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सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य जानने मेदांता अस्पताल पहुंचे नड्डा और जितेंद्र सिंह

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया ( ANI )