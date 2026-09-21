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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के ऑटम सेशन के पहले दिन बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां लेकर अपनी सीटों पर खड़े हो गए.

JK Assembly Autumn Session BJP MLA created uproar in House, NC Demands Statehood Restoration
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की (ETV Bharat)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : September 21, 2026 at 1:26 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र सोमवार को शुरू हुआ. पहले दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही, क्योंकि विपक्षी पार्टी BJP ने कई सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का ऑटम सेशन (autumn session) 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें सात बैठकें होंगी. सोमवार को सदन में शेख मुस्तफा कमाल, धर्म पॉल और गुलाम हसन खान समेत पूर्व विधायकों और मंत्रियों को श्रद्धांजलि दी गई.

शोक प्रस्ताव खत्म होते ही, विपक्षी BJP ने प्रश्नकाल के दौरान कई सार्वजनिक मुद्दे उठाए, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों द्वारा हाल ही में किए गए विरोध प्रदर्शन, दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण, और पानी तथा बिजली की आपूर्ति शामिल थी.

बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां लेकर अपनी सीटों पर खड़े हो गए. हालांकि, विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने निर्देश दिया कि बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन को रिकॉर्ड न किया जाए और उन्होंने विधायी कार्य जारी रखा. स्पीकर ने बीजेपी विधायकों से अपने समय के दौरान अपने मुद्दों को उठाने और अपनी बारी आने पर बात रखने के लिए कहा. हालांकि, विपक्ष नहीं माना.

स्पीकर ने विधानसभा कर्मचारियों को बीजेपी सदस्यों के हंगामे को रिकॉर्ड न करने और उसकी रिपोर्ट न देने का निर्देश दिया. उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से एक-एक करके अपनी बारी पर मुद्दे उठाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और "भारत माता की जय" के नारे लगाए.

बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच, मंत्री सवालों के जवाब देते रहे. बाद में बीजेपी विधायक सदन के वेल में आ गए और अपना विरोध जारी रखा.

विरोध प्रदर्शन के दौरान, सत्ताधारी दल के विधायकों ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए नारे लगाए. CPI(M) विधायक एम.वाई. तारिगामी ने कहा कि सरकार के दो साल बीत चुके हैं, फिर भी राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है.

सत्तारूढ़ दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अली मोहम्मद सागर ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की.

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी जनता के मुद्दों को उठाना और उनका समाधान करना चाहती है, तो उसके सदस्यों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए और मंत्री उनके सवालों का जवाब देंगे. उन्होंने कहा, "लेकिन ये भाजपा सदस्य मीडिया में रहना चाहते हैं और नहीं चाहते कि जनता के मुद्दों का समाधान किया जाए. इसलिए लोग उनका आकलन करेंगे और उनसे जवाबदेही मांगेंगे."

विधानसभा का सत्र सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जिसके दौरान स्पीकर ने विधायकों से सत्र के समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए कहा.

शुरुआती हंगामे के बाद, हाउस कमेटी ने जल जीवन मिशन (JJM) में एक कथित घोटाले पर रिपोर्ट और जम्मू-कश्मीर सहकारी समितियां अधिनियम, 1989 में संशोधनों वाला एक विधेयक पटल पर रखा.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हसनैन मसूदी ने JJM को लागू करने में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए हाउस कमेटी की रिपोर्ट की एक कॉपी पेश की. यह कमेटी पिछले साल अप्रैल में बनाई गई थी, जब कई विधायकों ने JJM में घोटाले और गड़बड़ियों का आरोप लगाया था.

कृषि और सहकारिता मंत्री जाविद अहमद डार ने जम्मू और कश्मीर सहकारी समितियां अधिनियम, 1989 में बदलाव करने, जम्मू-कश्मीर आत्मनिर्भर सहकारी समिति अधिनियम, 1999 को रद्द करने और जम्मू और कश्मीर सहकारी समितियां अधिनियम, 1989 के तहत आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के लिए बदलाव की व्यवस्था देने के लिए बिल पेश किया.

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बीजेपी विधायकों का हंगामा
UPROAR IN JAMMU KASHMIR ASSEMBLY

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