बिहार का ऐसा गांव जिसे जीतन राम मांझी ने बना दिया 'स्वर्ग', सुविधाएं देख रह जाएंगे दंग
बिहार का यह गांव मिसाल बन गया है. शहर जैसी सुविधाएं और हर हाथ को काम वाले मांझी के गांव के विकास की कहानी जानें.
Published : January 16, 2026 at 1:09 PM IST
रिपोर्ट: सरताज अहमद
गया: 75 वर्ष के मिश्री सिंह कहते हैं कि "सभी जाति की बसावट वाले महकार गांव में पहली बार साल 1982 में एक स्कूल की मांग उठी थी. तब मिट्टी से भवन बनाकर सरकार ने प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की थी. सालों गुजरने के बाद भी साल 2000 तक उसी मिट्टी की इमारत में प्राइमरी स्कूल चलता रहा, लेकिन अब इसी महकार गांव में साल 2014 से अब तक शिक्षा के लिए ईंट के कई आलीशान भवन बन गए हैं."
बिना भेदभाव के हुआ विकास: मिश्री सिंह जीतन राम मांझी के बचपन के दोस्त हैं. तब 60 के दशक में बच्चा क्लास चलती थी, तबसे दोनों साथ में पढ़े-लिखे और बड़े हुए. शादी भी दोनों की कम उम्र में ही हुई थी. मिश्री सिंह कहते हैं कि गांव में कई जाति के लोग रहते हैं. हालांकि इस गांव में जहां जिस जगह पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आवास है, वहां पर मांझी समुदाय के लोग नहीं रहते हैं. इस गांव का विकास बिना किसी भेदभाव के किया गया है.
"बिना किसी जाति भेदभाव के मांझी जी ने गांव का विकास किया है. आर्थिक और शिक्षा में अंतिम पायदान जो लोग थे, उन्हें आगे बढ़ाया है. मांझी समाज के लोगों के लिए भी बड़ा काम किया है. आज गांव के लोग सरकारी विभाग बड़े-बड़े पदों पर आसीन हैं, जहां एक मिडिल स्कूल नहीं था, वहां आज कॉलेज है."- मिश्री सिंह, जीतन राम मांझी के दोस्त
पिछले 12 सालों में बदली तस्वीर: बिहार के गया जिले का महकार एक छोटा सा गांव है, जो जिले के खिजरसराय प्रखंड में आता है. जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है. गांव की आबादी बड़ी नहीं बल्कि 100 घरों की आबादी पर ये पूरा गांव बसा हुआ है, लेकिन 100 घर की आबादी वाले इस गांव की चर्चा अनेक रूप से होती है. पिछले 12 सालों में गांव की तस्वीर तेजी से बदली है.
सरकारी नौकरी वाले गांव के रूप में पहचान: मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री,अधिकारी ,आईटीआई टेक्निशियन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवा, किसानों के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था, रोजगार सृजन की व्यवस्था के साथ सरकारी नौकरी वाले गांव के रूप में भी महकार की पहचान है. गांव के युवक पंकज कुमार बताते हैं कि यहां के लोग सरकारी सेवा में भी विभिन्न विभागों में बड़े पदों पर आसीन हैं, एसडीओ से लेकर चपरासी और दरबान तक की नौकरी कर रहे हैं.
"गांव के राम कुमार सिंचाई विभाग से जूनियर इंजीनियर के पद से सेवानिवृत हुए हैं, इनके तीन बेटे हैं, जिनमें एक एसडीओ और दो बेटे एग्जीक्यूटिव इंजिनियर के पद पर बहाल हैं. गांव के ही जगेश्वर शर्मा किसान हैं जबकि उनका बेटा दीपक कुमार टीचर, नीरज कुमार रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है. इस तरह से गांव में अनेक परिवार में सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं."- पंकज कुमार, ग्रामीण, महकार गांव
एक खानदान.. 20 सरकारी नौकरीं: ग्रामीण जगेश्वर शर्मा बताते हैं कि गांव के एक गोतिया में लगभग 7 लोग सरकारी नौकरी में हैं, एक भाई सुरेंद्र शर्मा इंजीनियर हैं. सिद्धेश्वर शर्मा के पुत्र संजीव कुमार एनटीपीसी में एसडीओ हैं. कपिल देव शर्मा की पोती चिकित्सक है, जबकि राम कुमार के पुत्र भी सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं. शिव सहायक यादव, दशरथ यादव , मुसाफिर यादव तीन भाई हैं, उनके परिवार में 15 लोग सरकारी नौकरी में हैं.
"इनमें अनिरुद्ध सिंचाई विभाग में है, गुड्डू कुमार एसडीओ हैं, पुलिस में दो बेटी एक बहु है. इस परिवार में शिक्षक 2 हैं और रेलवे में भी दो बेटे हैं. ऐसे अगर देखा जाए तो छोटी बड़ी नौकरी मिला कर 100 लोग गांव में होंगे जो सरकारी सेवा में हैं, हालांकि इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहाल हैं."-जगेश्वर शर्मा,ग्रामीण, महकार गांव
गांव में क्या-क्या सुविधाएं हैं? : पवन कुमार गांव में ही स्थित डॉ अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में कार्यरत हैं. वो कहते हैं कि इस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग,रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी सभी उच्चस्तरीय व्यवस्था है. यहां गांव में प्राइमरी विद्यालय से लेकर प्लस टू हाई स्कूल, डॉ भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय, आईटीआई कॉलेज, पीएचसी, पशु चिकित्सालय, थाना, दुग्ध उत्पादन केंद्र डेयरी, नहर और अन्य सुविधा उपलब्ध हैं.
इंटरनेट, बैंक समेत सारी फैसिलिटी: महकार गांव में एक मध्य ग्रामीण बैंक, एक आंगनबाड़ी, कम्युनिटी भवन, एक लंबी नहर, 5 से अधिक आहर, 10 तालाब, एक थाना, खेल ग्राउंड, पार्क और अन्य सुविधा उपलब्ध हैं. गांव में इंटरनेट की सुविधा भी है. यहां हर घर नल का जल की भी व्यवस्था है. हालांकि अभी पिछले 6 महीने से हर घर नल के जल योजना के तहत पानी की सप्लाई बंद है. इसके खराब होने की शिकायत खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अधिकारियों से कर चुके हैं.
महकार गांव की सड़क: महकार गांव की सड़क देख यकीन करना मुश्किल है कि यह गांव में मौजूद है. यहां का कुड़वा महकार सड़क अपनी विकास की कहानी बयां कर रहा है. ग्रामीणों के अनुसार जीतन राम मांझी हर 10-15 दिन में इसी सड़क से अपने गांव आते हैं.
जीतन राम मांझी का है गांव: असल में ये गांव पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का है. मांझी खुद तो कभी खास महकार गांव में नहीं पढ़ सके क्योंकि उस समय मिट्टी के भवन का भी स्कूल के नहीं था. लेकिन जब वो साल 2014 में मुख्यमंत्री बने तब इस गांव का कायापलट होना शुरू हुआ.
मांझी ने अपने गांव में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की आज वर्तमान में राज्य के सभी जिलों से कक्षा एक से लेकर 12 वीं तक के छात्र पढ़ने आते हैं. उन्होंने सिर्फ शिक्षा के लिए स्कूल कालेज नहीं खुलवाए बल्कि रोजगार का भी अवसर प्रदान कराया है. पवन कुमार बताते हैं कि उनके गांव में सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिली थी. यह तभी संभव हो सका था जब जीतन राम मांझी सरकार में आए थे.
गांव में कोई नहीं बेरोजगार: ग्रामीणों का कहना है कि किसानों के लिए यहां नहर का भी निर्माण कराया गया है, जिससे हमारे गांव के किसानों को सिंचाई करने में आसानी होती है. इस कारण यहां हर तरह की फसल भी उगाई जाती है. इससे गांव की आर्थिक स्थिति भी बहुत हद तक सुधरी है, जो गांव में युवक रहते हैं वो अब बेरोजगार नहीं हैं. उनके लिए खेती किसानी बड़ा जरिया हो गया है.
बैंक की भी व्यवस्था: यहां हर तरह की फसल से किसानों की लाखों की आमदनी है. गांव में सड़क नली गली पक्की होने के साथ बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है. पास के ही गांव में जीतन राम मांझी ने पावर स्टेशन का निर्माण कराया था. गांव के लोग अपने पैसे बैंक में जमा करने के लिए इधर-उधर नहीं भटके, इस कारण यहां एक बैंक भी खुलवाया गया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंगनवाड़ी कम्युनिटी भवन जैसी सुविधा भी यहां उपलब्ध है.
राज्य के 465 छात्र पढ़ते हैं: गांव में डॉ भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय है. यहां क्लास वन से लेकर 12th की पढ़ाई होती है. 465 छात्रों का नामांकन है. इन छात्रों में गयाजी और महकार के अलावा दूसरे जिला के छात्र पढ़ते हैं. एक समय था जब यहां के बच्चे 7 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे, लेकिन अब दूसरे जिला के बच्चे यहां आकर पढ़ रहे हैं.
ITI कॉलेज में ही होता है कैंपस सिलेक्शन: महकार में एक आईटीआई कॉलेज भी है. इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का कैंपस सिलेक्शन करने के लिए बिहार सरकार का विशेष ध्यान होता है. यहां से हर साल टाटा जैसी कंपनी दर्जनों छात्राओं को नौकरी देती है. गांव के लोग कहते हैं की यह गांव नौकरी देने वाले गांव के रूप में प्रसिद्ध है. अच्छी तनख्वाह पर गांव के भी कई युवक और युक्तियां आईटीआई कॉलेज से पढ़कर नौकरी कर रहे हैं.
औसत 20 हजार की आमदनी: गांव में अधिकतर युवा गांव से बाहर सरकारी और निजी नौकरी में कार्यरत हैं, जो गांव में रहते हैं उनमें कुछ यहां स्थित शिक्षा संस्थान, अस्पताल, बैंक, दूध डेयरी सेंटर में कार्यरत हैं. जो गांव में रहते हैं उनकी आय औसत 20 हजार होगी. इसमें खेती और दुग्ध उत्पादन भी है. गांव से ही सुधा डेयरी दूध का कलेक्शन करके ले जाती है. इसमें कई ऐसे उत्पादक हैं जिनका महीने में 50 हजार का भी दूध बिकता है.
गांव से दो मंत्री, एक विधायक: महकार गांव को ये सौभाग्य प्राप्त है कि गांव ने राज्य को एक मुख्यमंत्री के रूप 2014 में दिया. अभी वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं. मांझी की बहु इमामगंज विधानसभा से विधायक हैं. इस गांव ने कई बड़े नेता के साथ कई बड़े अधिकारी दिए हैं.
