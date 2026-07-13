J&K-Ladakh HC: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं 44 हजार से अधिक मामले, जजों की कमी ने बढ़ाई मुसीबत
नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कोर्ट में 44,508 मामले लंबित हैं, जानिए देश के बाकी हाई कोर्ट्स के मुकाबले किस नंबर पर है.
Published : July 13, 2026 at 5:41 PM IST
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट इस समय स्वीकृत 17 जजों के पद के मुकाबले केवल 12 जजों के साथ काम कर रहा है. नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) और आधिकारिक अदालती आंकड़ों के मुताबिक, इस कोर्ट में 44,508 मामले लंबित हैं.
जस्टिस अरुण पल्ली को भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त और पदोन्नत किए जाने के बाद ट्रांसफर कर दिया गया था. इसके बाद, 1 जून से यह अदालत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार की देखरेख में काम कर रही है.
आंकड़ों से पता चलता है कि कुल लंबित 44,508 मामलों में से 29,882 मामले एक साल से अधिक समय से पेंडिंग हैं. कुल लंबित मामलों में से 34,807 दीवानी और 9,701 फौजदारी मामले हैं. दीवानी मामलों में से 24,171 मामले (यानी 69.44 प्रतिशत) एक साल से अधिक पुराने हैं. वहीं, फौजदारी श्रेणी में 9,701 लंबित मामलों में से 5,711 मामले (यानी 58.87 प्रतिशत) एक साल से अधिक समय से लंबित हैं.
अदालती रिकॉर्ड यह भी दिखाते हैं कि हाई कोर्ट के सामने लंबित एक मामला साल 1991 का है, जो इस संस्थान के सामने सबसे पुराना लंबित मामला है.
मौजूदा कैलेंडर वर्ष के दौरान, हाई कोर्ट में 7,459 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें 5,644 दीवानी (सिविल) और 1,815 फौजदारी (क्रिमिनल) मामले शामिल हैं. इसी अवधि के दौरान, कोर्ट ने 6,035 मामलों का निपटारा किया, जिसमें 4,613 दीवानी और 1,422 फौजदारी मामले शामिल थे.
लंबित मुकदमों में सबसे बड़ा हिस्सा रिट याचिकाओं का है. हाई कोर्ट में 21,960 रिट याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें 21,731 दीवानी रिट याचिकाएं और 229 फौजदारी रिट याचिकाएं शामिल हैं. अदालत में 639 पुनर्विचार याचिकाएं और 826 पुनरीक्षण याचिकाएं भी लंबित हैं, जिनमें 312 दीवानी पुनरीक्षण और 514 फौजदारी पुनरीक्षण शामिल हैं.
हाई कोर्ट की जम्मू विंग (पीठ) में 28,230 मामले लंबित हैं. इनमें से 19,973 मामले, यानी 70.75 प्रतिशत, एक साल से अधिक पुराने हैं. जम्मू विंग में 21,779 दीवानी मामले लंबित हैं, जिनमें से 15,859 मामले एक साल से अधिक पुराने हैं. इसके अलावा यहां 6,451 फौजदारी मामले भी लंबित हैं, जिनमें से 4,114 मामले एक साल से अधिक समय से पेंडिंग हैं.
जम्मू विंग में सबसे पुराने लंबित मामले साल 1996 के हैं, और ऐसे चार मामले अब भी फैसले के इंतजार में हैं. जम्मू विंग में इस साल 4,068 नए मामले आए, जिनमें 3,057 दीवानी और 1,011 फौजदारी मामले शामिल थे. इस दौरान विंग ने 3,711 मामलों का निपटारा किया, जिसमें 2,936 दीवानी और 775 फौजदारी मामले शामिल थे.
जम्मू विंग में लंबित रिट याचिकाओं की संख्या 13,189 है, जिसमें 13,187 दीवानी रिट याचिकाएं और दो फौजदारी रिट याचिकाएं शामिल हैं. इसके अलावा इस विंग में 474 पुनर्विचार याचिकाएं और 535 पुनरीक्षण याचिकाएं भी पेंडिंग हैं. श्रीनगर विंग में 16,278 मामले लंबित हैं, जिनमें 13,028 दीवानी मामले और 3,250 फौजदारी मामले शामिल हैं.
आंकड़ों के मुताबिक, श्रीनगर विंग में 9,909 मामले (यानी कुल लंबित मामलों का 60.87 प्रतिशत) एक साल से अधिक समय से पुराने हैं. दीवानी मामलों में, 13,028 लंबित मामलों में से 8,312 मामलों ने एक साल का समय पार कर लिया है. वहीं, फौजदारी श्रेणी में 3,250 लंबित मामलों में से 1,597 मामले एक साल से अधिक पुराने हैं.
श्रीनगर विंग में सबसे पुराना लंबित मामला साल 1991 का है. इस साल, श्रीनगर विंग में 3,391 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2,587 दीवानी और 804 फौजदारी मामले शामिल थे. इस दौरान विंग ने 2,324 मामलों का निपटारा किया, जिसमें 1,677 दीवानी और 647 फौजदारी मामले शामिल थे.
श्रीनगर विंग में 8,771 रिट याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें 8,544 दीवानी और 227 फौजदारी रिट याचिकाएं शामिल हैं. इसके अलावा यहां 165 पुनर्विचार याचिकाएं और 291 पुनरीक्षण याचिकाएं भी पेंडिंग हैं.
एनजेडीजी (NJDG) के आंकड़ों से आगे पता चलता है कि लंबित मामलों के मामले में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट देश के 25 हाई कोर्टों में 21वें स्थान पर है. केवल मणिपुर (6,232), मेघालय (1,991), त्रिपुरा (1,599) और सिक्किम (314) के हाई कोर्टों में इससे कम मामले लंबित हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में देश के सबसे ज़्यादा 12,28,995 मामले लंबित हैं. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 2,53,490 मामले लंबित हैं, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में 1,25,199 मामले पेंडिंग हैं.
मामलों के कुल निपटारे के मामले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अब तक 4,00,701 मामलों का निपटारा किया है, जो इसे 25 हाई कोर्टों में 20वें स्थान पर रखता है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे ज़्यादा 64,69,249 मामलों का निपटारा किया है, जबकि सिक्किम हाई कोर्ट 3,243 निपटाए गए मामलों के साथ सबसे नीचे है. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 10,61,546 मामलों और दिल्ली हाई कोर्ट ने 9,86,095 मामलों का निपटारा किया है.
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