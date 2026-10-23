ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों के उद्घाटन के बाद CM अब्दुल्ला बोले- प्रगति करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विकास को तेज करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने बडगाम जिले के बीरवाह विधानसभा क्षेत्र में करीब 26 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया.

अब्दुल्ला ने कहा कि उनके दौरे का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना और लोकल लोगों की लंबे समय से पेंडिंग मांगों को पूरा करना था. इसमें बेहतर बिजली की सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और पब्लिक सुविधाएं शामिल हैं. उन्होंने दौरे के दौरान रिपोर्टर्स से कहा, 'मैं हर एरिया में प्रोग्रेस लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं. आज बीरवाह आने का मेरा यही मकसद था.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है, जिसमें बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिवरफ्रंट डेवलपमेंट जैसे एरिया में काम करने का प्लान है. बीरवाह के साथ अपने पॉलिटिकल जुड़ाव को याद करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि 2014 में वोटर्स से मिले सपोर्ट की वजह से यह चुनाव क्षेत्र उनके लिए खास अहमियत रखता है. उन्होंने कहा, '2014 में बीरवाह के वोटर्स ने मुझ पर एक एहसान किया था. मैंने यहां के लोगों से कहा था कि मैं ज़िंदगी भर उनका एहसानमंद रहूंगा.' 2014 के चुनाव में सीट जीतने के बाद अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बीरवाह का प्रतिनिधित्व किया. उनकी टिप्पणी निर्वाचन क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए उनकी घोषित प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नाला सुखनाग पर पुल, जो निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग थी, पूरा हो गया है और जनता के लिए खोल दिया गया है. पुल से स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार होने और क्षेत्र में बेहतर बुनियादी ढांचे की तलाश कर रहे लोगों के लिए आवाजाही में आसानी होने की उम्मीद है.