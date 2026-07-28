जम्मू-कश्मीर: गंदेरबल में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस घर पर पलटी, 39 श्रद्धालु घायल
हादसे के समय करीब 50 तीर्थयात्री बस में सवार थे. राहत और बचाव कार्य जारी है. विस्तार से पढ़ें.
Published : July 28, 2026 at 10:08 AM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आज मंगलवार सुबह एक बड़ा बस हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक गंदेरबल जिले के कंगन इलाके में एक तेज रफ्तार बस के फिसल जाने से कम से कम 39 अमरनाथ तीर्थ यात्री घायल हो गए हैं.
बता दें, बालटाल बेस कैंप जा रही अमरनाथ यात्रियों से भरी यह बस सोनमर्ग हाईवे पर हरीगनीवान के पास अनियंत्रित हो गई. बस में उस समय करीब 50 यात्री सवार थे. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, सुरक्षाबलों और निवासियों ने मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किए और सभी सुरक्षित यात्रियों को बाहर निकाला. वहीं, घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
#WATCH | Jammu and Kashmir: A tourist bus skidded off the road at Hariganiwan in Ganderbal district. Following the accident, personnel from the CRPF, ITBP, and the Jammu and Kashmir Police reached the scene promptly, rescued all injured passengers, and transported them to Kangan… pic.twitter.com/WCPmi8aE7p— ANI (@ANI) July 28, 2026
अधिकारियों के मुताबिक हरिगांव में एक मोड़ पर ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खो जाने के बाद बस एक घर पर गिर गई. घर बुरी तरह डैमेज हो गया, लेकिन इससे बस सिंध नदी में गिरने से बच गई. अधिकारियों ने बताया कि हादसे के समय घर में कोई नहीं था. उन्होंने बताया कि अमरनाथ गुफा से दर्शन करके लौट रहे 39 तीर्थयात्रियों को चोटें आईं. लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा ने इस हादसे में घायलों की हालत के बारे में जानकारी ली है.
J&K LG Manoj Sinha tweets, " spoke with deputy commissioner, ganderbal and health officials and inquired about the health condition of shri amarnathji yatra pilgrims injured in the unfortunate road accident earlier this morning at ganiwan, ganderbal. 39 pilgrims returning after… https://t.co/RU8hh0y6g7 pic.twitter.com/llMIGv6HB7— ANI (@ANI) July 28, 2026
एलजी मनोज सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गंदेरबल के डिप्टी कमिश्नर और हेल्थ अधिकारियों से हादसे को लेकर बात की और घायल हुए यात्रियों की सेहत के बारे में भी जानकारी ली. बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद लौट रहे 39 यात्रियों को चोटें आईं और उनका अभी SKIMS में इलाज चल रहा है. मैंने स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी जरूरी मदद और सबसे अच्छी मेडिकल केयर पक्का करने का निर्देश दिया है. मैं भगवान शिव से घायल श्रद्धालुओं के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.
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