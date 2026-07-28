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जम्मू-कश्मीर: गंदेरबल में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस घर पर पलटी, 39 श्रद्धालु घायल

हादसे के समय करीब 50 तीर्थयात्री बस में सवार थे. राहत और बचाव कार्य जारी है. विस्तार से पढ़ें.

AMARNATH YATRA 2026 BUS ACCIDENT
गंदेरबल में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस घर पर पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 10:08 AM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आज मंगलवार सुबह एक बड़ा बस हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक गंदेरबल जिले के कंगन इलाके में एक तेज रफ्तार बस के फिसल जाने से कम से कम 39 अमरनाथ तीर्थ यात्री घायल हो गए हैं.

बता दें, बालटाल बेस कैंप जा रही अमरनाथ यात्रियों से भरी यह बस सोनमर्ग हाईवे पर हरीगनीवान के पास अनियंत्रित हो गई. बस में उस समय करीब 50 यात्री सवार थे. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, सुरक्षाबलों और निवासियों ने मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किए और सभी सुरक्षित यात्रियों को बाहर निकाला. वहीं, घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अधिकारियों के मुताबिक हरिगांव में एक मोड़ पर ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खो जाने के बाद बस एक घर पर गिर गई. घर बुरी तरह डैमेज हो गया, लेकिन इससे बस सिंध नदी में गिरने से बच गई. अधिकारियों ने बताया कि हादसे के समय घर में कोई नहीं था. उन्होंने बताया कि अमरनाथ गुफा से दर्शन करके लौट रहे 39 तीर्थयात्रियों को चोटें आईं. लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा ने इस हादसे में घायलों की हालत के बारे में जानकारी ली है.

एलजी मनोज सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गंदेरबल के डिप्टी कमिश्नर और हेल्थ अधिकारियों से हादसे को लेकर बात की और घायल हुए यात्रियों की सेहत के बारे में भी जानकारी ली. बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद लौट रहे 39 यात्रियों को चोटें आईं और उनका अभी SKIMS में इलाज चल रहा है. मैंने स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी जरूरी मदद और सबसे अच्छी मेडिकल केयर पक्का करने का निर्देश दिया है. मैं भगवान शिव से घायल श्रद्धालुओं के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.

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गंदेरबल के कंगन में बस हादसा
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