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'एक आंख में सुख तो दूसरी में दुख के आंसू'..सम्राट चौधरी के शपथ पर मांझी ने ऐसा क्यों कहा?

'एक आंख में खुशी, दूसरी में दुख' : मांझी ने भावुक अंदाज में कहा, उनकी दो आंखें हैं और एक आंख से सुख का आंसू बह रहा है, तो दूसरी आंख से दुख का आंसू बह रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी पहचान नीतीश कुमार की वजह से बनी और अगर 2014 में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया होता, तो आज वे इस मुकाम पर नहीं होते.

''जैसे नीतीश कुमार ने बिहार को 20 साल चलाया, कहीं कोई कमियां इधर-उधर रह गईं होंगी तो सम्राट जी उसे पूरा कर बिहार को और आगे ले जाएंगे.'' - जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

बिहार में नई सरकार पर मांझी की प्रतिक्रिया : जीतन राम मांझी ने सम्राट चौधरी के बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चली सरकार की जो भी कमियां रही होंगी, उन्हें सम्राट चौधरी दूर करते हुए बिहार को आगे ले जाएंगे.

''मेरी दो आंखें हैं जिसमें एक आंख से सुख के आंसू हैं तो दूसरी से दुख के आंसू हैं. दुख इस बात का है कि जो जीतन राम मांझी है वो नीतीश जी के द्वारा ही पहचानित है. 2014 में एक महादलित को सीएम बनाया आज देशभर में मेरा नाम और पहचान है तो मेरे आंख में आंसू कैसे न आते."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

नीतीश को मांझी ने दिया श्रेय : मांझी ने कहा कि एक दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय की मिसाल पेश की. उन्होंने स्वीकार किया कि यही कारण है कि आज भी उनके मन में नीतीश कुमार के प्रति सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव है.

सम्राट चौधरी से उम्मीदें : मांझी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी.

मांझी का बिहार में कार्यकाल : जीतन राम मांझी मई 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था. मांझी का कार्यकाल फरवरी 2015 तक रहा, काफी मशक्कत के बाद उन्हें हटाया गया. इस दौरान उन्होंने महादलित और वंचित वर्गों के लिए कई घोषणाएं कीं, हालांकि राजनीतिक मतभेदों के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा.

जीतन राम मांझी का सियासी सफर : जीतन राम मांझी का राजनीतिक जीवन बेहद साधारण पृष्ठभूमि से शुरू हुआ. गया जिले से आने वाले मांझी ने दलित समाज की आवाज उठाते हुए राजनीति में पहचान बनाई. वे कई बार विधायक रहे, मंत्री पद संभाला और 2014 में राज्य के मुख्यमंत्री बने. बाद में उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) का गठन किया और एनडीए के साथ जुड़कर सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र में मंत्री के रूप में निभा रहे हैं.

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