जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में घमासान: गुटबाजी सुलझाने श्रीनगर पहुंची हाईकमान की कमेटी; जानिए क्या है पूरी कलह
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में मचे घमासान के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की बनाई तीन सदस्यीय कमेटी ने श्रीनगर में स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया.
Published : June 22, 2026 at 3:57 PM IST
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जारी आपसी कलह और गुटबाजी के बीच, कांग्रेस की तीन सदस्यीय तथ्य-खोज समिति ने घाटी में पार्टी नेताओं से मुलाकात की. समिति ने नेतृत्व को लेकर और नेताओं के बीच विभाजन व अंदरूनी कलह के कारणों पर उनका फीडबैक लिया. इस तीन सदस्यीय समिति में गुजरात के पूर्व सांसद शक्तिसिंह गोहिल, पंजाब के लोकसभा सांसद डॉ. अमर सिंह और राजस्थान के विधायक रफीक खान शामिल हैं.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गठित इस पैनल को जम्मू-कश्मीर में कथित अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की जांच करने के लिए कहा गया है. इस समिति का गठन खड़गे द्वारा जम्मू-कश्मीर के शीर्ष नेताओं को उनके अंदरूनी कलह के मुद्दों को सुलझाने के लिए नई दिल्ली तलब करने के एक सप्ताह बाद किया गया था.
पैनल शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचा और शनिवार को श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों से मिलना शुरू किया. ये बैठकें शनिवार को भी जारी रहीं और सोमवार को संपन्न हुईं.
पैनल से मिलने वाले नेताओं में से एक ने ईटीवी भारत को बताया कि यह जांच समिति विकार रसूल के नेतृत्व वाले गुट और पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा द्वारा संगठनात्मक कामकाज को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायतों और जवाबी शिकायतों के बाद गठित की गई थी.
मुख्य नाराज नेताओं में से एक, विकार रसूल ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने समिति से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर के बारे में अपना फीडबैक उन्हें सौंपा. उन्होंने कहा, "समिति आगे की कार्रवाई के लिए पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी." जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने कमेटी से मुलाकात की. उनके साथ जम्मू-कश्मीर में पार्टी के सभी आंतरिक मामलों और संगठनात्मक कामकाज पर चर्चा की.
एक अन्य पूर्व विधायक ने, जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि पैनल ने नेताओं के साथ जम्मू-कश्मीर में "संगठनात्मक मामलों और इसके ढांचे" पर चर्चा की. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "पिछले दो वर्षों से पार्टी के कामकाज और नेताओं व वरिष्ठ पदाधिकारियों को किनारे किए जाने को लेकर नेताओं के बीच चर्चा हुई और फीडबैक लिया गया. सभी शिकायतें समिति के समक्ष रख दी गई हैं."
अगस्त 2024 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विकार रसूल को हटाकर पूर्व मंत्री तारिक हमीद कर्रा को जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही कांग्रेस अंदरूनी कलह और गुटबाजी से जूझ रही है. विकार को अगस्त 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. कर्रा की यह नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल वानी और पूर्व मंत्री तारा चंद सहित कुछ नेताओं को रास नहीं आई.
पद से हटाए जाने के कारण विकार, कर्रा से काफी नाराज हो गए. तब से वह और कांग्रेस में उनके करीबी सहयोगी जम्मू-कश्मीर में पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट चल रहे हैं और श्रीनगर व जम्मू में अलग से बैठकें और कार्यक्रम कर रहे हैं. विकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन की भी काफी आलोचना करते रहे हैं, मुख्य रूप से 2024 के विधानसभा चुनाव में रामबन निर्वाचन क्षेत्र से गठबंधन उम्मीदवार के रूप में टिकट न मिलने के बाद से. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विकार के खिलाफ सज्जाद शाहीन को मैदान में उतारा था और विकार, शाहीन से चुनाव हार गए थे.
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