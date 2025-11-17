ETV Bharat / bharat

16, 15, 3 और 1-1.. जीतनराम मांझी ने बताया बिहार की NDA सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला

नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये तो लगभग तय है. वहीं जीतनराम मांझी ने बताया है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा? पढ़ें पूरी खबर..

JITAN RAM MANJHI
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 2:13 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. 19 नवंबर को नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. उसके बाद 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है. माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इसके साथ ही नई कैबिनेट की तस्वीर भी साफ होने लगी है. केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने बताया कि मंत्रिमंडल में सभी घटक दलों का प्रतिनिधित्व होगा.

क्या होगा मंत्रिमंडल का फॉर्मूला?: जीतनराम मांझी ने कहा कि नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेंगे. इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे. वहीं मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि 35-36 मंत्री होंगे. बीजेपी से 16, जेडीयू से 14-15, एलजेपीआर से 3 मंत्री हो सकते हैं. वहीं हम पार्टी और रालोमो से एक-एक मंत्री बनेंगे.

JITAN RAM MANJHI
जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

"20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे... जितने मंत्री बन रहे हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं कि 35-36 होंगे, जिसमें से 16 भाजपा से, 14-15 जेडीयू से, 3 लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से और 1-1 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (S) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से होंगे. इतनी सारी बातें मीडिया में देखी जा रही हैं, हमसे कुछ भी प्रामाणिक नहीं कहा गया है."- जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह हम संरक्षक

नीतीश को दिया श्रेय: हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल के फॉर्मूले को लेकर जो बातें मीडिया में चल रही है, वह उसी के आधार पर कह रहे हैं. ऐसे में मुमकिन है कि इसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है. मांझी ने एनडीए की जीत के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद करते हुआ कहा कि महिलाओं और दिव्यांगों के लिए किए नीतीश कुमार ने जितने कार्य किए हैं, उसी की बदौलत हमें यह सफलता मिली है.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)

20 को शपथ ग्रहण: 20 नवंबर को बिहार की नई सरकार शपथ ले सकती है. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे. शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

JITAN RAM MANJHI
नीतीश कुमार के साथ जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

202 सीटों पर जीत: बिहार चुनाव 2025 में एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है. बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हम पार्टी को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटों पर सफलता मिली है. वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया. इसके अलावे 5 सीटों पर एआईएमआईएम और एक पर बीएसपी को जीत मिली है.

NITISH KUMAR
बिहार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला
जीतनराम मांझी
NDA CABINET FORMULA IN BIHAR
BIHAR ELECTION 2025
JITAN RAM MANJHI

ETV Bharat Logo

