जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों के उद्घाटन के बाद CM अब्दुल्ला बोले- प्रगति करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम जिले के बीरवाह विधानसभा क्षेत्र में करीब 26 करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
Published : October 23, 2026 at 2:42 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विकास को तेज करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने बडगाम जिले के बीरवाह विधानसभा क्षेत्र में करीब 26 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया.
अब्दुल्ला ने कहा कि उनके दौरे का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना और लोकल लोगों की लंबे समय से पेंडिंग मांगों को पूरा करना था. इसमें बेहतर बिजली की सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और पब्लिक सुविधाएं शामिल हैं. उन्होंने दौरे के दौरान रिपोर्टर्स से कहा, 'मैं हर एरिया में प्रोग्रेस लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं. आज बीरवाह आने का मेरा यही मकसद था.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है, जिसमें बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिवरफ्रंट डेवलपमेंट जैसे एरिया में काम करने का प्लान है. बीरवाह के साथ अपने पॉलिटिकल जुड़ाव को याद करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि 2014 में वोटर्स से मिले सपोर्ट की वजह से यह चुनाव क्षेत्र उनके लिए खास अहमियत रखता है.
उन्होंने कहा, '2014 में बीरवाह के वोटर्स ने मुझ पर एक एहसान किया था. मैंने यहां के लोगों से कहा था कि मैं ज़िंदगी भर उनका एहसानमंद रहूंगा.' 2014 के चुनाव में सीट जीतने के बाद अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बीरवाह का प्रतिनिधित्व किया. उनकी टिप्पणी निर्वाचन क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए उनकी घोषित प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाला सुखनाग पर पुल, जो निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग थी, पूरा हो गया है और जनता के लिए खोल दिया गया है. पुल से स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार होने और क्षेत्र में बेहतर बुनियादी ढांचे की तलाश कर रहे लोगों के लिए आवाजाही में आसानी होने की उम्मीद है.
अब्दुल्ला ने सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाने और निवासियों को मनोरंजक सुविधाएं प्रदान करने के प्रयासों के तहत पैदल चलने वाले ट्रैक और डेक सहित नदी के किनारे सौंदर्यीकरण कार्यों की भी घोषणा की. बिजली सप्लाई को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि एक नए रिसीविंग स्टेशन का शिलान्यास हो चुका है.
उन्होंने कहा कि यह सुविधा चार से पांच महीने में चालू हो जाएगी. सरकार ट्रांसफ़ॉर्मर रिपेयर के लिए एक लोकल वर्कशॉप भी बना रही है ताकि सर्दियों में लोगों को होने वाली मुश्किलों को कम किया जा सके, जब बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा दबाव पड़ता है. अब्दुल्ला ने कहा, 'अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द से जल्द वर्कशॉप पूरी कर लेंगे.'
प्रस्तावित वर्कशॉप का मकसद ट्रांसफ़ॉर्मर से जुड़ी समस्याओं को लोकल लेवल पर ठीक करने और रिपेयर में होने वाली देरी को कम करने में मदद करना है. सर्दियों के महीनों में जम्मू- कश्मीर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई एक बड़ी चिंता बनी हुई है, जब बिजली की मांग बढ़ जाती है और मौसम की वजह से मेंटेनेंस का काम मुश्किल हो सकता है.
अब्दुल्ला ने प्रस्तावित हाईवे रूट और लोकल बिजनेस पर इसके संभावित असर को लेकर भी अपनी चिंताओं के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने हाईवे अथॉरिटी के साथ इस मामले को उठाया है और लोगों की मांगों को पूरा करने की कोशिश करेगी. उन्होंने कहा, 'लोगों की मांगों को समझते हुए हमने यह मामला हाईवे अथॉरिटी के साथ उठाया है. अब हम यहां के लोगों की मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे.'
प्रस्तावित रास्ते ने लोकल हितधारकों के बीच बिजनेस और मौजूदा कमर्शियल एक्टिविटी पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता बढ़ा दी है. अब्दुल्ला ने यह नहीं बताया कि अधिकारी किन बदलावों पर विचार कर सकते हैं, अगर कोई हो तो. इलाके में स्टेडियम की मांग पर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले एक सही जगह की पहचान करनी होगी. जगह फाइनल होने के बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डेवलपमेंट का काम शुरू करेगा.