'बिना दूल्हा का बाराती ठीक नहीं', CM उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार के समर्थन में आए जीतनराम मांझी

पटना: बिहार विधानभा चुनाव 2025 में जहां सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सिर फुटव्वल चल रही है, वहीं एनडीए में मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर 'अतर्कलह' साफ नजर आ रहा है. पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव के बाद हमारे विधायक मिलकर सीएम पद पर फैसला लेंगे, जबकि जेडीयू लगातार दावा कर रहा है कि '25 से 30 फिर से नीतीश', यानी चुनाव के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे. वहीं अब केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतनराम मांझी ने जेडीयू का समर्थन करते हुए कहा कि सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर देना चाहिए.

सीएम उम्मीदवारी पर मांझी का बयान: जीतनराम मांझी ने कहा कि कभी भी किसी ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगा. उन्होंने कहा कि ये तय हुआ था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे. जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी यही बात कही थी लेकिन मेरा मानना है कि बिना दूल्हा का बाराती ठीक नहीं है.

जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

'नीतीश कुमार को घोषित कर देना चाहिए': केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है. उन्होंने कहा कि अगर एनडीए में बैठेंगे तो बहुमत का फैसला ही माना जाएगा लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारा ये विचार है कि उनको (नीतीश कुमार) मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.