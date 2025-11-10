ETV Bharat / bharat

'मोदी मुसलमान विरोधी होते तो पाकिस्तान साफ हो जाता..', जीतन राम मांझी का बड़ा बयान

पहले चरण का अनुमान: क्या पहले चरण में महागठबंधन बहुमत में है? इस सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन के नेता सिर्फ सपना देख रहे हैं. एनडीए की सरकार बननी है. दूसरे दोनों चरणों में एनडीए आगे है. जनता विकास के साथ सुख शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहती है. फिर से जंगलराज नहीं चाहती है. महागठबंधन जंगल राज का प्रतीक है, इसलिए जनता का उन पर भरोसा और साथ नहीं है.

160 से अधिक जीतेंगे: जीतन राम मांझी ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया. कहा कि किस पार्टी का कितना स्ट्राइक रेट होगा, इस पर वह विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि एनडीए 160 प्लस सीटों से जीत दर्ज करेगी. एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से जितने लोग खड़े हैं, सभी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है.

घुसपैठिये पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री: जीतन राम मांझी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिये को निकालने की जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है. हमारे देश में घुसपैठिये का क्या काम है? यह तो हमारे लोगों का ही हक मार रहे हैं. इन्हें निकालना जरूरी है. राहुल गांधी चाहे जितना अफवाह उड़ा ले, लेकिन यहां निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है. अब पहले वाली कांग्रेस और राजद की सरकार नहीं है कि बूथ लूट लिए जाते थे. अब यहां सभी को बराबर का अधिकार है.

राहुल गांधी की वजह से महागठबंधन की हार: महागठबंधन की हार होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसपर जीतन राम मांझी तर्क देते हैं कि राहुल गांधी ने जब पहली यात्रा की तो उन्होंने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवाई. दूसरी बार आए तो लोक आस्था का महापर्व का मजाक उड़ाया. बिहार के लोग इससे नाराज़ हैं. इनकी स्थिति ठीक नहीं है. इनसे सभी लोग खफा हैं, बिहार में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे. सभी जात धर्म के लोग एनडीए के साथ हैं. महागठबंधन की हार होती है तो इसका जिम्मेवार राहुल गांधी होंगे.

"अगर नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी होते तो आज पाकिस्तान साफ हो जाता. ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया गया. अगर मोदी जी विरोधी होते तो वहां का आम मुसलमान भी नहीं बचता, लेकिन एक भी हमला भारत की तरफ से अस्पताल, स्कूल या पब्लिक पैलेस पर नहीं हुआ. सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया. तो कहना कि मुस्लिम विरोधी हैं तो ये गलत है." -जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

'मुसलमानों को राजद-कांग्रेस ने ठगा': बातचीत में जीतन राम मांझी ने कहा कि कौन ऐसा काम है जो मुसलमानों के पक्ष में बीजेपी की सरकार गड़बड़ कर रही है? मुसलमानों को तो राजद और कांग्रेस ने ठगा है. महागठबंधन की ओर से सीएम-डिप्टी सीएम प्रत्याशी की घोषणा में मुस्लिम नेता का जिक्र नहीं हुआ. जब लालू यादव जेल गए तब उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया. अब बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं. मुसलमानों को तो ये अपने लिए सिर्फ दरी बिछाने वाले समझते हैं. एनडीए और भाजपा मुसलमानों को साथ लेकर काम किया है.

ओपी राजभर को बिहार का ज्ञान नहीं: बिहार चुनाव में कई ऐसी पार्टी है जो दूसरे राज्य से आकर अपनी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि उनको कोई ज्ञान नहीं है. राजभर जी उत्तर प्रदेश से बैठकर सुन रहे हैं. उनको यहां का क्या आईडिया है? लोग यहां एनडीए के साथ हैं. पहले चरण में भी एनडीए को बढ़त मिली है. दूसरे चरण में भी हम लोग आगे होंगे.

रिकार्ड वोटिंग एनडीए के लिए खतरा?: मांझी ने कहा कि जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, उसमें 70 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, जो नीतीश कुमार की मुरीद हैं. नीतीश कुमार की उपलब्धि पर जोर डालते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने यहां की बच्चियों को पोशाक, साइकिल और कई छात्रवृत्ति योजना देकर उन्हें शिक्षित बनाया है. महिलाओं को पंचायती चुनाव में भी आरक्षण दिया है.

"महिलाएं उत्साहित हैं और नीतीश कुमार के साथ है. नीतीश कुमार ने हर परिवार में 10-10 हजार रुपए महिला को रोजगार के लिए दिया है. यह एक बड़ा फैक्टर है और इसी कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है. महागठबंधन इस से खुश नहीं है." -जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

बिहार में क्या-क्या काम हुआ?: जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं. उन्होंने कहा कि पटना में नया टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया गया है. बिहार में सात एक्सटेंशन सेंटर बनाया है. छोटे-छोटे व्यापारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान किया है. इससे पलायन घटेगा और लोग यहीं रहकर अपनी रोजी-रोटी कमाएंगे. इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यहां कार्य हुए हैं, वह हमारे पक्ष में मतदाताओं को करता है.

जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

अच्छे परफॉर्मेंस का भरोसा: इस चुनाव में जीतन राम मांझी के परिवार के लोग भी शामिल हैं, जो एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं. उनकी पुत्रवधु दीपा मांझी इमामगंज विधानसभा से हम (सेक्यूलर) पार्टी की प्रत्याशी हैं. बाराचट्टी से समधन ज्योति देवी और उनके करीबी भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार के साथ एनडीए के सभी घटक दलों के अच्छे परफॉर्मेंस का भरोसा है.

इमामगंज में मुकाबला: इमामगंज से दीपा मांझी 2024 के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी. राजद के प्रत्याशी रोशन कुमार मांझी को हार मिली थी. इसबार राजद ने महिला प्रत्याशी रितु प्रिया चौधरी को उतारा है. दोनों प्रत्याशी एक ही उम्र की हैं और पढ़ी लिखी हैं. खास बात यह है कि एनडीए के पारंपरिक वोट कोइरी कुशवाहा वोट पर इस बार भी महागठबंधन की नजर है, क्योंकि रितु प्रिया चौधरी की शादी कोइरी समाज परिवार में हुई है.

'राजद का दांव सफल नहीं होगा': हालांकि जीतन राम मांझी कहते हैं कि राजद का यह दांव सफल नहीं होगा. पिछली बार भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने उनकी बहू को आशीर्वाद दिया था. इस बार भी उन्हें आशीर्वाद देंगे. जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी बहू की जीत होगी, क्योंकि जनता के बीच में वो दिन रात रही है.

जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

"दीपा मांझी हर ज़रूरत में लोगों के लिए खड़ी रही हैं. काफी मेहनत की है. वहां अच्छा काम हुआ है. 400 करोड़ से अधिक के काम हुए है. अगर राजद प्रत्याशी जीत दर्ज करती हैं तो उनको तो 5 सालों तक सिर्फ विधानसभा और काम को समझने में लगेगा तो फिर क्षेत्र में काम क्या होंगे?" -जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

क्या मांझी के बयान से नाखुश है अल्पसंख्यक: जीतन राम मांझी ने वक्फ कानून और आई लव मोहम्मद के मामले पर बयान दिया था. जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में नाराजगी थी. इस पर मांझी कहते हैं कि जिस तरह से पहले चुनाव में उनको मुसलमानों का साथ मिला है. उसी तरह इसबार भी मिलेगा. कोई नाराज नहीं है. मांझी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है तो क्या उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं है?

ये भी पढ़ें: