जम्मू-कश्मीर विवादित किताब मामला: 3 प्रकाशक गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में अलगाववादियों की तारीफ करने वाली विवादित किताबों के मामले में 3 प्रकाशक गिरफ्तार किया गया.
Published : July 12, 2026 at 10:32 PM IST
जम्मूः पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने दो विवादित किताबों के मामले में तीन प्रकाशकों (पब्लिशर्स) को गिरफ्तार किया है. इन किताबों पर अलगाववादी नेताओं की तारीफ करने और आपत्तिजनक बातें शामिल होने का आरोप है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.
गिरफ्तार किए गए प्रकाशकों की पहचान इस प्रकार हुई है:
- इंद्रपॉल: ओबेरॉय बुक सर्विस, बहू प्लाजा, जम्मू
- अमरदीप सिंह: डोमिनेंट पब्लिशर्स, नोएडा
- गिरीश अरोड़ा: डोमिनेंट पब्लिशर्स, नोएडा
गिरफ्तारी की मुख्य वजहें
काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने 4 जुलाई को एक एफआईआर (FIR) दर्ज की थी. यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (BNS) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत की गई है. आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने, दुश्मनी बढ़ाने, भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने और आपत्तिजनक सामग्री बांटने के आरोप हैं.
यह जांच तब शुरू हुई जब अधिकारियों को शिकायत मिली कि सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में मौजूद दो किताबों में कथित तौर पर अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन किया गया है. जांच के दायरे में आने वाली किताबें हैं "पर्सनैलिटीज़ एंड लेजेंड्स ऑफ़ J&K", जिसे हिलाल अहमद और संतोष मीणा ने लिखा है, और "ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर", जिसे सुशांत गिरी ने लिखा है. अधिकारियों ने बताया कि किताबों की कॉपी कई ज़िलों के सरकारी स्कूलों में बांटी गई हैं.
किताबों का वितरण
अधिकारियों के मुताबिक, एक किताब की 123 प्रतियां (कॉपी) जम्मू, रामबन और उधमपुर के स्कूलों में भेजी गई थीं. दूसरी किताब की 128 प्रतियां जम्मू और बारामूला के स्कूलों में बांटी गई थीं. जांच के दौरान हुई छापेमारी में प्रकाशकों (पब्लिशर्स) के ठिकानों से कागजी दस्तावेज और डिजिटल सामग्री जब्त की गई है. अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के लिए तीनों प्रकाशकों को हिरासत में ले लिया गया है.
उपराज्यपाल ने की थी कार्रवाई
इससे पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के आठ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी की सर्विस खत्म कर दी थी और मामले की हाई-लेवल जांच के आदेश दिए थे. स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी किताबों का कंटेंट "बहुत गलत" पाए जाने के बाद सभी सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी से उन्हें तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया है.
राजनीतिक घमासान
इस विवाद पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. जिसमें BJP और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने किताबों को पब्लिश करने और बांटने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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