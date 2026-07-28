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जम्मू-कश्मीर: गंदेरबल में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस घर पर पलटी, 39 श्रद्धालु घायल

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आज मंगलवार सुबह एक बड़ा बस हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक गंदेरबल जिले के कंगन इलाके में एक तेज रफ्तार बस के फिसल जाने से कम से कम 39 अमरनाथ तीर्थ यात्री घायल हो गए हैं.

बता दें, बालटाल बेस कैंप जा रही अमरनाथ यात्रियों से भरी यह बस सोनमर्ग हाईवे पर हरीगनीवान के पास अनियंत्रित हो गई. बस में उस समय करीब 50 यात्री सवार थे. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, सुरक्षाबलों और निवासियों ने मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किए और सभी सुरक्षित यात्रियों को बाहर निकाला. वहीं, घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अधिकारियों के मुताबिक हरिगांव में एक मोड़ पर ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खो जाने के बाद बस एक घर पर गिर गई. घर बुरी तरह डैमेज हो गया, लेकिन इससे बस सिंध नदी में गिरने से बच गई. अधिकारियों ने बताया कि हादसे के समय घर में कोई नहीं था. उन्होंने बताया कि अमरनाथ गुफा से दर्शन करके लौट रहे 39 तीर्थयात्रियों को चोटें आईं. लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा ने इस हादसे में घायलों की हालत के बारे में जानकारी ली है.