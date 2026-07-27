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महबूबा मुफ्ती को अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, सीएम उमर ने कहा

सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती (डिजाइन इमेज) ( ANI )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की चीफ महबूबा मुफ्ती को जंतर-मंतर पर अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि वह यह दावा करें कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाया गया था. श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, उमर ने कहा कि यह बयान जम्मू-कश्मीर में सत्ता के गलत इस्तेमाल को आतंकवाद से जोड़कर उसका बचाव करने जैसा लग रहा था. उन्होंने ऐसे बयानों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवाद का इस्तेमाल कभी भी न्याय न देने, पासपोर्ट रोकने या कानून के शासन को कमजोर करने को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता. मुख्यमंत्री उमर ने कहा, "आतंकवाद लोगों को न्याय न देने या कानून के शासन को कमजोर करने का बहाना कैसे हो सकती है. मुझे यह समझ नहीं आता." मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीपी का यह दावा कि वीडियो एआई से बनाया गया था, तब आया जब बयानों की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई. उन्होंने कहा कि कई राष्ट्रीय मीडिया संगठन ने जंतर-मंतर आयोजन को कवर किया था और भाषण को अलग-अलग एंगल से रिकॉर्ड किया था. उन्होंने कहा, "ज्यादातर मीडिया हाउस जंतर-मंतर पर मौजूद थे. कई वीडियो मौजूद हैं और कई समाचार संगठन के माइक्रोफोन साफ दिख रहे थे. यह कहना कि वीडियो एआई से बना है, लोगों की समझदारी का अपमान है." उमर ने कहा कि अगर महबूबा की बात भावुक पल में कही गई थी, तो उन्हें गलती माननी चाहिए थी और सबके सामने माफी मांगनी चाहिए थी. उन्होंने कहा, "गलतियां हर किसी से हो सकती हैं. वह (महबूबा) भी अपनी गलती मान सकती थीं. वह कह सकती थीं कि उन्होंने भावुक होकर बात की और अफसोस जताया. इसके बजाय, पार्टी ने यह कहना चुना कि वीडियो फर्जी था."