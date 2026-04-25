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'जनसंख्या बढ़ाने में आदमी को संकीर्णता व्यक्त नहीं करनी चाहिए', धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मांझी ने बदला गियर

'सबका होगा भरण पोषण' : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि इसके लिए रोजगार पैदा करें. ईमानदारी से समाज को चलाएंगे, तो सबका भरण पोषण हो जाएगा. मांझी ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक बयान देकर सबको चौंका दिया. यह भी कहा कि तब 60 करोड़ देवता और 60 करोड़ यदुवंशी होते थे, उस समय भारत जगतगुरु कहलाता था.

'जनसंख्या बढ़ाने में संकीर्णता नहीं करनी चाहिए' : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में संकीर्णता नहीं करनी चाहिए. जीतन राम मांझी ने एक सवाल के जवाब में, कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने नागपुर में कहा है कि हिंदू चार बच्चे पैदा करें और एक बच्चा आरएसएस में भेजें, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे.

आज भारत की जनसंख्या सिर्फ 140 करोड़ : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे पर एक और बात कह कर चौंका दिया. जीतन राम मांझी ने कहा कि आज भारत की जनसंख्या मात्र 140 करोड़ है. तब 60 करोड़ देवता, 60 करोड़ यदुवंशी होते थे, उस समय भारत जगतगुरु कहलाता था. जनसंख्या पर कोई रोक नहीं थी.

''आदमी को जनसंख्या बढ़ाने या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करनी चाहिए. क्योंकि कोई भी पेट लेकर पैदा नहीं होता है. हाथ और मस्तिष्क लेकर पैदा होता है. कौन बच्चा कितना बड़ा आदमी बनेगा, कहा नहीं जा सकता है.''- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

बयान से सियासत गरम : जीतन राम मांझी ने कहा कि ''जनसंख्या पर रोक की बात मैं नहीं करता हूं. किंतु जनसंख्या बढ़ता है, तो पढ़ाना- शिक्षित करने की जरूरत है, ताकि वह एक उद्यमी बन सके.'' इस तरह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जनसंख्या पर एक तरह से बड़ा बयान दिया है, जो सियासी गलियारे में बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है.

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