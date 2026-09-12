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फर्जी PMO आईडी कार्ड बनाने के लिए AI का इस्तेमाल किया, आरोपी ने कोर्ट में पुलिस के सामने किया कबूल

मुख्य महानगर दंडाधिकारी मुंबई कार्यालय ( ETV Bharat )

मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने बीकेसी के जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल से एक 24 साल के ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो प्रधानमंत्री कार्यालय का नकली पहचान पत्र और एक हथियारबंद बॉडीगार्ड के साथ घूम रहा था. गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान रोहन पारेख के तौर पर हुई है. उसने कोर्ट में पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने चैटजीपीटी (ChatGPT) की मदद से नकली दस्तावेज बनाए थे. पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि उसने अपना मनोबल और अपने परिवार और समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ये नकली दस्तावेज तैयार किए थे. इस मामले के आरोपी रोहन पारेख और उसके कथित बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे को शुक्रवार (11 सितंबर) को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी. एस. खेडेकर की कोर्ट में पेश किया गया. असल में मामला क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 सितंबर को बीकेसी में जियो वर्ल्ड प्लाजा के अंदर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में एक कार्यक्रम तय था. कार्यक्रम से एक दिन पहले रोहन पारेख ने पीएमओ से जुड़ा एक अधिकारी होने का दावा किया. उनके साथ आए दिलीप कुंडे को पारेख का बॉडीगार्ड बताया गया. हालांकि सुरक्षा जांच के दौरान कुंडे के पास से एक लोडेड रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस मिले. सिक्योरिटी एजेंसियों को तुरंत अलर्ट किया गया और दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया. बाद की जांच में पता चला कि पारेख के पास पीएमओ से जुड़ा पहचान पत्र नकली था. इसलिए दोनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.