तूफानों में भी टिकी रही मांझी और मिश्री की दोस्ती, जानें 8 दशक से भरोसे वाले रिश्ते की कहानी

पिता से शुरू हुई थी दोस्ती: गांव के लोग कहते हैं कि मिश्री सिंह और जीतन राम मांझी की दोस्ती एक अनोखा अध्याय है. इनकी दोस्ती हर मायने में अनोखी है. मिश्री सिंह और जीतन राम मांझी की दोस्ती से पहले इनके पिता की दोस्ती थी. मिश्री सिंह कहते हैं कि हमारे पिता की जीतन राम मांझी के पिता से दोस्ती थी, इसलिए कहा जा सकता है कि यह रिश्ता दो पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है.

किस बात पर दोनों में नाराज़गी हुई थी? इस पर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि याद नहीं है, मगर इतना याद है कि किसी काम को लेकर कहासुनी हुई थी. तब तो फोन भी नहीं था. बातचीत तो मिलकर ही होती थी लेकिन कहासुनी के बाद कुछ दिन हम एक दूसरे से मिले भी नहीं और जब मिले तो हम दोनों ने नाराजगी और दूरी को खत्म कर लिया.

70 के दशक में हुई थी कड़वाहट: मिश्री सिंह कहते हैं कि हर दोस्ती में परीक्षा का समय आता है. बात 1970 के दशक की है , जब दोनों दोस्तों के बीच धीरे-धीरे दोस्ती के रिश्ते में कड़वाहट भी होने लगी थी. मिश्री सिंह कहते हैं कि वजह कोई खास नहीं बल्कि जवानी का असर था. हालांकि बुढ़ापे का हवाला देते हुए कहते हैं कि उम्र का तकाजा है, अब कुछ यादें धुंधली हो चुकी हैं.

अटूट दोस्ती कायम: जीतन राम मांझी 1980 के दशक में विधायक बन गए थे, जबकि मिश्री सिंह गांव में ही रहे. मांझी ने भी सियासत में बुलंदियों तक पहुंचने के बाद भी अपनी बचपन की दोस्ती खत्म नहीं की. आज भी इनकी दोस्ती अटूट भरोसे के साथ कायम है.

नर्सरी क्लास से शुरू हुई थी दोस्ती : दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पैतृक घर गया जिले के महकार गांव में है. गांव में लगभग 100 घरों की आबादी है. महकार में कई जातियों के लोग बसते हैं. उन्हीं में भूमिहार जाति से संबंध रखने वाले मिश्री सिंह भी हैं. वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हमउम्र और जिग्री दोस्त हैं. मिश्री सिंह कहते हैं कि उनकी दोस्ती बच्चा क्लास यानि के तीन चार साल की उम्र से ही है.

"जीतन राम मांझी से मेरी दोस्ती अटूट भरोसे पर टिकी है. 80 सालों से चली आ रही दोस्ती के रिश्तों में नाराजगी तो हुई हम दोनों अलग नहीं हुए. दोस्ती में कड़वाहट आने की मुद्दत गुज़रे भी 50 साल हो गए हैं." - मिश्री सिंह, जीतन राम मांझी के मित्र

तब हो गई थी कहासुनी: जीतन राम मांझी और मिश्री सिंह की दोस्ती में एक समय ऐसा भी आया जब दोनों में कहासुनी हो गई. लगा अब बस दोस्ती खत्म हो कर रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे. गांव मोहल्ले के लोगों को भी लगने लगा था कि इनकी दोस्ती टूट जाएगी. मगर दोस्ती तो टूटी नहीं बल्कि गुजरते वक्त के साथ दोस्ती और गहरी हो गई.

मिश्री लाल से खास बातचीत: मांझी के बचपन के दोस्त मिश्री सिंह से ईटीवी भारत संवाददाता ने खास बातचीत की है. मिश्री सिंह, जीतन राम मांझी के साथ बिताए गए अपने बचपन के दिनों को याद कर भावुक हो जाते हैं. वह बताते हैं कि कैसे दोनों साथ-साथ स्कूल जाते थे और जब कोई पंगा लेता था तो दोनों मिलकर उसे सबक सीखाते थे.

गया: कई बार परिस्थितियों के अनुसार दोस्ती में भी उतार-चढ़ाव आ जाते हैं. खासकर जब एक दोस्त सफलता की बुलंदियों को छुए और दूसरा दोस्त तरक्की की राह में पीछे रह जाए. लेकिन कुछ दोस्ती इनसबों से ऊपर होती है और कितनी भी विकट परिस्थिति बन जाए, वह ध्रुव तारे की तरह अपनी चमक बरकरार रखती है. कुछ ऐसी दोस्ती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके पैतृक गांव महकार के मिश्री सिंह के बीच है.

जब नाप दिए थे घर से स्कूल की दूरी: मिश्री सिंह कहते हैं कि उन दोनों की प्रारंभिक शिक्षा पास के गांव के हथियावां स्कूल में बच्चा क्लास से तीसरी क्लास तक हुई थी. फिर वहां से वो नादरा गांव पढ़ने जाते थे. 8वीं क्लास से मैट्रिक तक की पढ़ाई नौली के हाई स्कूल में हुई थी. गांव से नौली की दूरी लगभग 7 किलोमीटर थी. तब रास्ता भी नहीं था.

8 दशकों से मांझी और मिश्री की दोस्ती (ETV Bharat)

नहर पार करके पढ़ने जाते थे. मिश्री सिंह कहते हैं कि हम लोग स्कूल जाते थे तो अक्सर कहते थे कि बड़ी दूर स्कूल है. एक दिन जीतन राम मांझी ने कहा कि कितना दूर है स्कूल? हर दिन कहते रहते हो, चलो आज नाप ही लेते हैं. दोनों ने घर से स्कूल की दूरी अपने कदमों से मापनी शुरू की तो एक के कदम से 19000 हजार दूरी हुई , दूसरे के कदम से 25000 हजार की दूरी हुई.

स्कूल की दूरी नापना था बहाना: मिश्री सिंह कहते हैं कि एक दिन स्कूल मापने की जीतन राम मांझी की योजना सिर्फ खेल या मजाक नहीं थी, बल्कि हर दिन स्कूल ले जाने की उनकी योजना थी, क्योंकि मैं अक्सर दूरी होने की वजह से स्कूल जाने से कतराता था. जीतन राम मांझी उस बात को समझ गए थे. वो हर दिन मुझसे कभी कहते कि तुम ज्यादा कदम गिन लिए हो, तो कभी कहते तुम कम कदम गिने हो.

साथ में गया कॉलेज में कराया नामांकन: मिश्री सिंह बताते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा के बाद दोनों ने साथ में गया कॉलेज में नामांकन कराया था. जीतन राम मांझी एससी छात्रावास में रहते थे और मैं दूसरी जगह रहता था, लेकिन हर दिन हम लोग एक साथ दिन भर रहते थे. बिना हमारे उनको सुकून नहीं होता था. हम उनके छात्रावास में जा कर साथ में खाते-पीते, साथ में ही पढ़ लिखकर बड़े हुए हैं.

बच्चा क्लास से शुरू हुई थी दोस्ती (ETV Bharat)

"तब भी हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी और आज भी दी जाती है. कितने ही व्यस्त जीतन राम मांझी रहें, मगर जब मैं उनके पास पहुंचता हूं तो वो काम बंद करके मुझे पास में बैठा लेते हैं. जब भी जीतन राम मांझी गांव आते हैं कम से कम एक घंटा समय हम दोनों साथ में बिताते हैं."- मिश्री सिंह, जीतन राम मांझी के मित्र

मिश्री सिंह (ETV Bharat)

लड़ाई में भी आगे होते थे मांझी: मिश्री सिंह बचपन की कुछ बातों को भी याद करते हैं और कहते हैं कि हम लोग दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे. अगर वहां किसी दूसरे लड़कों से हमारा झगड़ा होता तो जीतन राम मांझी पीछे नहीं हटते बल्कि मेरी सहायता में आगे आ जाते. हम लोग स्कूल से सीधे नहर में नहाने पहुंच जाते थे. आगे आगे भैंस पानी में होती और पीछे से हम लोग पानी डूबे होते थे. कभी कभार तो घर से लोग हम लोगों को तलाश करने पहुंच जाते थे.

बचपन से लीडर की थी क्वालिटी: मिश्री सिंह कहते हैं कि जीतन राम मांझी ऐसे ही इतने बड़े लीडर नहीं बने, गरीबी में भी उनमें बचपन से लीडर बनने की क्वालिटी थी. हम जब स्कूल जाते थे तब भी बरसात में वह पानी में आगे आगे सभी उनके पीछे चला करते थे. कॉलेज में भी वो हर समस्या को लेकर आवाज बुलंद करते थे. जब सरकारी नौकरी में गए तो वहां भी यूनियन के लीडर बन गए.

हम तो जीतन जी कहते हैं: मिश्री सिंह कहते हैं हम लोग दोनों पुराने नाम से एक दूसरे को संबोधित करते हैं. पहली बार विधायक बने थे तो उनको साहब कहा था. हालांकि वो गुस्सा भी हुए थे कि वो उन्हें क्यों साहब कह रहे हैं. मिश्री सिंह कहते हैं कि मंत्रीजी के बेटे बेटियां बहु हमारा पांव छूती हैं. मुझे चाचा कहते हैं. उनके बच्चे मुझे बाबा कहते हैं, हमारे बच्चे भी जीतन जी को बाबा चाचा कहते हैं.

महकार गांव (ETV Bharat)

अच्छे शिकारी थे जीतन राम मांझी: मिश्री सिंह बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को शिकार का शौक था , वो और जीतन राम मांझी शिकार के लिए घर से घंटों गायब रहते थे. जब वो विधायक बने थे तब भी वो शिकार के लिए जाते थे. मिश्री सिंह के परिवार में हथियार का लाइसेंस पहले से था. मिश्री सिंह कहते हैं कि वो और जीतन राम मांझी शिकार के लिए जंगलों में जाते थे और ये शौक 1985 तक खूब रहा. जीतन राम मांझी एक अच्छे शिकारी थे, उनका निशाना बड़ा अच्छा था.

विधायक बनने के एक साल बाद खरीदी थी जीप : मिश्री सिंह कहते हैं कि जीतन राम मांझी के हर चुनाव में वो प्रचार प्रसार में साथ रहे हैं. पहली बार पैदल चलकर चना सत्तू खा कर उन दोनों ने प्रचार प्रसार किया था. दिन भर पैदल कभी साइकल से गांव देहात में जाते थे. जब थक जाते थे तो पेड़ के नीचे कहीं पर आराम करने के लिए रुक जाते थे. जीतन राम मांझी जब पहली बार विधायक बने तो उनके पास गाड़ी नहीं थी. फिर एक साल बाद 12 हजार में एक जीप खरीदी थी.

अपना ख्याल रखने की दी थी सलाह: मिश्री सिंह कहते हैं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी. जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले ही मुझे देख कर गए थे. लेकिन जब मैं उनके प्रचार के लिए निकला तो एक जगह वो मुझे मिल गए. तभी उन्होंने कहा काहे प्रचार के लिए निकले हो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो. अब मुझे क्या चाहिए जीतेंगे तो भी ठीक नहीं तो वो भी ठीक.

जीतन राम मांझी और मिश्री सिंह की तस्वीर (ETV Bharat)

गुल्ली डंडा भी खेला: मिश्री सिंह कहते हैं कि जीतन राम मांझी खेल में बड़े अच्छे थे. हम लोग कई तरह के खेल खेलते थे. पेड़ पर चढ़ डाल पत्ती और गुली डंडा भी खेलते थे. जीतन राम मांझी दौड़ने में भी तेज थे. वो बड़ी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ जाते थे. मिश्री सिंह कहते हैं कि उनके बचपन के दोस्तों में जीतन राम मांझी ही एक व्यक्ति हैं, हमारी दोस्ती की पूरे क्षेत्र में मिसाल दी जाती है. मेरी समझ में दोस्ती सगे रिश्तों से कम नहीं है.

