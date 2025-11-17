ETV Bharat / bharat

16, 15, 3 और 1-1.. जीतनराम मांझी ने बताया बिहार की NDA सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. 19 नवंबर को नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. उसके बाद 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है. माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इसके साथ ही नई कैबिनेट की तस्वीर भी साफ होने लगी है. केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने बताया कि मंत्रिमंडल में सभी घटक दलों का प्रतिनिधित्व होगा.

क्या होगा मंत्रिमंडल का फॉर्मूला?: जीतनराम मांझी ने कहा कि नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेंगे. इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे. वहीं मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि 35-36 मंत्री होंगे. बीजेपी से 16, जेडीयू से 14-15, एलजेपीआर से 3 मंत्री हो सकते हैं. वहीं हम पार्टी और रालोमो से एक-एक मंत्री बनेंगे.

जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

"20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे... जितने मंत्री बन रहे हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं कि 35-36 होंगे, जिसमें से 16 भाजपा से, 14-15 जेडीयू से, 3 लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से और 1-1 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (S) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से होंगे. इतनी सारी बातें मीडिया में देखी जा रही हैं, हमसे कुछ भी प्रामाणिक नहीं कहा गया है."- जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह हम संरक्षक