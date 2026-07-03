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भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले जीतन राम मांझी, 'पुलिस ने नियमों के तहत की कार्रवाई, जांच रिपोर्ट का इंतजार करें'

जीतन राम मांझी ( ETV Bharat )