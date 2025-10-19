ETV Bharat / bharat

'बिना दूल्हा का बाराती ठीक नहीं', CM उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार के समर्थन में आए जीतनराम मांझी

जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इससे बिहार चुनाव में एनडीए को फायदा होगा.

Jitan Ram Manjhi
नीतीश कुमार पर जीतनराम मांझी का बड़ा बयान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानभा चुनाव 2025 में जहां सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सिर फुटव्वल चल रही है, वहीं एनडीए में मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर 'अतर्कलह' साफ नजर आ रहा है. पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव के बाद हमारे विधायक मिलकर सीएम पद पर फैसला लेंगे, जबकि जेडीयू लगातार दावा कर रहा है कि '25 से 30 फिर से नीतीश', यानी चुनाव के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे. वहीं अब केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतनराम मांझी ने जेडीयू का समर्थन करते हुए कहा कि सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर देना चाहिए.

सीएम उम्मीदवारी पर मांझी का बयान: जीतनराम मांझी ने कहा कि कभी भी किसी ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगा. उन्होंने कहा कि ये तय हुआ था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे. जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी यही बात कही थी लेकिन मेरा मानना है कि बिना दूल्हा का बाराती ठीक नहीं है.

Jitan Ram Manjhi
जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

'नीतीश कुमार को घोषित कर देना चाहिए': केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है. उन्होंने कहा कि अगर एनडीए में बैठेंगे तो बहुमत का फैसला ही माना जाएगा लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारा ये विचार है कि उनको (नीतीश कुमार) मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

"मेरा मानना है कि बिना दूल्हा का बाराती ठीक नहीं है. तो अगर हम दूल्हा मान ही लिया है तो सहबाला क्यों मानते हैं, दूल्हा क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है. मेरी व्यक्तिगत राय है. अगर एनडीए में बैठेंगे तो मेजोरिटी मस्ट भी ग्रांटेड."- जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह हम संरक्षक

अमित शाह ने क्या बोला था?: असल में पिछले दिनों पटना में एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए इस बार भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है. परिणाम आने के बाद सभी विधायक मिलकर मुख्यमंत्री तय करेंगे.

Jitan Ram Manjhi
नीतीश कुमार के साथ जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

एनडीए में किसको कितनी सीट?: बिहार एनडीए में इस बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के हिस्से 101-101 सीटें आईं हैं, जबकि चिराग पासवान के कोटे में 29 सीटें गईं है. वहीं जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीटें दी गईं हैं.

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025
NITISH KUMAR
एनडीए में सीएम उम्मीदवार
BIHAR NDA
JITAN RAM MANJHI

