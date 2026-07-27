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महबूबा मुफ्ती को अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, सीएम उमर ने कहा

सीएम उमर ने कहा कि, कश्मीरियों के खिलाफ हिंसा पर महबूबा की टिप्पणी गैर-जिम्मेदाराना है. उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

JK CM Omar Abdullah Says Mehbooba Should Apologise, Not Blame AI for Jantar Mantar Video
सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती (डिजाइन इमेज) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 3:16 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की चीफ महबूबा मुफ्ती को जंतर-मंतर पर अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि वह यह दावा करें कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाया गया था.

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, उमर ने कहा कि यह बयान जम्मू-कश्मीर में सत्ता के गलत इस्तेमाल को आतंकवाद से जोड़कर उसका बचाव करने जैसा लग रहा था. उन्होंने ऐसे बयानों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवाद का इस्तेमाल कभी भी न्याय न देने, पासपोर्ट रोकने या कानून के शासन को कमजोर करने को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता.

मुख्यमंत्री उमर ने कहा, "आतंकवाद लोगों को न्याय न देने या कानून के शासन को कमजोर करने का बहाना कैसे हो सकती है. मुझे यह समझ नहीं आता." मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीपी का यह दावा कि वीडियो एआई से बनाया गया था, तब आया जब बयानों की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई. उन्होंने कहा कि कई राष्ट्रीय मीडिया संगठन ने जंतर-मंतर आयोजन को कवर किया था और भाषण को अलग-अलग एंगल से रिकॉर्ड किया था.

उन्होंने कहा, "ज्यादातर मीडिया हाउस जंतर-मंतर पर मौजूद थे. कई वीडियो मौजूद हैं और कई समाचार संगठन के माइक्रोफोन साफ दिख रहे थे. यह कहना कि वीडियो एआई से बना है, लोगों की समझदारी का अपमान है." उमर ने कहा कि अगर महबूबा की बात भावुक पल में कही गई थी, तो उन्हें गलती माननी चाहिए थी और सबके सामने माफी मांगनी चाहिए थी.

उन्होंने कहा, "गलतियां हर किसी से हो सकती हैं. वह (महबूबा) भी अपनी गलती मान सकती थीं. वह कह सकती थीं कि उन्होंने भावुक होकर बात की और अफसोस जताया. इसके बजाय, पार्टी ने यह कहना चुना कि वीडियो फर्जी था."

मुख्यमंत्री ने पीडीपी की मुखिया पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए जरूरी राजनीतिक फैसलों के लिए कभी माफी नहीं मांगी, जिसमें 2015 में भाजपा के साथ पार्टी का गठबंधन और 2016 की अशांति से निपटना शामिल है. उन्होंने कहा, "महबूबा ने भाजपा के साथ गठबंधन में होने या 2016 में जो हुआ उसके लिए माफी नहीं मांगी. अब, जंतर-मंतर पर की गई अपनी गलती मानने के बजाय, वे यह सफाई दे रहे हैं कि वीडियो एआई से बना है."

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग का जिक्र करते हुए, उमर ने कहा कि ऐसी बातें लोगों को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध में शामिल होने से रोक सकती हैं. उन्होंने कहा, "अगर लोग यह सोचने लगेंगे कि विरोध को दबाना ठीक है, तो वे राज्य के दर्जे के लिए भविष्य में होने वाले प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से हिचकिचा सकते हैं, जो कि चिंता की बात है."

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हालिया इस्तीफे पर, उमर ने कहा कि इसका क्रेडिट पूरी तरह से उन छात्रों को जाना चाहिए जिन्होंने मुश्किलों का सामना करने के बावजूद अपना प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने कहा, "छात्र अपने संघर्ष में डटे रहे और वे पहचान के हकदार हैं. किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए."

महबूबा 23 जुलाई को जंतर-मंतर गई थीं और परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेतृत्व वाले प्रदर्शन को समर्थन दिया था. दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए पीडीपी प्रमुख घाटी में पहले हुए 'पैलेट गन' के इस्तेमाल का बचाव करती दिखीं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में स्थिति अलग थी क्योंकि वहां सुरक्षा बल आतंकवाद से लड़ रहे थे.

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