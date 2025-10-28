ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती लोकायुक्त की नियुक्ति? मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने सदन में बताया

माकपा विधायक ने पूछा जब तक जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का क्या तरीका है.

Lokayukta in Jammu and Kashmir
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंगलवार, 28 अक्टूबर को श्रीनगर में राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान बोलते हुए. (PTI)
ETV Bharat Hindi Team

October 28, 2025

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि केवल राज्यों के पास ही भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी स्थापित करने का अधिकार है. मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि हालांकि, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 63 में प्रत्येक राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी का प्रावधान है.

माकपा विधायक एम वाई तारिगामी ने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर में लोकायुक्त की स्थापना के लिए विधानसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था. जिसके जवाब में मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने ये बातें कहीं.

Lokayukta in Jammu and Kashmir
जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सत्र के दौरान हंगामा करते सदस्य. (PTI)

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दैरान जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य की मांग को भी दोहराया. अब्दुल्ला ने तारिगामी से विधेयक वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा- "हम एक राज्य नहीं हैं. जब हम एक राज्य बनेंगे, तो हम ऐसा करेंगे. लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यह हमारे लिए मुश्किल होगा."

हालांकि, माकपा विधायक ने पूछा कि जब तक जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, तब तक विधायकों और मंत्रियों सहित सभी स्तरों पर समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का क्या तरीका है.

माकपा विधायक ने कहा, "हमें नहीं पता कि केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए क्या समय-सीमा तय की है. अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. तब तक, क्या व्यवस्था होगी? केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए संस्थाएं मौजूद हैं. हो सकता है कि जब तक हमें अपना राज्य का दर्जा वापस नहीं मिल जाता, तब तक हम भी ऐसी ही व्यवस्था कर सकें." जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में कोई ढांचा नहीं है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, हम केंद्र सरकार के सभी कानूनों और जांच एजेंसियों के दायरे में आते हैं. हम सभी उस दायरे में आते हैं. (जम्मू-कश्मीर) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का अपना दायरा है. हम समेत हर कोई भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है." सरकार द्वारा निजी विधेयक पेश किये जाने का विरोध किये जाने के बाद तारिगामी ने इसे वापस ले लिया.

