कश्मीर: सेब की खेती में 'गाला' का नया प्रयोग, किए जा रहे 'डिटॉक्स', जानिए कैसे
कृषि वैज्ञानिकों ने घाटी में कीटनाशक-मुक्त या विषाक्त पदार्थों से रहित सेबों की सफलतापूर्वक फसल उगाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है.
Published : November 16, 2026 at 9:13 AM IST
श्रीनगर: कश्मीर में दशकों से सेब के बाग खामोशी से एक विरोधाभास में फंसे हुए हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माने जाने वाले ये फल अब कीटनाशकों पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं, जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों ही खतरे में पड़ गए हैं.
इस चुनौती से निपटने के लिए, कृषि वैज्ञानिकों ने घाटी में कीटनाशक-मुक्त या विषाक्त पदार्थों से रहित सेबों की सफलतापूर्वक पैदावार करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस मामले पर शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SKUAST) के कुलपति प्रो. नजीर अहमद गनाई ने ईटीवी भारत को बताया कि दुनिया के इस हिस्से में कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है. हमने सेब की खेती में कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने के लिए एक प्रयोग शुरू किया है. हमारा पहला प्रयास सफल रहा और हम अगले साल इसे फिर से दोहराएंगे.
परीक्षण के तौर पर, गनाई ने बताया कि उन्होंने पुलवामा के एक बाग में 'गाला' किस्म का इस्तेमाल किया है. पुलवामा, कश्मीर के उस इलाके का हिस्सा है जहां सेब की पैदावार बहुत अच्छी होती है. इस सफलता के बाद, यूनिवर्सिटी अगले सीजन में सेब की इस प्रायोगिक खेती को और अधिक क्षेत्रों में फैलाने की योजना बना रहा है.
बागवानी क्षेत्र में सेब का मुख्य स्थान है. यहां 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लगभग 4.5 करोड़ सेब के पेड़ हैं, जिनसे हर साल 2.1 MT से अधिक सेब का उत्पादन होता है. 10,000 करोड़ रुपये का यह बागवानी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है और इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 7 लाख परिवारों यानी 35 लाख लोगों को रोजगार मिलता है.
कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता इस क्षेत्र के लिए खतरा बन गई है. यहां प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि पर 3.69 किलोग्राम कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 0.22 किलोग्राम है. तुलना के लिए देखें तो, बड़े पैमाने पर कृषि भूमि वाले उत्तरी राज्यों पंजाब में 0.62 किलोग्राम, हरियाणा में 0.62 किलोग्राम और हिमाचल प्रदेश में 0.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कीटनाशक का उपयोग होता है. पहले किसान साल में चार बार फफूंदनाशक और कीटनाशकों का छिड़काव करते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब उन्हें साल में एक दर्जन बार छिड़काव करना पड़ रहा है, जो अनुशंसित मात्रा से कहीं अधिक है.
SKUAST के एक रिसर्च में फसल कटाई के समय कीटनाशकों के अवशेष पाए गए, जो इंसानों के सेवन के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं. रिसर्च में पाया गया कि इन अवशेषों की मात्रा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), यूरोपीय संघ (EU) और कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमीशन द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा (MRL) से अधिक थी. अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सेब में कीटनाशकों के अवशेषों की निगरानी की जानी चाहिए और व्यापार के लिए उनकी सुरक्षा का आकलन किया जाना चाहिए.
SKUAST में बागवानी संकाय (Faculty of Horticulture) के डीन, आशिक हुसैन पंडित ने कहा कि लोग अधिकतम सीमा (MRL) के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इसलिए वे कीटनाशक-मुक्त फलों जैसे जैविक उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं.
अक्टूबर 2025 में, पंडित ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में 100 कनाल ज़मीन पर एक ऑर्गेनिक सेब का बाग लगाने के लिए 40 से ज्यादा किसानों का एक समूह तैयार करने में मदद की. एक साल के भीतर, इस बाग से लगभग 450 क्विंटल 'गाला' किस्म के सेब पैदा हुए, जो बिना किसी कीटनाशक के उगाए गए थे. इससे 1 करोड़ रुपये की कमाई हुई. 'होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम' (HADP) के तहत, इस टीम ने कीटनाशकों के इस्तेमाल को 80 प्रतिशत तक कम कर दिया.
पंडित बताते हैं कि उन्होंने सेब की खेती में आधुनिक और सटीक कृषि पद्धतियों को अपनाया है. उन्होंने कहा कि इसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ऑटोमाइज़र और विशेष नोजल वाले ट्रैक्टर-चालित स्प्रेयर का इस्तेमाल शामिल है, ताकि कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग न हो. इन तरीकों से हम लोगों ने 70 प्रतिशत पानी की बचत भी की है.
पारंपरिक छिड़काव में, जमीन और पेड़ों के आकार के साथ-साथ रसायनों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है. उदाहरण के लिए, किसान प्रति हेक्टेयर 3,000 ली. पानी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि विकसित देशों में इतने ही बड़े बाग के लिए 600 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है. पंडित ने कहा कि छिड़काव का अंधाधुंध इस्तेमाल न केवल पेड़ों को, बल्कि मिट्टी और आसपास के पर्यावरण को भी प्रभावित करता है.
'सेब के बागों के लिए एकीकृत प्रबंधन' (Integrated Management for Apple Orchards) के तहत, जम्मू-कश्मीर के बागवानी विभाग ने खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों, कीटनाशक दवाओं, तेलों और पानी की मात्रा, साथ ही इनके इस्तेमाल के तरीकों और समय-सारणी के बारे में दिशा-निर्देश तय किए हैं. विभाग ने यह भी सलाह दी है कि छिड़काव करते समय किसान सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, फेस मास्क और एप्रन पहनें. लेकिन जमीनी स्तर पर इन बातों का पालन नहीं हो रहा है.
कृषि विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि कीटनाशक त्वचा के जरिए या सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. ऐसा खासकर तब होता है जब किसान कीटनाशकों का छिड़काव करने के बाद ठंडे पानी से नहाते हैं, या बिना हाथ धोए खाना खाते हैं.
2005 और 2008 के बीच, घाटी के प्रमुख संस्थान 'शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' ने एक अध्ययन किया, जिसमें प्राइमरी ब्रेन कैंसर से पीड़ित 400 से अधिक मरीजों की जांच की गई. इस अध्ययन में कीटनाशकों के संपर्क में आने और घातक ब्रेन ट्यूमर के बीच एक 'काफी मजबूत और संभावित' संबंध पाया गया. इसमें कश्मीर के 'एप्पल बाउल' (सेब उत्पादन वाले प्रमुख क्षेत्रों) - यानी शोपियां, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम और कुपवाड़ा के उन किसानों की पहचान की गई, जो इस बीमारी से जूझ रहे थे.
पंडित ने कहा कि रसायन के छिड़काव से अपने आप कोई बीमारी नहीं होती. यह केवल उन किसानों को प्रभावित करता है जो बिना सुरक्षा उपकरण पहने छिड़काव करते हैं या तय मात्रा से ज्यादा रसायन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हमारे कीटनाशक-मुक्त सेब के बाग में, हमने छिड़काव के लिए ऐसे नोजल का इस्तेमाल किया जो तय सीमा के भीतर रहकर ही बड़े हिस्से को कवर कर लेते हैं. इससे फसल और किसान दोनों सुरक्षित रहें.
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