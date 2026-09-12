फर्जी PMO आईडी कार्ड बनाने के लिए AI का इस्तेमाल किया, आरोपी ने कोर्ट में पुलिस के सामने किया कबूल
रोहन पारेख ने कोर्ट में पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने चैटजीपीटी की मदद से नकली दस्तावेज बनाए थे.
Published : September 12, 2026 at 10:30 AM IST
मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने बीकेसी के जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल से एक 24 साल के ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो प्रधानमंत्री कार्यालय का नकली पहचान पत्र और एक हथियारबंद बॉडीगार्ड के साथ घूम रहा था. गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान रोहन पारेख के तौर पर हुई है.
उसने कोर्ट में पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने चैटजीपीटी (ChatGPT) की मदद से नकली दस्तावेज बनाए थे. पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि उसने अपना मनोबल और अपने परिवार और समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ये नकली दस्तावेज तैयार किए थे. इस मामले के आरोपी रोहन पारेख और उसके कथित बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे को शुक्रवार (11 सितंबर) को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी. एस. खेडेकर की कोर्ट में पेश किया गया.
असल में मामला क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 सितंबर को बीकेसी में जियो वर्ल्ड प्लाजा के अंदर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में एक कार्यक्रम तय था. कार्यक्रम से एक दिन पहले रोहन पारेख ने पीएमओ से जुड़ा एक अधिकारी होने का दावा किया. उनके साथ आए दिलीप कुंडे को पारेख का बॉडीगार्ड बताया गया. हालांकि सुरक्षा जांच के दौरान कुंडे के पास से एक लोडेड रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस मिले.
सिक्योरिटी एजेंसियों को तुरंत अलर्ट किया गया और दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया. बाद की जांच में पता चला कि पारेख के पास पीएमओ से जुड़ा पहचान पत्र नकली था. इसलिए दोनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
ChatGPT का इस्तेमाल करके बनाया गया नकली पहचान पत्र
पुलिस ने दोनों आरोपियों को दोपहर के सेशन में कोर्ट में पेश किया और उनकी पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तकनीकी जांच चल रही है. वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने दावा किया कि पारेख के घर की तलाशी के दौरान पीएमओ से जुड़े अंग्रेजी भाषा के दस्तावेज मिले.
उन्होंने यह भी कहा कि उसके मोबाइल फोन की जांच से चैटजीपीटी की मदद से पीएमओ से बातचीत का ड्राफ्ट बनाने से जुड़ी सर्च हिस्ट्री का पता चला. पुलिस ने दलील दी कि यह जांच करने के लिए और पुलिस कस्टडी जरूरी है कि पारेख के बनाए नकली पीएमओ दस्तावेज या पहचान पत्र कहीं और इस्तेमाल किए गए थे या नहीं.
आरोपी की ओर से जमानत अर्जी
आरोपी की ओर से सीनियर एडवोकेट सतीश मानेशिंदे ने पुलिस की दलीलों को गलत बताया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने माना है कि उसने उन दस्तावेजों को खुद तैयार किया था. क्योंकि इसमें कोई और शामिल नहीं था. इसलिए और पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके बाद कानून के मुताबिक, मानेशिंदे ने दोनों आरोपियों के लिए जमानत अर्जी दायर की. इन जमानत अर्जी पर जल्द ही सुनवाई होनी है.
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