ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : एसटी-2 दर्जा दिए जाने की मांग, दो भाजपा विधायकों का सदन से वॉकआउट

जम्मू कश्मीर विधानसभा में दो भाजपा विधायक एसटी-2 दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सदन से सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए.

Jammu and Kashmir Assembly
जम्मू कश्मीर विधानसभा (file photo-IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू: भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता और नरिंदर सिंह ने पहाड़ी लोगों के लिए एसटी-2 दर्जा दिए जाने की मांग. इस पर सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर दोनों विधायकों ने सदन से वाक आउट कर दिया.

इस बारे में जम्मू से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा कि वह अनुसूचित जनजाति (ST)-2 का दर्जा चाहते हैं. यह अनुसूचित जनजाति का दर्जा सिर्फ कश्मीर के पीर पंजाल और उरी इलाके के पहाड़ी बोलने वाले लोगों के लिए है.

वहीं जम्मू दक्षिण-आर एस पुरा के विधायक नरिंदर सिंह ने भी आज सदन में अपने सवाल के साथ यह मुद्दा उठाया.

उन्होंने कहा, "मैं केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे हिस्सों में राजौरी और पुंछ जिलों के पहाड़ी लोगों को एसटी-2 का दर्जा नहीं मिलने का मुद्दा उठाता रहा हूं. ऐसा ही एक उदाहरण हमारे जम्मू-पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता का है, जिन्होंने एक साल पहले दर्जा के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अभी तक दर्जा नहीं दिया गया है. मुझे सरकार से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है."

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पुंछ से नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायक एजाज जान ने बीच में टोका और भाजपा विधायक नरिंदर सिंह और अरविंद गुप्ता से पूछा कि वे डोगरा हैं या पहाड़ी.

जान ने कहा, "यह दर्जा उन पहाड़ी लोगों के लिए है जो अपनी जमीन चराते हुए, अपने मवेशियों की देखभाल करते हुए और जमीनी मुश्किलों को झेलते हुए जीते हैं."

इस पर सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा सकीना इट्टू ने कहा, "एसटी-2 दर्जा पाने के लिए कुछ मानदंड हैं और तय गाइडलाइंस मौजूद हैं और दर्जा के लिए आवेदन करने से पहले उस इलाके का निवासी होना ज़रूरी है." सरकार के बयान पर आपत्ति जताते हुए भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता और नरिंदर सिंह ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया.

ये भी पढ़ें- CM उमर अब्दुल्ला की 'जूता पड़ने' वाली टिप्पणी पर BJP विधायकों का प्रदर्शन, सदन से किया वॉकआउट

TAGGED:

MLA ARVIND GUPTA NARINDER SINGH
BJP MLA
NATIONAL CONFERENCE
जम्मू कश्मीर विधानसभा
JAMMU AND KASHMIR ASSEMBLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.