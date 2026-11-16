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कश्मीर: सेब की खेती में 'गाला' का नया प्रयोग, किए जा रहे 'डिटॉक्स', जानिए कैसे

पुलवामा के एक बाग में उगाए गए सेब ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 6 Min Read

श्रीनगर: कश्मीर में दशकों से सेब के बाग खामोशी से एक विरोधाभास में फंसे हुए हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माने जाने वाले ये फल अब कीटनाशकों पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं, जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों ही खतरे में पड़ गए हैं.

इस चुनौती से निपटने के लिए, कृषि वैज्ञानिकों ने घाटी में कीटनाशक-मुक्त या विषाक्त पदार्थों से रहित सेबों की सफलतापूर्वक पैदावार करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस मामले पर शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SKUAST) के कुलपति प्रो. नजीर अहमद गनाई ने ईटीवी भारत को बताया कि दुनिया के इस हिस्से में कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है. हमने सेब की खेती में कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने के लिए एक प्रयोग शुरू किया है. हमारा पहला प्रयास सफल रहा और हम अगले साल इसे फिर से दोहराएंगे.