसे पर GMC जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. वीरेंद्र त्रिसाल ने ETV भारत को बताया कि हादसे में 29 छात्र घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि छात्र जम्मू क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं और रोजाना जम्मू में ट्रेनिंग लेते हैं.

डॉ. त्रिसाल ने कहा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की हालत खतरे से बाहर है; हालांकि, उनमें से कुछ की हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है और उनका इलाज चल रहा है. GMC अधिकारियों ने बाद में एक ऑफिशियल रिलीज में मरीजों की लिस्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद 29 मरीज भर्ती हुए थे. लिस्ट में तीन मरीज क्रिटिकल बताए गए हैं, जबकि 26 की हालत स्थिर बताई गई है.

हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट में इन तीन स्टूडेंट्स की हालत क्रिटिकल बताई गई है:

  • सुहानी देवी, 21, भवाल, जम्मू से
  • आरती देवी, 20, मजालता, उधमपुर से
  • सीमा देवी, 27, अथोली, किश्तवाड़ से

जम्मू फ्लाईओवर पर हुए हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी मिली. उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की और संबंधित अधिकारियों को घायलों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने जम्मू के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के पास फ्लाईओवर पर 25 से ज्यादा लड़कियों को ले जा रही एक मेटाडोर के सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है. घायलों को तुरंत मेडिकल मदद दी गई और बताया जा रहा है कि वे खतरे से बाहर हैं. मुख्यमंत्री के ऑफिस ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की और संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी मेडिकल देखभाल और मदद पक्का करने का निर्देश दिया है.

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