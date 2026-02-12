ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : एसटी-2 दर्जा दिए जाने की मांग, दो भाजपा विधायकों का सदन से वॉकआउट

जम्मू: भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता और नरिंदर सिंह ने पहाड़ी लोगों के लिए एसटी-2 दर्जा दिए जाने की मांग. इस पर सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर दोनों विधायकों ने सदन से वाक आउट कर दिया.

इस बारे में जम्मू से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा कि वह अनुसूचित जनजाति (ST)-2 का दर्जा चाहते हैं. यह अनुसूचित जनजाति का दर्जा सिर्फ कश्मीर के पीर पंजाल और उरी इलाके के पहाड़ी बोलने वाले लोगों के लिए है.

वहीं जम्मू दक्षिण-आर एस पुरा के विधायक नरिंदर सिंह ने भी आज सदन में अपने सवाल के साथ यह मुद्दा उठाया.

उन्होंने कहा, "मैं केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे हिस्सों में राजौरी और पुंछ जिलों के पहाड़ी लोगों को एसटी-2 का दर्जा नहीं मिलने का मुद्दा उठाता रहा हूं. ऐसा ही एक उदाहरण हमारे जम्मू-पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता का है, जिन्होंने एक साल पहले दर्जा के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अभी तक दर्जा नहीं दिया गया है. मुझे सरकार से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है."